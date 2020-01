Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : Djokovic et Raonic prennent le quart, Gauff ne confirme pas

Après sa remarquable victoire contre la tenante du titre Naomi Osaka vendredi, Cori Gauff n'a pas confirmé ce dimanche, en huitièmes. L'Américaine de 15 ans a fini par craquer face à sa compatriote Sofia Kenin (6-7, 6-3, 6-0). En revanche, Novak Djokovic a validé son ticket pour les quarts de finale en battant Diego Schwartzman (6-3, 6-4, 6-4), comme Milos Raonic, tombeur de Marin Cilic (6-4, 6-3, 7-5).

2. Football - Ligue 1 : l'OM impuissant, Monaco puni

L'OM n'a pu faire mieux qu'un piteux match nul face à Angers, samedi soir au Vélodrome (0-0). Privés de Dimitri Payet, les Marseillais n'ont pu percer le bloc bas angevin. Monaco, en revanche, a craqué de toutes parts face à Strasbourg (1-3). Et Montpellier, de son côté, entrevoit le podium après sa victoire étriquée face à Dijon (2-1), obtenue grâce à un très bon Florent Mollet. Saint-Etienne a gagné contre Nîmes (2-1), Brest a enchaîné contre Amiens (2-1), et Metz est allé gagner à Reims (0-1).

Villas-Boas (OM), le 25 janvier 2020 en L1, lors de la réception d'AngersGetty Images

3. Basket - NBA : les Lakers chutent à Philadelphie

Les Philadelphia Sixers se sont imposés samedi face aux Lakers, leaders de la conférence Ouest (108-91). Privés de Joel Embiid, les Sixers ont été portés par le duo Tobias Harris (29 pts) - Ben Simmons (28 pts), qui a donné du répondant à LeBron James, devenu troisième meilleur scoreur de l'histoire en NBA avec ses 29 points. Plus tôt, le Jazz de Rudy Gobert (22 pts) est venu à bout de Dallas (112-107), malgré un bon Luka Doncic (25 pts).

Ce qu'on a aussi retenu pour vous

Football - Serie A : L'Atalanta a humilié le Torino (7-0), grâce notamment à un but fabuleux de Josip Ilicic, auteur d'un lob de 50 mètres.

Football - Portugal : Braga a remporté sa deuxième Coupe de la Ligue en battant Porto (1-0), grâce à un but tardif de Ricardo Horta (1-0).

Rugby - Top 14 : Mené 13-0 par le Stade Français, Clermont s'est repris en seconde période et s'est appuyé sur son banc de touche pour s'imposer 29-19.

Basket - Jeep Elite : Leader, Monaco a concédé sa troisième défaite cette saison sur le parquet de Boulogne-Levallois (80-71).

Le tweet "accident"

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski alpin - Kitzbühel : Noël en favori ?

En parallèle du Super-G dames de Basko (dès 9h15), les messieurs disputeront le slalom à Kitzbühel ce dimanche, à partir de 10h30. Le Français Clément Noël figure parmi les favoris, à côté notamment d'Henrik Kristoffersen, leader du classement de la spécialité.

Clément Noel | Slalom | ESP Player FeatureGetty Images

2. Biathlon - Pokljuka : encore du Bleu sur le podium ?

Après la belle journée bleue à Pokljuka (deux médailles d'or, sur le relais mixte simple et sur le relais mixte), l'équipe de France à une nouvelle fois l'occasion de briller sur les mass-start ce dimanche (messieurs à 12h15, dames à 15h). Absent ce samedi, Martin Fourcade se mesurera directement à Johannes Boe, alors que les autres Français restent en embuscade.

3. Football - Ligue 1 : un choc Lille - PSG pour finir

Neuf mois après son récital face au PSG (5-1), c'est un LOSC nouveau qui reçoit le champion de France à Pierre-Mauroy dimanche (21 heures). Car Lille a perdu Nicolas Pépé, notamment, et pointe "seulement" à la cinquième place. Attention toutefois aux Dogues, capables toujours de fulgurances. Plus tôt, l'OL reçoit Toulouse (15h), et Nantes accueille Bordeaux (17h) lors d'une rencontre qui devrait être marquée par les hommages à Emiliano Sala, disparu il y a un peu plus d'un an.