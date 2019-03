OM, Juve, Liverpool, Harden : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Tous les voyants sont au vert pour l'OM

Un nouveau but de Mario Balotelli, un autre de Florian Thauvin sur penalty et Marseille continue d'enchaîner les victoires. Saint-Etienne a fait les frais (2-0) du redressement des Phocéens, dimanche soir au Vélodrome en clôture de la 27e journée. Depuis sa défaite à Reims début février, l'OM a aligné quatre victoires et un nul en championnat, ce qui lui permet de dépasser... les Verts au classement pour s'installer à la 4e place, à cinq points de Lyon. L'OL avait offert un peu plus tôt un festival offensif à son public contre Toulouse (5-1) avec notamment un doublé de Moussa Dembélé.

2. Foot - Serie A : La Juve ne laisse rien sur sa route

La Juventus a signé un nouveau succès en championnat dimanche soir en s'imposant lors du choc de la 26e journée sur la pelouse de son dauphin, Naples (1-2). La rencontre a été tendue au San Paolo (un carton rouge de chaque côté) mais la Vieille Dame a encore eu le dernier mot face aux Napolitains. Les joueurs de Max Allegri comptent désormais seize points d'avance en tête du Calcio avec un extraordinaire bilan de 23 victoires et 3 nuls. Et ils ont maintenant de bonnes chances de terminer la saison invaincus.

3. Foot - Premier League : Liverpool perd la tête à Goodison Park

Un derby de la Mersey qui accouche d'une souris et Liverpool a cédé les commandes du championnat d'Angleterre à Manchester City. Les Reds ont été accrochés par leurs voisins d'Everton (0-0) en clôture de la 29e journée. La formation de Jürgen Klopp, inoffensive face aux Toffees, pointe désormais à une longueur des Citizens.

Vidéo - Emery recadre Lacazette et Aubameyang : ''Ils vont devoir faire avec mes décisions'' 00:49

4. Basket - NBA : Harden avait encore la recette du succès à Boston

James Harden et Houston ont fait chuter les Celtics sur leur parquet (115-110) la nuit dernière lors d'un choc interconférence. "The Beard" a inscrit 42 points (à 14/31 au tir) et a été bien épaulé par un excellent Eric Gordon (32 points à 8/12 à trois points). A Boston, battu sept fois lors des dix derniers matches et cinq fois en six rencontres depuis le All-Star break, rien ne va plus. Les deux équipes sont toujours 5es de leur conférence respective.

On a aussi retenu pour vous

Rugby - VI Nations : Bézy et Gomes Sa appelés avec les Bleus. Le staff du XV de France a décidé de faire appel au demi de mêlée toulousain et au pilier du Racing pour pallier les forfaits de Morgan Parra et de Uini Atonio pour préparer le match contre l'Irlande dimanche prochain.

Tennis - ATP Sao Paulo : Première pour Pella. Guido Pella a remporté son premier titre sur le circuit en dominant en finale du tournoi paulista le Chilien Christian Garin (92e mondial) en deux sets (7-5 6-3).

Athlé - Chpts d'Europe en salle : Martinot-Lagarde à nouveau privé d'or. Comme en 2017, le hurdler français a échoué d'un rien pour le titre européen sur 60 mètres haies. PML a été battu pour un centième par le Chypriote Milan Trajkovic. L'autre Français, Aurel Manga, a pris la médaille de bronze.

Vidéo - Martinot-Lagarde et Manga butent sur l'or et Trajkovic sur 60m haies 01:34

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Tsitsipas, une entrée fracassante dans le Top 10... comme l'avait fait Djokovic 01:53

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Foot - Ligue 2 : Metz peut faire un grand pas vers la montée

Le leader de L2 se déplace au Havre, 10e, en clôture de la 27e journée (20h45). En cas de victoire, les Messins pourraient prendre treize points d'avance sur le Paris FC, 4e et dix sur Lorient, 3e. Et faire ainsi un pas de plus vers un retour dans l'élite la saison prochaine.

2. Cyclisme - Bistrot Vélo

Le festival de Bob Jungels sur Kuurne - Bruxelles - Kuurne ou la victoire impressionnante de Primoz Roglic sur l'UAE Tour : voici certains des sujets brûlants qui seront évoqués par Guillaume di Grazia et ses invités dans son émission hebdomadaire consacrée à la petite reine. A suivre en direct à partir de 17h sur la page Facebook d'Eurosport.