Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Athlétisme - Mondiaux : McLaughlin atomise son record du monde

Ad

Il faut se frotter les yeux pour y croire. Décalage horaire oblige, certes. Mais c’est intrinsèquement que le record du monde établi par Sydney McLaughlin est à peine croyable. Titrée dans la nuit de vendredi à samedi à Eugene sur 400m haies – une seconde et demie devant la médaillée d’argent, Femke Bol –, elle a abaissé la marque de référence de 51"41 à 50"68. Délirant.

Omnisport Chronos historiques sur 200 m, l'Allemagne en demie, gueule de bois : L'actu sur un plateau HIER À 05:05

La hurdleuse étatsunienne avait déjà battu le record du monde de sa discipline favorite, lors des Jeux Olympiques, l’été dernier à Tokyo (vidéo ci-dessous), avant de l’améliorer cette année. Mais la victoire légendaire de Karsten Warholm avait légèrement éclipsé la sienne. Cette fois, le record n’est tombé "que" chez les dames, et ce avec fracas.

JO de Tokyo - Course haletante et record du monde explosé : revivez la finale du 400m haies

2. Athlétisme - Mondiaux : Lavillenie en finale, Lamote éliminée

Autres résultats à retenir, dans ces Mondiaux : la double championne olympique en titre Shaunae Miller-Uibo et Michael Norman ont été sacrés sur 400m. Kelsey-Lee Barber l’a emporté au javelot. Pour le contingent français, on note la qualification de Renaud Lavillenie pour la finale de la perche (tout comme Mondo Duplantis), celle du 4x100 (H) avec le 2e temps des séries. En revanche, Rénelle Lamote a manqué le coup en demie du 800m.

Dernier relayeur français du 4x100m, Jimmy Vicaut a participé à la qualificatoon des Tricolores pour la finale, à Eugene. Crédit: Getty Images

3. Escrime - Mondiaux : La moisson continue pour les Français

Et de quatre pour la délégation française, au Caire. Romain Cannone, Yannick Borel, Alex Fava et Alexandre Bardenet ont apporté un quatrième titre à l'escrime tricolore (et une sixième médaille), lors des Championnats du monde, vendredi en début de soirée. Le quatuor a disposé de l'Italie en finale de l'épreuve par équipes à l'épée (45-42). La France conserve son titre mondial dans la discipline, après le couac des Jeux (élimination en quarts).

La razzia continue : Les épéistes français en or

4. Football - Euro 2022 : La Suède en a bavé

Un match a priori à sens unique... et pourtant. La Suède a éliminé la Belgique grâce à un but de Linda Sembrant dans le temps additionnel, ce vendredi à Wigan, malgré une domination énorme (34 tirs à 3). Un succès 1-0 qui lui permet de rejoindre le dernier carré de l'Euro, où elle affrontera l'Angleterre. L'autre demie opposera l'Allemagne à la France ou aux Pays-Bas.

Diacre sous pression : "Cette fois-ci, elle n'aura pas de circonstances atténuantes"

On a aussi retenu pour vous

Football - Deuxième défaite en match de préparation pour l'Olympique de Marseille. Les Phocéens ont perdu 2-0 à Middlesbrough, vendredi, face au club de deuxième division anglaise. Il y a une semaine, ils avaient été dominés par Norwich (0-3).

Deuxième défaite en match de préparation pour l'Olympique de Marseille. Les Phocéens ont perdu 2-0 à Middlesbrough, vendredi, face au club de deuxième division anglaise. Il y a une semaine, ils avaient été dominés par Norwich (0-3). Tennis - Caroline Garcia s'est inclinée en quart à Palerme, vendredi soir, face à Lucia Bronzetti. La Fançaise, récemment demi-finaliste à Lausanne et huitième-de-finaliste de Wimbledon, a perdu en trois manches (3-6, 7-5, 6-3).

La vidéo de rattrapage

Décryptage de la première victoire d'un coureur français, lors du Tour de France 2022, décrochée ce vendredi par Christophe Laporte à Cahors. Pour s'adjuger le 19e bouquet de cette Grande Boucle, le coureur de la Jumbo-Visma a dû signer un final impressionnant. Illustration, dans les Rois de la Pédale.

La palette : "Lancer un sprint à 600m sur une bosse à 2,5%, peu de coureurs en sont capables"

Le point mercato de vendredi

Les centraux toujours au coeur du mercato : Chelsea aurait accéléré concernant le dossier du défenseur français Jules Koundé (Séville FC). Du mouvement au milieu, à Paris ? Le Néerlandais Georginio Wijnaldum devrait bien quitter le Paris Saint-Germain et l'AS Rome serait sur le coup, tandis que la Juventus Turin n'aurait pas oublié l'Argentin Leandro Paredes... Voici notre bulletin mercato de vendredi

Ce que vous ne manquerez pas aujourd’hui

1. Football - Euro 2022 : Les Bleues visent le dernier carré

Suite et fin des quarts de l’Euro, samedi, avec l’affiche France - Pays-Bas. Les Bleues ont fait fort, en phase de groupes, avec notamment un succès 5-1 contre l’Italie. Elles ont perdu leur vedette Marie-Antoinette Katoto sur blessure, mais peuvent compter sur l’avènement de Melvine Malard pour compenser cela. La nation tenante du titre se dresse face à elles. Coup d’envoi à 21h, à Rotherham. Match à suivre en direct commenté , avant le débrief de notre envoyé spécial, Cyril Morin.

Face aux Pays-Bas, faut-il y croire ? "Les Bleues sont presque favorites"

2. Cyclisme - Tour de France : Un chrono avant les Champs

Pour le sacre, l’affaire est entendue : Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est sur la voie royale, avant la 20e étape du Tour de France, un contre-la-montre de 40,7 km en direction de Rocamadour. Mais il y a un prestigieux bouquet à aller chercher. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) fera office de favori du jour, au même titre que l’omnipotent Wout van Aert, coéquipier du leader. Premier départ à 13h05. Course à suivre en intégralité.

Et pourtant, Pogacar a harcelé Vingegaard : la compilation de ses attaques

3. Athlétisme - Mondiaux : Mayer en piste, finales des 4x100

C’est l’heure pour Kevin Mayer. La tête d’affiche de l’athlétisme tricolore entre en lice, comme tous les décathloniens, samedi à Eugene. Au programme : 100m (18h50, heure française), saut en longueur (19h40), lancer du poids (21h10). En soirée, dans la nuit de samedi à dimanche (hf), Mayer et ses rivaux enchaîneront avec les épreuves de saut en hauteur (1h10) et du 400m (3h55). Les finales du jour : triple saut (H), 800m (H), 5000m (F), javelot (H), puis relais 4x100 féminin et masculin.

Kevin Mayer a fait une courte apparition au Meeting de Paris en juin dernier. Crédit: Getty Images

4. Formule 1 - Grand Prix de France : Avantage Scuderia ?

Jour de qualification (16h), à la veille du Grand Prix de France. Les essais libres 1 et 2 ont souri à Ferrari, sur le Circuit Paul Ricard, au Castellet. Charles Leclerc ose ainsi espérer un " week-end parfait ", pendant que Lewis Hamilton (Mercedes) est un peu moins confiant . Avant la séance de qualif', les essais libres 3 sont programmés à partir de 13h. Les dernières informations à suivre ici , sur notre page F1.

Mais aussi... La reprise (hors championnat de France) de La reprise (hors championnat de France) de Julian Alaphilippe , avec le Tour de Wallonie, ou encore quelques affiches intéressantes en tennis . Dominic Thiem - Matteo Berrettini vaudra le coup d'oeil à Gstaad, Carlos Alcaraz sera en piste à Hambourg.

"Après trois podiums d'affilée, Hamilton est prêt pour la victoire au Castellet"

Omnisport Robert-Michon déçue, l'Angleterre renversante, journée décisive pour Pogacar : L'actu sur un plateau 21/07/2022 À 05:16