OM, Lakers, Coupe de France, Barça - Real, Rabiot : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Un bon bol d'air pour l'OM

Marseille tient enfin un succès à domicile ! Pour la première fois depuis le 11 novembre dernier (contre Dijon), les Phocéens se sont imposés au Vélodrome contre Bordeaux (1-0) en match en retard de la 18e journée. Un Vélodrome qui sonnait creux puisque la rencontre se disputait à huis clos. Ce qui n'a pas empêché Boubacar Kamara d'inscrire son premier but chez les pro pour libérer son équipe. Grâce à ce succès, l'OM remonte à la 7e place, à trois point de Saint-Etienne, 4e. Bordeaux reste 12e.

2. Foot - Coupe de France : Nantes retrouve un peu de plaisir, Metz se fait surprendre

Les Canaris se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France en disposant à la Beaujoire de Toulouse (2-0). Caen a de son côté arraché sa qualification sur la pelouse de Bastia aux tirs au but (2-2, 5 t.a.b. à 3) alors que Dijon a tenu son rang contre les amateurs de l'Iris Croix (0-3). La surprise de cette première soirée des huitièmes de finale est venue de Saint-Symphorien où Metz, leader de Ligue 2, a cédé face à Orléans (0-1).

Vidéo - Actions à gogo et but en solo : comment Nantes a mis Toulouse au pas 02:46

3. Basket - NBA : LeBron et les Lakers humiliés

Les Los Angeles Lakers ont vécu une soirée cauchemardesque sur le parquet d'Indiana, qui a infligé à LeBron James la pire défaite de sa carrière (136-94). James a terminé meilleur marqueur (18 points), rebondeur (7) et passeur (9) de son équipe pour son deuxième match depuis son retour de blessure. Mais les Californiens, qui semblent totalement démobilisés par les multiples rumeurs de transferts autour d'Anthony Davis, n'ont pas existé face aux Pacers, qui ont aligné leur troisième victoire de suite. Les Lakers se retrouvent désormais 10es à l'Ouest avec un bilan à l'équilibre (27v-27d), à trois victoires d'une place en playoffs...

On a aussi retenu pour vous

Foot - Ligue des champions : Rabiot et Diarra, la surprise du chef ! Le PSG a inscrit Adrien Rabiot et Lassana Diarra, tous les deux écartés du groupe parisien de longue date pour différentes raisons, sur la liste des joueurs qui pourront disputer la suite de la C1 à partir de la semaine prochaine. Plus d'infos par ici

Tennis - ATP Sofia : Monfils en costaud. Le Français, tête de série n°7, s’est qualifié pour les 8es de finale en venant à bout de Viktor Troicki en deux sets (6-3, 6-4) et en une heure de jeu. Le résumé de son match juste en-dessous :

Vidéo - Avec quelques passings dont il a le secret, Monfils a dompté Troicki 02:24

Tennis - ATP Montpellier : Paire et Herbert ont déroulé. Benoît Paire s'est qualifié pour le deuxième tour en disposant en deux manches (7-5, 6-3) d'Evgeny Donskoy. Au tour suivant, la tête série numéro 8, affrontera Tomas Berdych. De son côté, Pierre-Hugues Herbert, tête de série n°7, a très facilement battu l'Américain Denis Kudla (6-2, 6-1).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Deux centièmes... Shiffrin a écoeuré Goggia pour arracher le titre mondial du super-G 01:58

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski - Mondiaux d'Are : Clarey peut-il s'inviter sur la boîte ?

Au lendemain du sacre de Mikaela Shiffrin en ouverture des championnats du monde, place au super-G hommes ce midi (12h30) à Are. Avec des Autrichiens en favoris (Vincent Kriechmayr et Matthias Mayer), des Norvégiens en embuscade (Aleksander Aamodt Kilde, Aksel Lund Svindal et Kjetil Jansrud) et un Français en outsider (Johan Clarey). Ce sera évidemment à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport.

2. Foot - Coupe de France : Rennes - Lille en affiche, le PSG retrouve le Groupama Stadium...

Suite des huitièmes de finale ce mercredi soir avec, notamment, un duel entre Rennes et Lille (21h05) mais aussi le déplacement du PSG au Groupama Stadium de Lyon, où les Parisiens affronteront Villefranche (18h), trois jours après leur défaite contre l'OL en championnat. A suivre en direct et en intégralité sur Eurosport.

3. Foot - Coupe du Roi : Le Barça et le Real Madrid se retrouvent pour une place en finale

Un Clasico en Coupe d'Espagne. Barcelone accueille le Real Madrid au Camp Nou (21h) en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Avec un Karim Benzema en très grande forme. Et un Lionel Messi incertain mais présent dans le groupe blaugrana. Le match retour aura lieu à la fin du mois (le 27 février), quelques jours avant de nouvelles retrouvailles en championnat (le 2 mars).

4. Foot - Premier League : City peut prendre le pouvoir

Revenu à trois points de Liverpool, Manchester City peut provisoirement reprendre les commandes du championnat d'Angleterre ce mercredi soir (20h45) en match avancé de la 27e journée. Les Citizens se déplacent à Goodison Park pour affronter Everton, 9e.