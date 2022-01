1. Football - Ligue 1 : L'OM sans folie

Marseille n'arrive décidément pas à enchaîner. Depuis un mois et demi, la formation de Jorge Sampaoli n'a plus aligné deux succès consécutifs en championnat. Cela s'est confirmé au Vélodrome, où l'OM n'a pas su forcer sa nature pour vaincre un LOSC pourtant en infériorité numérique durant une heure (1-1). Troisième au classement, Marseille a désormais deux longueurs de retard sur Nice, dauphin du PSG à l'issue de cette 21e journée. Les Dogues pointent pour leur part à la 10e place du classement.

2. Tennis - Open d'Australie : Monfils sans souci

Son abandon à Adelaïde en raison de douleurs aux cervicales n'est déjà qu'un mauvais souvenir. Gaël Monfils a rassuré tout le monde avec une victoire nette face à Federico Coria pour son entrée en lice à Melbourne (6-1, 6-1, 6-3). Côté Français, Benjamin Bonzi et Harmony Tan ont également validé leur billet pour le 2e tour. C'est en revanche déjà terminé pour Kristina Mladenovic et Fiona Ferro. Carlos Alcaraz, Denis Shapovalov et Naomi Osaka ont réussi leur entrée en lice, tout comme Rafael Nadal, facile vainqueur de Marcos Giron (6-1, 6-4, 6-2).