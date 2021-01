"Réflexion" de Mbappé, première pour Milik et descente annulée : l’actu sur un plateau

Trois jours après sa défaite à domicile face au RC Lens, l’Olympique de Marseille a enchainé une troisième défaite en Ligue 1 sur la pelouse de l’AS Monaco. Pourtant devant au score après l’ouverture du score de Nemanja Radonjic, les Olympiens ont ensuite sombré pour être finalement battu 3-1 par une séduisante équipe monégasque. Au classement l’OM est sixième, à 8 points du podium, et s’enfonce encore un peu plus dans la crise.

Le "Big 3" de Brooklyn a décroché contre Miami (128-124), et grâce à Kyrie Irving, son premier succès en trois matches, samedi en NBA, pendant que les Lakers se baladaient à Chicago pour signer leur 9e victoire d’affilée (101-90). Dans le même temps, Stephen Curry devenait le 2e meilleur marqueur de l'histoire à trois points mais n’a pas pu éviter la défaite de Golden State à Utah (127-108).

C’était le combat de la nuit. Mais ça ne s’est pas passé comme prévu pour l’Irlandais Conor McGregor. La superstar du MMA, qui effectuait son retour dans un octogone un an après sa dernière apparition, s’est fait mettre KO dès la deuxième reprise par l’Américain Dustin Poirier à Abu Dhabi. L’arbitre a mis fin au combat au bout de 2 minutes et 32 secondes dans la deuxième reprise.

Tennis – Open d’Australie : La situation est de plus en plus compliquée à Melbourne à quelques jours du début du premier Grand Chelem de l’année. Craig Tiley, directeur de Tennis Australia, a annoncé que trois des cas positifs au Covid dans un avion qui transportait les joueurs à Melbourne ont contracté le variant britannique du virus . De nouveaux cas chez les joueurs peuvent être à redouter dans les prochains jours.

Football – Liga : Sous pression après deux contre-performances et grâce à un grand Karim Benzema, auteur d’un doublé, le Real Madrid a déroulé samedi contre Alavés 4-1 pour la 20e journée de Liga, permettant à Zinédine Zidane, menacé et absent pour cause de Covid-19, de respirer un peu.