Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : L'OM a de la reprise

Ad

Omnisport Djokovic bulldozer, Nantes rouleau compresseur, l'OM... enfin d'attaque ? Le plateau du jour HIER À 04:54

Paris doit-il prolonger Messi ? "Le PSG doit d'abord patienter"

2. Football – Bundesliga : Le Bayern se remet à l'endroit

Phénomène rarissime, le Bayern Munich n'avait plus gagné un match depuis un mois en Bundesliga. Le champion d'Allemagne a admirablement renoué avec le succès en dominant le Bayer Leverkusen (4-0) grâce à sa force de frappe offensive, symbolisée par les buts de Leroy Sané, Jamal Musiala, Sadio Mané et Thomas Müller. La formation de Julian Nagelsmann revient provisoirement à deux longueurs du leader, l'Union Berlin, la sensation du début de saison qui ne doit pas forcément sa première place au hasard.

3. Basketball – Betclic Elite : Wembanyama a bien fait le job avant Vegas

Grâce à une très belle prestation de Victor Wembanyama (19 points et 6 rebonds), Boulogne-Levallois a disposé du Portel (92-82), pour le compte de la 3e journée. Alors qu'il est l'un des favoris dans la course au "pick n°1" de la draft NBA 2023, l'ex-joueur de l'ASVEL va s'envoler à Las Vegas avec ses coéquipiers pour jouer deux matches de gala. Sa performance ne doit pas masquer celle d'Ibrahima Faye, rayonnant avec 26 points pour les Metropolitans.

2,43m d'envergure : Wembanyama, le phénomène qui fait rêver la NBA

Nous avons aussi retenu pour vous

WRC – Rallye de Finlande : Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) a pris la tête après la 9e épreuve spéciale. S'il la conserve, il pourrait être sacré champion du monde dès dimanche.

Football – D1 Arkéma : Après l'affaire Kheira Hamraoui, le PSG aspirait sans doute à un peu de tranquillité. Mais selon le JDD et l'AFP, Sandy Baltimore est visée par une plainte et une enquête pour violences.

Football – Ligue 1 : Le rachat par le milliardaire américain John Textor de la quasi-totalité des parts d'OL Groupe, la holding qui chapeaute l'Olympique lyonnais, sera officialisé le 21 octobre.

A voir, à lire et à écouter sur Eurosport

Lancaster au Racing : est-ce vraiment une bonne idée d'enrôler un coach anglais ?

Ce samedi, il faudra aussi garder un œil sur le Tour d'Emilie. Julian Alaphilippe et Tadej Pogacar font partie des têtes d’affiche de l’épreuve, à une semaine d’un Tour de Lombardie qu’ils aborderont différemment. Alaphilippe dans l’optique d’enfin le gagner, l’esprit léger après deux années de règne arc-en-ciel. Pogacar dans le but de garder les mains sur un trophée majeur, après son Tour de France perdu et son forfait à Liège-Bastogne-Liège. Leur duel n'en aura que plus d'intérêt.

Enfin, impossible de bien démarrer ce week-end de reprise des championnats de foot sans écouter la Stream Team. Même s'il y est aussi question de l'équipe de France. Au vu du dernier rassemblement et même de son année, la sélection dirigée par Didier Deschamps peut-être encore être vue comme une favorite au titre ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis en débattent. Au programme aussi : la prolongation de Messi, donc, mais aussi le cas d'un autre "joueur frisson", Ryan Cherki.

La grande question : le samedi dont Lestienne a rêvé toute sa vie ?

Il a 30 ans et il s'est qualifié pour la première demi-finale de sa carrière sur le circuit ATP . Mais le meilleur est peut-être encore à venir pour Constant Lestienne à Tel Aviv. Déjà parce que le Français ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et entend bien terrasser Marin Cilic pour accéder à la finale. Aussi parce qu'au bout d'un nouvel exploit, il pourrait jouer le titre face à Novak Djokovic, également présent dans le dernier carré où il sera opposé au Russe Roman Safiullin. Ce samedi sera-t-il celui dont Lestienne a rêvé toute sa vie ? Réponse à partir de 18h30 sur Eurosport !

Quand Djokovic invente un changement de côté et s’en prend à tort à un ramasseur de balles

Omnisport Affaire Hamraoui, Chine – France, Djokovic : Le plateau du jour 29/09/2022 À 05:09