1. Football - Match amical : L'OM reste sur sa faim face à Naples

Marseille a bouclé sa préparation sur une pointe de frustration. Malgré de bonnes intentions, l'OM est finalement resté assez inoffensif face à Naples, vainqueur au Vélodrome sur une action collective parfaitement conclue par Dries Mertens (0-1). Devant 47 000 spectateurs, le club phocéen a affiché à la fois ses promesses et ses limites avant de démarrer sa saison samedi face à Reims (17h30). Il devrait par ailleurs enregistrer rapidement un renfort. On en parle un peu plus loin.

2. Tennis - ATP Washington : Kyrgios conclut en beauté

On en fait toujours beaucoup sur ses frasques. Parce que Nick Kyrgios est spécial. À Washington, le fantasque Australien a aussi montré qu'il savait se tenir. Il a bien signé quelques fantaisies dont il a le secret, mais c'est surtout avec beaucoup de sérieux qu'il est allé chercher le sixième titre de sa carrière grâce à sa victoire face au Russe Daniil Medvedev en finale (7-6, 7-6). Kyrgios a idéalement bouclé une très belle semaine et fait son retour dans le Top 30 du classement ATP, à la 27e place.

Nick Kyrgios, vainqueur de l'ATP 500 de WashingtonGetty Images

3. Football - Trophée Joan Gamper : Suarez délivre le Barça, première mitigée pour Griezmann

Antoine Griezmann gardera un souvenir mitigé de sa première au Camp Nou. Acclamé par les supporters blaugrana, le Français a ensuite galéré à la pointe de l'attaque catalane et n'a pas su peser sur le match. Malgré un excellent Frenkie de Jong, le Barça est lui aussi resté laborieux. Il a cependant pu compter sur les largesses défensives d'Arsenal pour répondre à l'ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang et s'imposer grâce à un but contre son camp d'Ainsley Maitland-Niles et une jolie volée de Luis Suarez en fin de match (2-1).

Tennis - WTA Washington : L'Américaine Jessica Pegula, 79e joueuse mondiale, a remporté le premier tournoi WTA de sa carrière en battant l'Italienne Camila Giorgi en finale (6-2, 6-2).

Tennis - WTA San José : La Chinoise Zheng Saisai a elle aussi décroché le premier titre WTA de sa carrière en battant 6-3, 7-6 (3) la Bélarusse Aryna Sabalenka, N.10 mondiale, en finale.

Football - Supercoupe du Portugal : Le Benfica Lisbonne a remporté le trophée pour la 8e fois de son histoire en corrigeant son voisin, le Sporting Portugal (5-0).

Football - Championnat du Mexique : André-Pierre Gignac est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Tigres de Monterrey, après avoir inscrit son 105e but lors du match face au Club Universidad Nacional (1-0).

Natation - Championnat des Etats-Unis : Ryan Lochte, sextuple champion olympique, a fêté son retour après 14 mois de suspension en remportant le 200 mètres 4 nages individuel.

Le RideLondon Classic a souri à Elia Viviani cette année, mais la victoire de l'Italien doit beaucoup au travail de son coéquiper de la Deceuninck-Quick Step, Michael Morkov. La preuve en images.

Vidéo - Parfaitement emmené par Morkov, Viviani a mis la balle au fond 01:35

1. Tennis - Masters Montréal : Des duels franco-canadiens pour débuter

Rideau sur Washington, place à Montréal avec trois duels franco-canadiens pour ouvrir ce Masters 1000. Lucas Pouille lancera le bal face à Milos Raonic avant la rencontre entre Pierre-Hugues Herbert et Denis Shapovalov puis celle qui opposera Gaël Monfils à Peter Polansky. Jo-Wilfried Tsonga sera également sur le pont face à Jan-Lennard Struff. On aura aussi un choc franco-français entre Benoît Paire et Richard Gasquet et une affiche prometteuse entre Stan Wawrinka et Grigor Dimitrov. Les premiers matches débuteront à 18h et l'intégralité du tournoi sera à suivre en direct sur Eurosport.

Sans Djokovic ni Federer, Nadal a la pancarte au Canada

2. Cyclisme - Tour de Pologne : La tunique d'Ackermann est convoitée

Leader après deux étapes, Pascal Ackermann défend sa première place au classement général sur la 3e étape, un tracé de 150,5 kilomètres entre Chorzow et Zabrze. L'Allemand devra notamment se méfier du Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) et du Slovène Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), qui pointent respectivement à deux et quatre secondes du coureur de la Bora-Hansgrohe. Une étape à suivre en direct sur Eurosport à partir de 17h15.

Vidéo - Invité surprise, Mezgec s'est faufilé entre Gaviria et Ackermann pour s'imposer 01:42

3. Football - Mercato : Benedetto et les clubs anglais en animateurs

L'arrivée de Dario Benedetto à l'OM, confirmée dimanche par André Villas-Boas, devrait être officialisée ce lundi. Mais le centre névralgique du marché sera clairement sur l'Angleterre puisque la Premier League a entamé la dernière semaine de son mercato, dans le sens des arrivées, avant la clôture vendredi. Voici les principaux temps forts attendus avec Hebdo Mercato.