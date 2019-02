Première, OM, Garmisch, Super Bowl : l'actu sur un plateau du dimanche 3 février

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : l'OM chute à Reims, Monaco gagne enfin chez lui

L'Olympique de Marseille a concédé une troisième défaite en quatre rencontres ce samedi à Reims (2-1), et occupe une inquiétante 10e place en Ligue 1. Marseille, trahi par sa défense, n'a pas pu non plus compter sur Mario Balotelli, discret pour sa première titularisation sous sa nouvelle tunique. Les recrues de l'AS Monaco ont elles connu plus de réussite : un Gelson Martins inarrêtable et un Cesc Fabregas buteur ont permis à l'ASM d'enregistrer son premier succès à domicile de la saison, face à Toulouse (2-1).

Mario Balotelli et Rudi GarciaGetty Images

2. Rugby - Six Nations : l'Angleterre fait tomber l'Irlande

Six ans plus tard, le XV de la Rose renoue enfin avec la victoire à Dublin. L'Angleterre s'est imposée samedi à l'Aviva Stadium (20-33), au terme d'un match quasi-parfait ponctué d'un bonus offensif. Henry Slade, auteur d'un doublé en fin de match, a permis aux Anglais de se placer comme favoris du Tournoi. Huit jours avant d'affronter les Bleus à Twickenham.

3. Basket - NBA : Curry prend son temps, Harden carbure

Pendant trois quarts-temps, Stephen Curry a été méconnaissable ce samedi, ratant chacun de ses huit tirs. Puis le meneur de Golden State s'est réveillé dans la dernière période, inscrivant douze points et permettant aux Warriors de renouer avec la victoire en s'imposant face aux Lakers (115-101). James Harden, lui, ne s'arrête plus : il a marqué 43 points lors de la démonstration de Houston face à Utah (125-98).

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Le FC Barcelone a remonté deux buts de retard face à Valence au Camp Nou (2-2). Mais Lionel Messi s'est blessé à la cuisse droite, à quatre jours du Clasico.

Rugby - Six Nations (F) : Les Bleues ont vengé leurs homologues masculins en atomisant les Galloises (52-3). L'équipe de France, qui a inscrit neuf essais, prend la première place du Tournoi.

Cyclisme - Tour de San Juan : La sixième étape a souri à un Argentin : Nicolas Tivani (Agrupacion Virgen de Fatima) s'est imposé au sprint. Julian Alaphilippe est toujours deuxième au général, à 35 secondes de Winner Anacona (Movistar).

Ski cross - Mondiaux : Médaillé de bronze en 2017, François Place a cette fois conquis l'or samedi, à Solitude (Utah). Alizée Baron est elle montée sur son premier podium international, en décrochant le bronze.

Basket - Jeep Elite : L'ASVEL a mis un terme à sa série de trois défaites consécutives en s'imposant face à Levallois samedi (81-75).

Le tweet hommage

Le stade de Cardiff a rendu hommage à Emiliano Sala, pour le premier match à domicile depuis la disparition de l'Argentin.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le top 5 des OL-PSG au XXIe siècle 01:29

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski alpin - Coupe du monde : on reprend à Garmisch

Après l'annulation de la descente samedi en raison de la météo, les hostilités reprennent à Garmisch-Partenkirchen ce dimanche matin. Le départ du Géant est prévu à 10h30.

2. Football - Ligue 1 : un choc pour finir

L'épilogue de la 23e journée, ce dimanche à 21h, réserve un énorme choc entre l'OL et le PSG au Groupama Stadium. Les Gones, 3es et qui restent sur trois victoires consécutives, voudront rééditer leur exploit de l'an passé (victoire 2-1 à domicile) pour rester au contact du LOSC, qui émarge six points devant. Plus tôt, Nîmes et Montpellier s'affrontent lors du derby, à 15h.

Houssem Aouar et Marquinhos lors de PSG-OLGetty Images

3. Football américain - Super Bowl : c'est l'heure de la 53e

La 53e édition du Super Bowl met aux prises, dans la nuit de dimanche à lundi (0h30) à Atlanta, les New England Patriots aux Los Angeles Rams. L'occasion notamment pour Tom Brady, quarterback des Patriots, de devenir le seul recordman des victoires en Super Bowl en remportant un sixième titre.