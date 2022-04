Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - C4 : L'OM transcendé par la fièvre européenne

Même en Ligue Europa Conférence, même loin de ses bases, l’OM sait s’offrir de belles soirées européennes. Ce jeudi, les Phocéens l’ont emporté sur la pelouse du PAOK (1-0), en quart de finale retour . Après leur succès 2-1 à l’aller, les voici dans le dernier carré. Dimitri Payet a marqué le seul but du match, tandis que Steve Mandanda a confirmé son retour en forme . C'est Feyenoord qui va se dresser sur la route du dernier acte, face aux Marseillais.

Dimitri Payet avec l'OM contre le PAOK en quart de finale retour, 2022 Crédit: Getty Images

2. Football - C3 : Une claque et la porte pour l'OL et le Barça

Pablo Fornals face à Malo Gusto durant OL-West Ham Crédit: Getty Images

3. Tennis - M1000 de Monte-Carlo : Sinner tient le choc

Le meilleur pour la fin. Jeudi, le Masters 1000 de Monte-Carlo a terminé sa salve de huitièmes de finale par Jannik Sinner - Andrey Rublev. Seule rencontre à opposer deux des dix premières têtes de série, à ce stade de la compétition. Rublev a d'abord fait la course en tête, puis Sinner a inversé la tendance pour s'imposer 5-7, 6-1, 6-3. En quart, il sera opposé à Alexander Zverev

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Plus de doute : Melvyn Jaminet va bien quitter l'USAP à l'issue de la saison. L'arrière international français de 22 ans l'a confirmé ce jeudi à nos confrères de Canal Plus, annonçant sa destination : Toulouse, via un contrat de trois ans.

- Plus de doute : Melvyn Jaminet va bien quitter l'USAP à l'issue de la saison. L'arrière international français de 22 ans l'a confirmé ce jeudi à nos confrères de Canal Plus, annonçant sa destination : Toulouse, via un contrat de trois ans. Basket - L'optimisme est de rigueur quant à la possible participation de Stephen Curry au premier match de la série Warriors-Nuggets, au 1er tour des playoffs NBA, dans la nuit de samedi à dimanche. Curry n'a plus joué depuis un mois, en raison d'une blessure à un pied.

- L'optimisme est de rigueur quant à la possible participation de Stephen Curry au premier match de la série Warriors-Nuggets, au 1er tour des playoffs NBA, dans la nuit de samedi à dimanche. Curry n'a plus joué depuis un mois, en raison d'une blessure à un pied. Handball - La France a écrasé l'Espagne, 44-33, jeudi à Bercy dans le premier volet d'une double confrontation amicale. Nedim Remili et Luka Karabatic étaient absents, sur blessure, mais le capitaine Valentin Porte a bien effectué son retour.

- La France a écrasé l'Espagne, 44-33, jeudi à Bercy dans le premier volet d'une double confrontation amicale. Nedim Remili et Luka Karabatic étaient absents, sur blessure, mais le capitaine Valentin Porte a bien effectué son retour. Golf - L'ex-golfeur australien Jack Newton - finaliste du British Open et du Masters, 13 victoires professionnelles -, est décédé à 72 ans des suites de " complications médicales ", a annoncé vendredi sa famille, comme le relate l'AFP.

- L'ex-golfeur australien Jack Newton - finaliste du British Open et du Masters, 13 victoires professionnelles -, est décédé à 72 ans des suites de " ", a annoncé vendredi sa famille, comme le relate l'AFP. Rugby - Bayonne a conforté sa 2e place en Pro D2, jeudi, en s'imposant à Montauban (23-33). Pour les Montalbanais, cela se complique dans la course aux phases finales, avec ce revers à Sapiac. Le classement alors que ce match lançait la 27e journée.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Rennes pour mettre la pression

Un gros match pour commencer. Le Stade Rennais (3e) reçoit l’AS Monaco (6e) ce vendredi soir (21h), en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Les Bretons ont l’opportunité de mettre les Monégasques à 9 points, dans la course au podium, tout en rejoignant l’OM au deuxième rang du championnat, alors que les Phocéens se déplaceront dimanche au Parc des Princes.

2. Tennis - M1000 de Monte-Carlo : Le programme des quarts

On entre dans le "grand huit" du tournoi monégasque, ce vendredi. Voici les affiches à suivre, dans cet ordre, à partir de 11h sur Eurosport : Davidovich Fokina contre Fritz, puis Dimitrov face à Hurkacz, Sinner opposé à Zverev et Schwartzman sur la route de Tsitsipas. Belle montée en puissance, n'est-ce pas ?

3. Basket - NBA : Le tableau des playoffs connu samedi matin

Dans la nuit de vendredi à samedi, heure française, les deux derniers matches de "play-in" vont permettre de connaître le tableau complet des phases finales, en NBA. Cavaliers vs Hawks à l'Est, Clippers vs Pelicans à l'Ouest : le vainqueur de chaque rencontre gagne sa place pour les playoffs.

Mais aussi... du football, avec les deux clubs milanais en piste du football, avec les deux clubs milanais en piste en Serie A ; du cyclisme, avec le Tour de Sicile et le Tour de Turquie à suivre sur nos antennes ; ou encore du rugby, avec le début des matches retour des huitièmes de finale de Champions Cup . Sans oublier votre rendez-vous habituel avec le FC Stream Team

