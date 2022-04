Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. MotoGP - Grand Prix des Amériques : Bastianini l'emporte, Quartararo galère

2. Football - Ligue 1 : Marseille continue sa marche en avant

L'Olympique de Marseille garde le rythme. Les Phocéens ont décroché une quatrième victoire d'affilée , ce dimanche, en dominant logiquement Montpellier (2-0). Bamba Dieng et Cengiz Ünder ont propulsé l'OM dans la bonne direction en marquant avant même la 20e minute de jeu. Les Ciel et Blanc redeviennent ainsi dauphins du PSG, qu'ils défieront dimanche prochain au Parc des Princes. "On sera prêts pour le sprint final " a juré Mattéo Guendouzi après la rencontre.

3. Basketball - NBA : Kevin Durant et Klay Thompson finissent fort, les affiches du play-in connues

Kevin Durant et les Brooklyn Nets ont terminé la saison sur une quatrième victoire de suite en battant les Indiana Pacers (134-126). Gros carton de Klay Thompson, auteur de 41 points lors du succès des Golden State Warriors contre les New Orleans Pelicans (128-107). Cette nuit était la dernière de la saison régulière, maintenant, place aux play-in. Premiers rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi avec un Atlanta Hawks - Charlotte Hornets et un New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs.

4. Golf - Masters : Scheffler sacré, Woods sacrément courageux

En bon numéro 1 mondial, Scottie Scheffler a accroché, ce dimanche, le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière en s'imposant à Augusta. L'Américain a devancé Rory McIlroy (2e), Cameron Smith et Shane Lowry (3es ex aequo). 13 mois après un terrible accident de voiture, Tiger Woods a pour sa part fini 47e. Mais pour lui, l'important n'était pas là, le simple fait d'achever les 72 trous est une performance.

Woods : "Je n'ai pas tout à fait l'endurance que j'aurais aimé avoir"

On a aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Houston : Reilly Opelka a remporté le duel des géants face à Jon Isner en finale du tournoi ATP 250 de Houston. Face à son compatriote, Opelka s'est imposé en deux sets 6-3, 7-6 (9/7) et s'est ainsi offert son quatrième titre. Le premier sur terre battue.

Tennis - WTA Charleston : La Suissesse Belinda Bencic a bataillé trois sets durant contre Ons Jabeur dimanche soir en finale du tournoi de Charleston. Elle remporte ainsi le sixième titre de sa carrière.

Football - Liga : Longtemps en échec, le FC Barcelone a trouvé les ressources Longtemps en échec, le FC Barcelone a trouvé les ressources pour arracher la victoire sur la pelouse de Levante (2-3), lors de la 31e journée de Liga. Ousmane Dembélé a délivré une nouvelle passe décisive et le Barça signe une septième victoire de rang en championnat pour conforter leur deuxième place.

Basketball - Betclic Elite : Limoges remporte le classique. Le CSP s'est imposé sur le parquet de Pau-Orthez (69-66), ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2013.

Natation - Mondiaux : Les championnats de France ont touché à leur fin ce dimanche à Limoges et ont livré les noms des 21 Français qui iront aux Mondiaux de Budapest mi-juin. Marie Wattel est qualifiée sur le 50 et 100m nage libre, le 50 et le 100m papillon, Léon Marchand sur le 100m papillon, Florent Manaudou sur le 50m nage libre et papillon... la liste complète à retrouver juste en dessous.

La vidéo de rattrapage

Djokovic : "Ces derniers mois ont été très difficiles, je vais l'utiliser comme carburant"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1.Tennis - ATP Monte Carlo : Un premier tour et deux Français

Après quelques premiers matches dimanche, le grand coup d'envoi des 32e de finale du tournoi de Monte Carlo c'est ce lundi. Avec nottament deux frenchies qui vont fouler la terre : Rinderknech va défier Fognini et Tsonga tentera sa chance face à Cilic. Monfils, qui devait jouer dans la matinée contre Hurkacz, a déclaré forfait pour une blessure au pied

2. Cyclisme - Tour de Turquie : La passe de deux pour Ewan ?

Vainqueur de la première étape dimanche, Caleb Ewan pourrait tenter de doubler la mise au bout des 156km entre Selcuk et Alaçati.

