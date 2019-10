OM qui tombe, record du monde, Pumas condamnés à l'exploit : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : L'OM chute à Amiens

Marseille n’y arrive plus. Après trois nuls consécutifs, les Phocéens ont chuté à Amiens (3-1) vendredi soir, en ouverture de la neuvième journée. Face à des Picards costauds et inspiré, l’égalisation de Dario Benedetto n’a pas suffi. L’OM descend à la 6e place, et son effectif, limité en quantité et privé de plusieurs cadres, commence à poser de sérieux soucis à André Villas-Boas. Amiens est 11e.

2. Athlétisme - Mondiaux : Duel de feu et record du monde

Vendredi soir à Doha, Dalilah Muhammad a amélioré son record du monde sur 400 mètres haies de quatre centièmes, devenant championne du monde en 52"16. L'Américaine s'est imposée devant sa compatriote Sydney McLaughin (52"23) au terme d'une bataille qui a tenu toutes ses promesses. La Jamaïcaine Rushell Clayton (53"74) s'est de son côté emparée du bronze.

3. Basketball – Euroligue : L'ASVEL revient très fort

Villeurbanne effectuait vendredi soir son retour en Euroligue, 9 ans après. Et l’écurie du président Tony Parker a marqué les esprits. L’ASVEL s’est en effet offert le scalp du grand Olympiakos, et avec la manière (82-63). Intraitables défensivement dans les trois dernières périodes, les champions de France marquent par la même occasion le retour du basket français dans cette compétition puisqu’aucune formation tricolore n’y avait participé depuis trois ans. Prochaine étape : le Panathinaikos, jeudi prochain à l’Astroballe.

tweet

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme – Mondiaux : Double médaillée mondiale et vice-championne olympique en titre, Mélina Robert-Michon a terminé dixième de la finale du lancer de disque avec un jet à 59,99m. Une vraie désillusion. Dans les autres résultats marquants de la soirée de vendredi, Mutaz Essa Barshim (2,37m) a remporté à domicile son deuxième titre mondial à la hauteur alors que le Bahaméen Steven Gardiner a été sacré sur 400m.

Mélina Robert-Michon (France)Eurosport

Football – Amical : L'équipe de France féminine s'est nettement imposée face à l'Islande à Nîmes (4-0) grâce à un doublé d'Eugénie Le Sommer et des buts de Delphine Cascarino et Amel Majri. Prochain match pour les Bleues : mardi au Kazakhstan, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2021.

Football - Ligue 2 : Lorient et l'AC Ajaccio se sont neutralisés vendredi soir (0-0), permettant à Sochaux – qui a étrillé Clermont (4-0) – de grimper à la deuxième place du classement.

Rugby – Pro D2 : Grenoble a pris provisoirement la tête du classement en s'imposant très nettement contre Valence Romans (49-8), qui reste dernier.

WRC - Rallye de Grande – Bretagne : A l'issue de la dixième spéciale, l'Estonien Ott Tänak (Toyota) compte 3"4 d'avance sur le Français Sébastien Ogier (Citroën), deuxième, et 8"4 sur le Belge Neuville (Hyundai), quatrième. Tout reste donc à faire entre les trois candidats au titre mondial.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - On ne les connaissait pas avant cet été : notre top 10 des révélations de la saison 07:36

Le tweet qui va vite

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby - Coupe du Monde : L'Argentine n'a pas le choix

C'est l'un des chocs de cette Poule C, celle de la France. Troisième avec six points, l'Argentine n'a pas d'autre choix que de battre l'Angleterre, première avec 10 points, pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de ce Mondial. "Pour nous, ce match est une finale, on va tout donner", a lancé le deuxième ligne Tomas Lavanini. Reste que le XV de la Rose en est à 9 victoires de rang contre les Pumas... L'Australie et l'Uruguay s'affrontent actuellement alors qu'à 12h30, ce sera l'heure de Japon-Samoa.

Vidéo - "L'Argentine a annoncé une seule chose contre l'Angleterre : la guerre" 02:12

2. Athlétisme – Mondiaux : Les Bleus à suivre sur 4x100m

Quatrièmes de leur série du 4x100m vendredi, Amaury Golitin, Jimmy Vicaut, Méba-Mickaël Zézé et Mouhamadou Fall tenteront de décrocher une médaille aux alentours de 21h15. Les relayeuses tricolores n'auront pas la même occasion puisqu'elles ont été disqualifiées après un relais hors-zone. Chez les hommes, la finale du poids et du marathon seront à suivre alors que chez les femmes, on s'intéressera notamment aux finales du triple saut, du 1500m et du 5000m.

3. Football - Ligue 1 : Le PSG face à son surprenant dauphin

Angers deuxième de Ligue 1 à deux points du PSG après huit journées ? On ne s'y attendait pas, et c'est un euphémisme. Mais samedi, à 17h30, c'est bien dans la peau du dauphin du champion de France que le SCO se déplacera au Parc des Princes. Un Paris privé de Kylian Mbappé, préservé, et d'Edinson Cavani, toujours trop court. Mais qui pourra compter sur un Neymar très en forme depuis son retour.

4. Tennis - ATP Pékin : Un dernier carré relevé

Alors que Millman vient de battre Opelka (6-3, 7-6) et que Djokovic s'apprête à défier Goffin à Tokyo, le dernier carré a de l'allure du côté de Pékin. Thiem défiera Khachanov aux alentours de 10h30 alors que Tsitsipas et Zverev s'affronteront dans la foulée.

Regardez cet événement sur Eurosport Player