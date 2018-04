OM, Spieth vs Tigre, Coupe Davis, MotoGP : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Battu à Leipzig, Marseille peut encore y croire

Malgré les absences de quatre titulaires (Rami, Rolando, Mandanda et Thauvin), l'OM a livré une prestation plutôt correcte jeudi en Allemagne en quart de finale aller de la Ligue Europa. Battu 1-0 par le RB Leipzig sur un but de l'international allemand Timo Werner (et une faute de main de Yohann Pelé) juste avant la mi-temps, Marseille a manqué de réalisme offensif pour espérer faire mieux. Mais tout reste jouable dans une semaine au Vélodrome face au vice-champion d'Allemagne.

2. Football - Ligue Europa : Lacazette, Ramsey et Arsenal s'éclate, Griezmann marque encore

Opposé au tombeur de Lyon, le CSKA Moscou, Arsenal a sorti le grand jeu en quart de finale aller (4-1). Grâce à des doublés d'Aaron Ramsey (avec une merveille d'aile de pigeon sur le troisième but) et du Français Alexandre Lacazette, les Gunners ont plié l'affaire en première mi-temps et peuvent envisager sereinement le retour en Russie. Du côté de Madrid, l'Atlético et Antoine Griezmann (auteur de son 24e but de la saison) ont assuré l'essentiel en dominant le Sporting Portugal (2-0). Enfin, sur sa pelouse, la Lazio Rome a attendu le dernier quart d'heure pour prendre un peu d'avance sur les Autrichiens du RB Salzbourg (4-2).

3. Golf - Masters : Spieth vole, Woods peine à décoller

Auteur d'un eagle et de sept birdies, Jordan Spieth a survolé jeudi le premier tour du Masters d'Augusta, première levée du Grand Chelem. Grâce à une carte de 66, soit six coups sous le par, l'Américain, vainqueur en 2015, devance de deux longueurs ses compatriotes Tony Finau et Matt Kuchar. Pour son retour en Georgie après trois années d'absence, Tiger Woods, lui, a vécu une première journée moyenne achevée à +1 (73). Ovationné par le public, le Tigre pointe à la 29e place en compagnie du numéro un mondial Dustin Johnson. En revanche, l'Espagnol Sergio Garcia a d'ores et déjà abandonné ses rêves de doublé avec une carte de 81 (+9) et un… octuple bogey sur le trou n°15 (bouclé en treize coups !).

4. Basket - NBA : Golden State continue d'inquiéter

Sèchement battus sur le parquet d'Indiana (126-106), les Golden State Warriors, toujours privés de Steph Curry, ont de nouveau montré d'inquiétants signes de faiblesse à l'approche des play-offs malgré un bon Kevin Durant (27pts). En revanche, au niveau du mental, pas de souci du côté de Cleveland. Menés de 17 points à sept minutes de la fin par Washington, les Cavaliers d'un LeBron James éblouissant (33pts, 9rbds, 14pds) ont tout renversé dans les derniers instants pour finalement s'imposer à domicile 119-115. Un résultat capital dans la lutte pour la troisième place à l'Est que les Sixers convoitent également. Philadelphia accueille d'ailleurs les Cavaliers vendredi. Dans les autres matches, succès de Houston, leader à l'Ouest, face à Portland (96-94), pendant que, dans la lutte pour les play-offs, les Clippers ont enregistré une défaite probablement rédhibitoire contre le Jazz de Rudy Gobert (117-95 avec 15 points et 10 rebonds pour le pivot français). Vainqueur de Minnesota (90-88), Denver peut encore y croire.

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - WTA Charleston : La numéro un française Caroline Garcia (tête de série n°1 du tournoi américain) s'est inclinée en huitièmes de finale face à sa compatriote Alizé Cornet (5-7, 6-1, 6-4). En quarts de finale, cette dernière sera opposée à la Néerlandaise Kiki Bertens.

Basket - NBA : Gros coup dur pour les Boston Celtics avec le forfait pour le reste de la saison (et donc pour les play-offs) de leur meneur de jeu All Star Kyrie Irving. Opéré du genou gauche en mars, l'ancien coéquipier de James à Cleveland va de nouveau subir une intervention sur cette même articulation samedi et va devoir rester au repos quatre à cinq mois.

Football - Ligue 1 : Lille a écopé jeudi soir d'un match à huis-clos ferme (déjà purgé contre Amiens) et d'un autre avec sursis après l'envahissement de son terrain par ses supporters début mars suite au nul concédé contre Montpellier. En raison du comportement de leurs supporters (fumigènes et banderole injurieuse), le PSG et Marseille ont, eux, écopé de fermetures partielles de tribunes au Parc des Princes et au Vélodrome.

Hand - Golden League : Sans ses anciens, l'équipe de France de handball a réussi sa revue d'effectif en battant le Danemark en match amical (35-29) jeudi à Straume dans le cadre de la Golden League.

Le tweet pétage de plomb

Pour une raison encore inconnue et mystérieuse, le champion irlandais de MMA Conor McGregor a complètement disjoncté jeudi au Barclay Center de New York en marge de la présentation d'une réunion de l'UFC qui doit avoir lieu samedi.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas manquer vendredi

1. Tennis - Coupe Davis : Sans ses "mousquetaires", la France va défier l'Italie (à partir de 11h30)

Sur la terre battue de Gênes, coup d'envoi en fin de matinée du quart de finale qui oppose l'Italie à la France. Alors que Tsonga, Monfils, Gasquet et Simon ne sont pas là côté bleu, c'est Lucas Pouille qui va lancer les hostilités contre Andreas Seppi. Le deuxième simple entre Fabio Fognini et Jérémy Chardy vaudra ensuite le déplacement. En effet, à Indian Wells le mois dernier, l'Italien avait complètement dégoupillé lors de sa défaite contre le Français en remettant en cause à plusieurs reprises - et à voix haute - le niveau de jeu de son adversaire tricolore. Les retrouvailles promettent beaucoup… A scruter aussi, le grand retour de Rafael Nadal. Plus de deux mois après sa blessure et son abandon en quarts de finale de l'Open d'Australie face à Cilic, le n°1 mondial reprend la raquette face à l'Allemand Philipp Kohlschreiber à Valence.

2. MotoGP - Grand Prix d'Argentine : On ouvre la piste à Termas de Rio Honda (à partir de 14h)

Début du deuxième acte de la saison vendredi à l'occasion des essais libres sur le tracé de Termas de Rio Hondo. Après la victoire de Dovizioso en ouverture au Qatar devant Marquez et Rossi, il sera également intéressant de voir le comportement du Français Yohann Zarco, dominateur en début de week-end à Losail avant de céder dans les derniers tours de la course.

3. Football - Ligue 1 : Le PSG à St-Etienne pour un pas décisif vers le titre ? (à 20h45)

Leader devant Monaco avec 16 points d'avance à sept journées de la fin, le PSG, sans Alves, ni Draxler, ni Verratti, a l'occasion de mettre une grosse pression sur son rival monégasque vendredi lors de son déplacement à Geoffroy-Guichard. En effet, en cas de succès, les Parisiens compteront 19 longueurs de marge et obligeraient l'ASM à s'imposer samedi contre Nantes pour retarder le sacre des Parisiens (qui apparaît pourtant inéluctable).

4. Cyclisme - Tour du Pays Basque : Nouveau duel Roglic-Alaphilippe ? (à partir de 13h30)

Au lendemain de la prise de pouvoir de Primoz Roglic à l'issue du contre-la-montre de Lodosa, quelle sera l'attitude du Français Julian Alaphilippe, vainqueur des deux premières étapes devant Roglic mais relégué à 34 secondes du Slovène au terme du chrono ? Entre Vitoria et Eibar, les cols vont s'enchaîner (deux de 2e catégorie, un de 1re) pour une explication en haute altitude qui promet.

