1. Football – Coupe du monde 2022 : Paris suit le mouvement du boycott

2. Football – Mercato : Cristiano Ronaldo sur le départ cet hiver ?

Cristiano Ronaldo sera encore l'un des grands animateurs du prochain mercato. Selon The Telegraph, Manchester United est ouvert à l'idée de se séparer de sa star portugaise l'hiver prochain , alors que son départ était déjà largement évoqué l'été dernier. Le média britannique indique que l'entraîneur mancunien, Erik ten Hag, ne s'y opposera pas. Sous sa direction, CR7 a perdu son statut de titulaire chez les Red Devils. Reste à savoir si, cette fois, MU aura des offres intéressantes pour le quintuple Ballon d'Or.

3. Cyclisme – Tour de France : Evenepoel ne ferme pas la porte

Remco Evenepoel a fait une mise au point sur les différentes questions qui agitent son avenir. Qu'il s'agisse des rumeurs autour d'un intérêt d'Ineos à son égard, ou de son programme de l'année prochaine. Le Belge n'a ainsi pas écarté l'hypothèse de participer au prochain Tour de France, même s'il a bien précisé que son choix sera largement orienté par le parcours. En attendant, le champion du monde va étrenner son maillot arc-en-ciel sur Binche-Chimay-Binche ce mardi, une course à suivre en direct sur Eurosport à partir de 15h !

Il y aura vraiment du beau monde à observer sur les courts ce mardi à Tokyo et à Astana, deux tournois à suivre en direct sur Eurosport . Pendant que le public japonais aura l'occasion d'admirer Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas, la capitale du Kazakhstan sera le théâtre du retour de Nick Kyrgios. Le finaliste de Wimbledon retrouve les courts pour la première fois depuis sa défaite à l'US Open, il y a un peu moins d'un mois. Opposé à Chun Hsin Tseng pour son entrée en lice, il a l'objectif de finir la saison en boulet de canon pour participer au Masters, même si cela ne dépend pas que de lui. Maxime Battistella vous résume la situation.

De la balle jaune, on passe au ballon ovale. Jean-Baptiste Lafond a donné son avis dans Lafond Dégaine sur l'arrivée de Stuart Lancaster au Racing. Celle-ci sera effective en juillet 2023. Notre consultant considère que l'ancien sélectionneur du XV de la Rose n'aura pas les pleins pouvoirs, en tant que "directeur du rugby" du club francilien. "Laurent Travers monte d'un cran mais il garde le contrôle", estime-t-il. Un extrait qui vaut le détour.

Enfin, on revient sur le Grand Prix de Formule 1 de Singapour. Red Bull dans la tourmente avec son cap budgétaire 2021, à quoi faut-il s’attendre ? Verstappen pourrait-il perdre son titre de champion du monde 2021 ? Le Néerlandais a sombré ce week-end à Singapour mais Ferrari n’en a pas profité. Perez, vainqueur, revient ainsi à deux points de Leclerc au championnat. On fait le tour dans le podcast Les Fous du Volant.

16 défaites sur ses 17 derniers matches. C'est peu de dire que la Ligue des champions ne réussit plus à l'OM et son début de campagne, avec deux revers en deux matches, n'a fait que confirmer la tendance. Les partenaires d'un Jonathan Clauss en pleine forme doivent stopper l'hémorragie mais la mission s'annonce difficile ce mardi (18h45) face au Sporting CP, vainqueur de ses deux premiers matches et solide leader du groupe D. Difficile, mais pas impossible si les Marseillais, dauphins du PSG en championnat, trouvent enfin la solution pour afficher le même niveau en C1 qu'en L1.