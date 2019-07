Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Matches Amicaux : L’OM remporte les EA Ligue 1 Games

On est encore loin de "l’OM Champions Project". Mais les victoires font toujours du bien. Ce lundi matin, la troupe d’André Villas-Boas a pris le meilleur sur l’ASSE en finale des EA Ligue 1 Games (2-1) pour remporter le tournoi promotionnel du football français aux Etats-Unis. Promotion dans des tribunes américaines clairsemées (#euphémisme). Dimitri Payet et Nemanja Radonjic ont répondu à l’ouverture du score de Nordin. Bémol : Luiz Gustavo est sorti blessé à la cheville.

2. Football - Mercato : L’improbable échange Neymar-Bale

Au moins, on ne s’ennuie jamais avec le mercato. Ce dimanche, c’est une hypothèse farfelue venue de The Independant, reprise en Une de Mundo Deportivo ce lundi, qui affole le marché : la possibilité d’un deal entre le Real Madrid et le PSG pour s’échanger leurs deux stars indésirables, à savoir Neymar et Bale. Ainsi, le club parisien aurait glissé l’idée aux dirigeants madrilènes en réclamant une somme d’argent (90 millions) plus le Gallois contre le Brésilien. Très très très très improbable quand même…

3. Tennis - ATP Newport et Umag : Isner et Lajovic sacrés

John Isner regoûte à la victoire. Onze mois après son dernier sacre sur le circuit, l'Américain a remporté son 15e titre en carrière sur le gazon américain du Hall of Fame Open après sa victoire en finale face Alexander Bublik, dimanche. Dusan Lajovic est loin de ce nombre mais le Serbe a eu le mérite d’ouvrir son compteur en dominant Attila Balázs en finale.

On a aussi retenu pour vous

Football - Matches amicaux : Porté par un doublé de Nicolas De Préville, Bordeaux a battu Montpellier (2-1) pour remporter la 3e place des EA Ligue 1 Games, dimanche à Washington, et son premier match de préparation après trois défaites. De son côté, l’OGC Nice a perdu face au Standard de Liège (2-1).

Football - Euro U 19 : Pour leur dernier match de poule, les Bleuets sont venues à bout d’une faible équipe norvégienne (1-0) pour signer un carton plein et se présenter en demi-finale face aux Espagnols avec une grande confiance.

Golf - British Open : Shane Lowry était invincible. L'Irlandais a remporté, dimanche, son tout premier Majeur en carrière en remportant la 148e édition de l'Open Britannique, au Royal Portrush Golf Club.

Tennis : L'ancien champion de tennis australien Peter McNamara, un joueur très populaire qui avait notamment remporté trois tournois du Grand Chelem en double, est décédé à l'âge de 64 ans, a-t-on appris lundi. Il a succombé à un cancer de la prostate.

Le souvenir du jour

Décédé il y a 40 ans dans des circonstances troubles, Sandor Kocsis a été l'un des meilleurs buteurs de tous les temps. Le Hongrois, surnommé "Tête d'or" pour son habileté inégalable dans le domaine aérien, n'a pas vraiment eu la reconnaissance qu'il méritait. Aussi parce qu'il y avait du monde pour lui faire de l'ombre. Un récit de Vincent Bregevin.

Sandor Kocsis / "Tête d'or" et mystères de l'ombreEurosport

La vidéo de rattrapage

Et si c’était un mal pour un bien ? Selon notre consultant Nicolas Fritsch, le temps perdu par Thibaut Pinot lors de l’épisode de la bordure est l’une des raisons qui fait carburer le Français, en feu ces derniers jours.

Vidéo - Fritsch : "Sans cette fameuse bordure, Pinot n'aurait pas eu la rage dans les Pyrénées" 02:00

Le tweet Avengers qui planifie votre été

Marvel a dévoilé le calendrier de ses prochains blockbusters ? Le foot n’est pas en reste.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour de France : Du repos, enfin presque

Deuxième journée de repos sur ce Tour et l’occasion surtout de faire un premier gros bilan aux 2/3 de l’épreuve. Julian Alaphilippe, attendu pour un point presse ce lundi, est certes en jaune mais, chez les cadors, c’est bien Thibaut Pinot qui semble être le meilleur. D’autant qu’Ineos n’est pas à la fête. Et si un Français trônait au sommet du podium sur les Champs ? Après tout, rien de mieux pour débuter la semaine qu’un rêve pas si irréaliste.

Vidéo - Prudhomme : "Avoir un gros point d'interrogation sur le vainqueur final, ça fait plaisir" 02:18

2. Football - Mercato : Gueye, Fekir, Benedetto, grosse activité attendue en L1

Cette semaine, ça va bouger en L1. Paris tient sa sentinelle, l’OM son nouvel attaquant et Koscielny attend son bon de sortie pour rejoindre l’Hexagone. Fekir, lui, va partir. On fait le tour des dossiers chauds de la semaine dans notre format "Hebdo Mercato". Sinon, à partir de 9h, venez suivre en direct toutes les infos transferts de ce lundi 22 juillet.

Vidéo - Du PSG à l'OM, tous les dossiers brûlants à suivre cette semaine 02:24

Mais aussi :

- Les Mondiaux d’escrime où les épéistes et fleurettistes français sont attendus ce lundi pour les quarts.

- Les Mondiaux de natation avec la première finale mondiale de Marie Wattel sur 100m papillon. Sun Yang, sacré sur 400 m la veille mais dont la présence après un contrôle antidopage rocambolesque l'année dernière irrite, et Katie Ledecky, elle détrônée sur la même distance, ont déjà replongé.