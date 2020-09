Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : L'OM peut s'estimer heureux

L'Olympique de Marseille a bien failli connaître une deuxième défaite en l'espace de trois jours au stade Vélodrome. Mais Valère Germain est passé par là. Alors que son équipe était menée et moribonde depuis le début du second acte, l'attaquant phocéen est parvenu à égaliser de la tête face à Lille ce dimanche (1-1) en clôture de la 4e journée de championnat.

2. Basket – NBA : Les Lakers écoeurent Denver

Et Anthony Davis s'éleva : un shoot au buzzer à trois points de l'ailier-star des Lakers a eu raison d'une remontée encore fantastique, mais vaine, de Denver, finalement battu (105-103) et désormais mené 2 à 0 en finale de conférence Ouest. Le coup est dur pour les Nuggets, longtemps à la traîne, mais qui ont effacé un déficit de 16 points dans le 3e quart-temps, pour recoller au score à sept minutes du terme et même mener (87-86). Mais, contrairement à leurs exploits ponctués d'un K.O. contre les Clippers au tour précédent, ils n'ont pu entièrement renverser la situation.

3. Football - Liga et Serie A : Le Real cale, Pirlo réussit ses débuts

Le Real Madrid a déjà perdu deux points. Le champion d'Espagne n'a pas réussi à trouver la faille sur la pelouse de la Real Sociedad (0-0) ce dimanche pour son entrée en lice en Liga. Du côté de la Serie A, Andrea Pirlo pouvait difficilement rêver meilleurs débuts sur le banc de la Juventus Turin. Ses protégés ont aisément pris le meilleur sur la Sampdoria Gênes (3-0).

4. Rugby - Champions Cup : Exeter et Toulouse en demies

En dominant Northampton au Sandy Park (38-15), Exeter valide son billet pour le dernier carré et retrouvera donc Toulouse le week-end prochain. Quelques heures auparavant, le Stade Toulousain a fait une démonstration face à l'Ulster (36-8).

Ce qu’on a aussi retenu pour vous

Golf - US Open : Bryson DeChambeau a brillamment dompté le Winged Foot à Mamaroneck (New York), pour s'adjuger le 120e US Open de golf, premier Grand Chelem de sa carrière à 27 ans.

La vidéo de rattrapage

Revivez en images le dernier tour et l'arrivée de la Toyota n°8. C'est la troisième victoire de rang pour cette n°8 piloté par Sébastien Buemi-Brendon Hartley et Kazuki Nakajima.

Toyota voulait plus que tout au monde ce sacre : revivez l'arrivée de la 88e édition

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme – Tour de France : Vous reprendriez bien un peu de Tour ?

L'édition 2020 du Tour de France est bel et bien terminée et s'est conclue sur le sacre de Tadej Pogacar sur les Champs au terme d'une avant-dernière journée complètement folle. La note de ce Tour, un zoom sur Pogacar... On prolonge un peu le plaisir :

2. Tennis - Masters 1000 de Rome : Djoko VS Schwartzman, ça promet

Après avoir éliminé Rafael Nadal, Diego Schwartzman a poursuivi sur sa lancée dimanche en s'imposant contre Shapovalov au terme d'un affrontement complètement fou et s'est offert une place en finale contre Novak Djokovic (17h). Chez les femmes, Simona Halep affrontera Karolina Pliskova (14h30).

