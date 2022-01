CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Handball - Euro 2022 : les Français passent du cauchemar au rêve des demies

Les Bleus sont miraculés. Longtemps menés de 5 buts, les champions olympiques sont parvenus à dominer in extremis le Danemark (30-29) . Suffisant pour arracher une place en demi-finale de la compétition, en dépit d'un match où les arrêts des gardiens tricolores ont grandement manqué. Un énorme frisson à Budapest, avant une demi-finale vendredi contre la Suède.

2. Football - CAN 2022 : l’Egypte et la Guinée Equatoriale rallient les quarts

Deux séances de tirs au but ont permis de désigner les derniers quarts de finaliste. L'Egypte s'est qualifiée après sa victoire au bout du suspense contre la Côte d'Ivoire (5-4, 0-0 après prolongation) et retrouvera le Maroc au prochain tour. De son côté, la Guinée Equatoriale a créé une nouvelle sensation , après avoir éliminé l’Algérie en phase de groupes. Cette fois-ci, c’est le Mali qui est passé à la trappe (6-5, 0-0 après prolongation). Les Équato-Guinéens rencontreront le Sénégal, samedi, pour la dernière affiche de ces quarts de la CAN.