One, two, three, Tourmalet, Zlatan x 3 : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – CAN : Viva l'Algérie

Une deuxième étoile pour l'histoire : l'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des nations, pour clore dans la liesse 29 ans d'une longue attente depuis son premier sacre, après avoir battu le Sénégal (1-0) lors d'une finale sans relief vendredi au Caire. Du stade international à Alger et aux grandes villes françaises, des milliers de drapeaux vert, blanc et rouge ont commencé à flotter du vent de la victoire pour une nuit de célébrations intenses, à la hauteur de l'exploit réalisé par les Fennecs. One, two, three, viva l'Algérie !

Vidéo - CAN 2019 - Les fans algériens font la fête sur les Champs-Élysées à Paris 01:45

2. Golf – Bristish Open : Terminé pour Woods et McIlroy

L'Américain Holmes, seul leader la veille, a été rejoint par l'Irlandais Shane Lowry en tête du British Open, dernière levée du Grand Chelem de l'année, vendredi, après le 2e tour. Tiger Woods, couronné au Masters en avril pour la 15e fois de sa carrière en Grand Chelem, après onze ans de disette, a été éliminé au cut en compagnie notamment du Nord-Irlandais Rory McIlroy qui, en dépit de sept birdies, vendredi, au 2e tour, a raté d'un coup le cut par la faute d'un bogey concédé au 13.

British Open - Tiger WoodsGetty Images

3. Tennis – ATP Newport : Humbert toujours au top

Le Français Ugo Humbert, 48e joueur mondial après son 8e de finale à Wimbledon, affrontera en demi-finales à Newport l'Américain John Isner, couronné à trois reprises, samedi, après avoir battu le Bélarusse Ilya Ivashka 7-5, 3-6, 6-2. En enlevant les quatre derniers jeux de la partie, il a conclu le match après 2 h 26 minutes, atteignant son deuxième dernier carré après Marseille en février.

Ugo Humbert - Wimbledon 2019Getty Images

4. Basketball – Mondial : Harden fait l'impasse sur le Team USA

La super star des Houston Rockets, James Harden, ne compte pas participer à la Coupe du monde 2019 de basket pour se consacrer à la préparation de la pré-saison NBA, a rapporté vendredi le journal Houston Chronicle. Meilleur marqueur de la Ligue ces deux dernières années, Harden est la deuxième star qui s'apprêterait à faire faux bond à l'équipe américaine, coachée par Gregg Popovich, pour la Coupe du monde en Chine (du 31 août au 15 septembre) après le désistement annoncé d'Anthony Davis, nouvelle recrue des Lakers.

Russell Westbrook e James Harden, NBAGetty Images

On a aussi retenu pour vous

Escrime – Championnats du monde : La fleurettiste Pauline Ranvier s'est inclinée 15-11 en finale vendredi, aux Mondiaux de Budapest, face à la Russe Inna Deriglazova. La Bleue apporte tout de même une première médaille à l'équipe de France, en argent.

Football – Ligue 1 : L'attaquant international sud-coréen Hwang Ui-jo, qui évoluait au Gamba Osaka, s'est engagé pour quatre saisons avec Bordeaux.

Football – Ligue 1 : Le défenseur central uruguayen Agustin Rogel s'est engagé avec Toulouse pour les quatre prochaines années, a annoncé le club toulousain vendredi dans la soirée.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Il devait être la nouvelle star des Bleus, il risque de signer au Betis : le déclassement Fekir 04:26

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour de France : Un jour pour savoir

Jusqu'où peut-il aller ? Quelles sont ses limites ? Va-t-il conserver le maillot jaune jusqu'aux Champs-Elysées ? Toutes ses questions n'auront peut-être pas trouvé leur réponse ce samedi sur les pentes du Tourmalet. Mais à l'issue de cette explosive 14e étape, on en saura plus sur les chances de Julian Alaphilippe de remporter le Tour de France. Le Tourmalet va faire et défaire les ambitions ce samedi. Geraint Thomas va-t-il enfin prendre la course à son compte ? Thibaut Pinot et ses jambes de feu vont-elles faire exploser le groupe des favoris ? Vous l'aurez compris, on a vraiment hâte d'y être…

Vidéo - Le profil de la 14e étape : le Tourmalet, conclusion mythique d'une journée explosive 01:04

2. Football – Match amical : Première pour Diallo, patience pour Neymar

Le PSG retourne en Allemagne ce samedi pour y affronter Nuremberg, pensionnaire de deuxième division, afin de peaufiner sa préparation. Abdou Diallo, la toute dernière recrue parisienne, devrait faire ses débuts sous son nouveau maillot. Il faudra en revanche patienter et attendre la tournée en Chine pour voir Neymar figurer dans le groupe du PSG. De son côté, l'OL affrontera la Genoa à partir de 19h.

Abdou Diallo a rejoint le PSGGetty Images

3. Tennis : Ferro, Cornet et Humbert pour une place en finale

Samedi en demi-finale à Newport face à John Isner, 15e mondial à 34 ans, Ugo Humbert doit s'attendre à souffrir, le géant américain (2,08 m) est un grand expert es aces. Vendredi, devant l'Australien Matthew Ebden, battu 4-6, 6-3, 6-4, il en a réussi la bagatelle de 24 dans un remake de la finale 2017 gagnée par l'Américain. Isner, lauréat en 2018, 2011 et 2012, est dans son jardin à Newport. Alizé Cornet s'est hissée en demi-finale du tournoi de Lausanne en battant la Russe Natalia Vikhlyantseva (100e mondiale) 4-6, 6-1, 6-3. La Française sera opposée à l'Allemande Tamara Korpatsch (N.142) pour une place en finale. Présente elle aussi dans le dernier carré, la Tricolore Fiona Ferro affrontera l'Américaine Bernarda Pera, 24 ans et 85e joueuse mondiale.