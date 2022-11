Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Handball – Euro 2022 : Les Bleues éliminées en demi-finale

Ça ne pouvait être qu'elles. Ce vendredi, les Norvégiennes ont encore brisé le rêve bleu en disposant de la troupe menée par Estelle Nze Minko (28-20). Après l'Euro 2020 et le Mondial 2021, c'est la troisième fois que les championnes du monde en titre douchent les espoirs tricolores . Les joueuses d'Olivier Krumbholz retourneront dans l'Arena Stozice dimanche (17h45) pour disputer la médaille de bronze au Monténégro.

2. Tennis - ATP Finals : Tsitsipas au tapis, Rublev qualifié

Petite surprise à Turin : le Russe présent dans le dernier carré s'appelle Andrey Rublev. Vainqueur de Daniil Medvedev en ouverture, il a remis ça ce vendredi en mettant au pas Stefanos Tsitsipas , vainqueur en 2019 (3-6, 6-3, 6-2). Le dernier carré est donc surprenant avec le fidèle Novak Djokovic qui défiera Taylor Fritz, tandis que Casper Ruud affrontera Rublev.

Tsitsipas s’est délité, Rublev s’est éveillé : le résumé d’un match à deux visages

3. Football – Coupe du monde : en 4-2-3-1 face à l'Australie ?

Et si Didier Deschamps avait encore changé son fusil d'épaule ? Plutôt réfractaire à l'idée d'aligner quatre joueurs offensifs au coup d'envoi du Mondial, il a fait travailler ses hommes en 4-2-3-1 vendredi à Doha . Devant, un quatuor Dembélé - Griezmann - Mbappé en soutien de Giroud. Derrière, une charnière Upamecano-Konaté. Les incertitudes Varane et Benzema pourraient-elles entraîner une révolution chez les Bleus ?

"Il ne faudrait pas que le Benzema 2022 soit le Zidane de 2002"

On a aussi retenu pour vous

Basketball – NBA : Après leur défaite face aux Suns, les Warriors ont bien réagi ce samedi en dominant les Knicks (111-101). Les Bucks ont été vaincus par les Sixers (110-102), portés par Joel Embiid, 32 points.

Football – Match amical : La Belgique a subi une : La Belgique a subi une défaite peu rassurante à cinq jours de son premier match de Coupe du monde . A l'image d'un Eden Hazard fantomatique, elle a été battue par l'Egypte emmenée par un très bon Mo Salah, vendredi à Koweit City (2-1). Romelu Lukaku était absent.

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

Du Qatar, forcément. On vous conseille cette chronique personnelle de Philippe Auclair, auteur de nombreux scoops sur l'organisation du Mondial au Qatar et toujours aussi alerte sur cette Coupe du monde. Son histoire raconte comment un si petit pays a fait main basse sur la plus grande compétition au monde et comment l'absence de réactions au niveau international a empêché toute correction. Le Qatar et moi, douze ans d'enquête par Philippe Auclair

Du Qatar, encore, avec le FC Stream Team. Les tourments de Didier Deschamps sur les cas Varane ou Benzema, le onze possible, les erreurs à éviter et tous les favoris classés : il y a de quoi faire dans le numéro du jour avec Maxime Dupuis et Martin Mosnier. D'ailleurs, sachez-le, pendant le Mondial, le FC Stream Team et Tour du Monde se relaieront pour vous accompagner au quotidien dans la compétition.

En matinée, rendez-vous à Levi pour la première course féminine de la saison. Ce week-end en Finlande, deux slaloms, soit deux chances pour Mikaela Shiffrin de déjà faire la différence. Favorite à sa propre succession, l'Américaine de 27 ans se voit logiquement questionnée sur les records de victoires de Lindsey Vonn et Ingemar Stenmark, qu'elle pourrait viser en cas de saison exceptionnelle. Mais ce n'est pas le plus important à ses yeux, comme le résume Christophe Gaudot

La question du jour : La malédiction Djokovic va-t-elle prendre fin ?

Il chasse le record de Roger Federer mais n'a plus gagné au Masters depuis… 2015 ! Qualifié pour les demi-finales, le Serbe fait figure d'immense favori au titre . Face à ses concurrents, un bilan dingue de 10 victoires pour 1 défaite. Bref, à Turin, le boss c'est Djoko, du moins sur le papier. En réalité, les doutes physiques émanant de son dernier match exténuant mais magnifique face à Daniil Medvedev pourraient donner de l'espoir aux autres. Début de réponse à 14h.

