Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Les dates de la saison prochaine fixées rapidement ?

Dans l'attente d'une éventuelle date de reprise pour cette saison, interrompue en raison du coronavirus, la LFP aimerait décaler le début de la prochaine. Selon L'Equipe, le championnat 2020-2021 pourrait démarrer le 23 août prochain. La Ligue 2, elle, ouvrirait le bal la veille.

2. Tennis - Coupe Rodgers : La compétition menacée ?

Prévu du 10 ou 16 août, le tournoi WTA de Montréal devrait être reporté en raison du coronavirus. Vendredi, le gouvernement québécois a en effet demandé l'annulation des événements sportifs et culturels jusqu'au 31 août. Les organisateurs doivent communiquer ce samedi.

3. Football - UEFA : La justice suisse va partiellement clore une procédure contre Sepp Blatter

Selon Le Monde et le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, Sepp Blatter, patron déchu de la Fédération internationale de football, âgé de 84 ans, ne sera pas poursuivi pour l'octroi de droits télévisés à l'Union caribéenne de football (CFU), l'un des deux volets de la procédure ouverte contre lui en 2015.

La vidéo du jour

Nous consacrons cette semaine une série à l'OL des années 2000. En voici, selon nous, l'équipe ultime. Qui avec Cris en charnière centrale ? Qui pour accompagner Juninho au milieu ? Qui en pointe ? Nous avons tranché.

Vidéo - Une équipe à même de régner sur l'Europe ? Notre onze ultime de l'OL des années 2000 02:21

Ce qu'il ne faut (aussi) pas rater aujourd'hui

1. Cyclisme - Paris-Roubaix : Souvenirs, souvenirs...

Le 14 avril 1996, un trio de coureurs de la Mapei truste les trois premières places de la Reine des classiques sans avoir disputé le sprint. Une page d'histoire vécue par notre chroniqueuse Béatrice Houchard, sous l’œil rêveur d’un prince des mots.

Paris-Roubaix 1996 : Le triomphe de la Mapei.Getty Images

2. Football : Et le monde amateur ?

Alors que le monde professionnel doit faire face à la suspension des droits télé, la crise risque d'être au moins aussi violente dans le football amateur. Deux présidents de clubs de National 2 nous ont exprimé leur grosse inquiétude, et somment la FFF de mettre fin au championnat pour y voir plus clair.

3. Football - Mercato : Que va faire Liverpool cet été ?

Le football est à l’arrêt mais le marché des transferts ne cesse de s’agiter, et certains clubs anticipent déjà le prochain mercato d’été. Quid de Liverpool ? Le mercato des Reds pourrait être conditionné à un départ de Sadio Mané, même si le club s’est déjà positionné sur plusieurs joueurs.

4. Villeneuve, Montoya, Button : ne manquez surtout pas la course virtuelle ce samedi !

Ne ratez surtout pas la première des trois "Race All-Star", une course virtuelle réunissant des champions de la simulation, des pilotes et des légendes du sport automobile. Vous pourrez suivre la course en direct sur Eurosport.fr.