Tsonga, Nadal, 0,01, podium, OM : L'actu sur un plateau du 19 janvier 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : C'est fini pour Cornet

Caroline Garcia est la dernière Française encore en lice à Melbourne. Alizé Cornet a cédé au 3e tour après sa défaite face à la Belge Elise Mertens (7-5, 6-4). L'Ukrainienne Elina Svitolina est passée en dominant facilement sa jeune compatriote Marta Kostyuk (6-2, 6-2). Qualifications également pour la Croate Petra Martic et la Tchèque Denisa Allertova. Chez les hommes, le Britannique Kyle Edmund a pris le dessus sur le Géorgien Nikoloz Basilashvili en cinq manches (7-6, 3-6, 4-6, 6-0, 7-5) et l'Espagnol Pablo Carreño a dominé le Luxembourgeois Gilles Muller (7-6, 4-6, 7-5, 7-5).

2. Football - Coupe du Roi : Asensio délivre le Real

Ce n'était pas la folie, mais au moins le Real Madrid a retrouvé le goût de la victoire. L'équipe de Zinédine Zidane, qui restait sur trois matches sans succès, s'est imposée à Leganés (0-1) en quart de finale aller grâce à un but en toute fin de match de Marco Asensio (89e). La Maison Blanche a ainsi pris une petite option pour le dernier carré avant le match retour à Santiago-Bernabeu mercredi prochain. Elle recevra le Deportivo La Corogne dimanche en championnat (16h15).

3. Patinage artistique - Championnat d'Europe : Scénario cruel pour James et Ciprès

Ils pouvaient rêver du titre, ils n'ont finalement pas eu le podium. Pour un centième. Vanessa James et Morgan Ciprès, en tête après le programme court mercredi, ont échoué à la quatrième place en couples. Avec 210,17 points, ils ont vu la troisième place leur échapper pour un petit centième au profit de Natalia Zabiiako et Zlexander Enbert (210,18), qui compètent un podium 100% russe. Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont survolé le programme libre et conservé leur titre.

Toute la déception de Morgan Ciprès et Vanessa James, 4e des Championnats d'Europe 2018 en couplesGetty Images

Basketball - NBA : Privés de Kyrie Irving, les Boston Celtics, leaders à l'Est, se sont inclinés (80-89) devant les Sixers de Joel Embiid, auteur d'un match XXL pour célébrer sa 1re sélection au All Star Game (26 points, 16 rebonds, 6 passes). Cleveland a lutté pour se défaire d'Orlando (104-103). Cela a été plus simple pour Houston face à Minnesota (116-98) et Portland face à Indiana (100-86).

Football - Ligue 1 : Tony Chapron a été convoqué le 8 février prochain par la Commission de discipline de la LFP suite à son "tacle" sur Diego Carlos lors du dernier Nantes-PSG (0-1).

Handball - Championnat d'Europe : la Norvège a remporté son premier match du tour principal en dominant la Serbie (32-27). De son côté, la Croatie s'est imposée devant la Biélorussie (25-23).

Rugby - Pro D2 : Biarritz a préservé son invincibilité à domicile en surclassant Grenoble (37-14) dans un duel de prétendants à la montée en Top 14, en ouverture de la 20e journée.

Cristiano Ronaldo en Chine ? Cela paraît improbable. Mais si l'agent de CR7 écoute les propositions chinoises, ce n'est pas tout à fait par hasard. On vous explique cela dans le Mercato Buzz.

1. Tennis - Open d'Australie : Tsonga-Kyrgios et Nadal au programme

Le spectacle promet d'être au rendez-vous dans la night session à partir de 9h00 avec un alléchant duel entre Jo-Wilfried Tsonga et le fantasque Australien Nick Kyrgios. Rafael Nadal sera également sur le pont face aux Bosnien Damir Dzumhur. Chez les dames, il y aura aussi une belle opposition entre la Belge Kiki Bertens et la Danoise Caroline Wozniacki tandis que la Lettone Jelena Ostapenko, victorieuse à Roland-Garros l'an dernier, affrontera l'Estonienne Anett Kontaveit. Le tout sera à suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player.

Rafael Nadal lors de l'Open d'Australie 2018Getty Images

2. Football - Ligue 1 : Marseille pour enchaîner

Pas le temps de souffler en Ligue 1. La 22e journée commence dès ce soir avec le déplacement de Marseille à Caen, où l'OM visera un quatrième succès consécutif en championnat. L'occasion pour les hommes de Rudi Garcia, troisièmes au classement, de passer devant l'OL qui devra en découdre avec le PSG dimanche soir. Coup d'envoi à 20h45.

3. Biathlon - Antoz-Anterselva : Un 16e podium pour Fourcade ?

Leader au classement de la Coupe du monde, Martin Fourcade visera la victoire sur le sprint messieurs à partir de 14h15. Le Français, qui partira avec le dossard 48, tentera au passage de décrocher un 13e podium en 13 courses cette saison, et un 16e consécutif en comptant la saison passée. Son plus grand rival sera une nouvelle fois le Norvégien Johannes Boe. A suivre en direct sur Eurosport.

Johannes Boe et Martin Fourcade à HochflizenGetty Images

4. Patinage artistique - Championnat d'Europe : Répétition générale pour Papadakis-Cizeron

C'est la dernière ligne droite avec les Jeux Olympiques pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui abordent l'épreuve de danse sur glace (10h15) comme une répétition générale avant le rendez-vous de Pyeongchang. Les Français viseront un quatrième titre continental consécutif pour qu'elle soit pleinement réussie.

5. Ski Alpin - Kitzbühel : Le Super G pour commencer

Début d'un week-end qui s'annonce specatculaire dans la station autrichienne avec le Super G, où l'on suivra notamment Adrien Théaux, Alexis Pinturault et Blaise Giezendanner. La course, programmée 11h30, est cependant en stand-by en raison de la plui et de la neige . Les dames seront à Cortina D'Ampezzo pour la descente à partir de 10h15 avec Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin en tête d'affiche. A suivre en direct sur Eurosport !