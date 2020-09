Insuffisamment remise de sa blessure à la cuisse, contractée lors de la tournée américaine, Naomi Osaka a annoncé son forfait pour Roland-Garros dans un message posté sur Twitter. La lauréate du dernier US Open estime que les deux Majeurs américains et français sont trop rapprochés au calendrier pour espérer une autre issue. C’est un coup dur pour Roland-Garros qui perd l’une des têtes d’affiche du circuit féminin.

Solide derrière, intelligent devant, très en jambes et avec une maturité déconcertante, Saint-Etienne a réalisé un gros coup en allant s’imposer au Vélodrome jeudi pour la première fois depuis 41 ans (0-2). En face, l’OM a pêché dans la finition et peut se retourner vers un André Villas-Boas moins inspiré que contre le PSG. Il n’empêche, après trois journées, l’ASSE de Claude Puel est leader avec un 100% (3 victoires en 3 matches et aucun but encaissé).