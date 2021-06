Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Roland-Garros : Osaka claque la porte, Tsonga éliminé, Serena qualifiée

"Elle est en train de se tirer une balle dans le pied toute seule" : Naomi Osaka, le débat

2. Football - Euro Espoirs : L'énorme désillusion pour les Bleuets

Ils avaient pourtant une équipe taillée pour aller chercher le titre. Mais les Bleuets n'ont pas dépassé le stade des quarts de finale. Au bout d'un scénario cauchemardesque, les hommes de Sylvain Ripoll ont été crucifiés par les Pays-Bas (1-2) sur un but inscrit dans le temps additionnel. Les Néerlandais affronteront l'Allemagne pour une place en finale. L'autre demi-finale opposera l'Espagne au Portugal.

3. Basketball - NBA : Philly s'incline et s'inquiète pour Embiid, Utah fait le break

Pas de "sweep" pour Philadelphie. Les Sixers, rapidement privés de leur star, Joel Embiid, sorti sur une blessure au genou à la fin du premier quart-temps, se sont inclinés devant Washington (122-114). Les coéquipiers de Bradley Beal (27 points) et Russell Westbrook (19 points, 21 rebonds, 14 passes) reviennent à 3-1 dans cette série. Utah mène désormais 3-1 contre Memphis après avoir battu les Grizzlies (120-113) avec 17 points, 8 rebonds et 2 contres de Rudy Gobert.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Copa America : Le gouvernement de Jair Bolsonaro a affirmé que la tenue de la Copa América au Brésil n'a pas encore été confirmée et qu'il arrêtera sa décision mardi.

JO de Tokyo : Les joueuses de l'équipe australienne de softball sont arrivées mardi au Japon, devenant la première équipe olympique à fouler le sol de l'Archipel en vue des Jeux.

Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Le milieu de terrain chilien Arturo Vidal a été hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19, et ratera le match de jeudi contre l'Argentine.

F1 : Le sénateur argentin et ancien pilote Carlos "Lole" Reutemann a dû être de nouveau hospitalisé dimanche, quelques jours seulement après avoir été opéré d'une hémorragie digestive.

Football - Euro 2020 : Les joueurs et l'encadrement des Bleus ont tous été testés négatifs au Covid-19 à la veille de s'envoler pour Nice en vue d'affronter le pays de Galles mercredi en match de préparation.

Le Grand Récit

C'est mardi, c'est Grands Récits ! Suite de la session consacrée aux Jeux Olympiques avec la victoire de Donovan Bailey sur le 100 m des Jeux d'Atlanta dans une soirée au goût d'éternité et au parfum de scandale.

Le podcast du jour

Dans Ultra Talk, Arthur Germain, plus jeune nageur français à avoir traversé la Manche, nous livre les secrets de sa préparation avant son prochain défi : remonter la Seine.

La vidéo de rattrapage

Son nom résonnera pour toujours. Avec près de 129 titres en carrière et des records à la pelle, Billie Jean King est l’une des plus grandes joueuses que le tennis ait connues, mais pas que. Engagée pour l’égalité des sexes, l’Américaine a bouleversé les codes de l’époque et s’est imposée comme l’une des figures de l’émancipation féminine dans le sport. Caitlin Thompson raconte.

Trailblazers : Billie Jean King, la pionnière qui ne voulait pas être une héroïne

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : Nadal et Djokovic entrent en scène

La journée s'annonce belle et passionnante Porte d'Auteuil avec les entrées en lice de Rafael Nadal, opposé à Alexey Popyrin sur le Chatrier à partir de 16h, et de Novak Djokovic, qui affrontera Tennys Sandgren en soirée. Ashleigh Barty, Gaël Monfils, Ugo Humbert, Kristina Mladenovic, Adrian Mannarino et le duel tricolore entre Richard Gasquet sont, entre autres, également au programme . Début des hostilités à partir de 11h.

Nadal et Roland-Garros, une domination "100" partage

2. Cyclisme - Critérium du Dauphiné : Les sprinters à l'honneur ?

Après un tracé assez bosselé lundi, les coureurs trouveront un profil plus plat sur la 3e étape, un parcours de 172,2 kilomètres entre Langeac et Saint-Haon-Le-Vieux. L'occasion est belle pour les sprinters de s'illustrer avant le contre-la-montre individuel de mercredi. Départ de la course à 11h55, prise d'antenne et début du direct à partir de 14h sur Eurosport.

Pöstlberger, un récital du début à la fin : le résumé de la deuxième étape

3. Football - Euro 2020 : La préparation se poursuit avec un Pologne-Russie

L'Euro, c'est dans dix jours et les matches de préparation s'enchaînent. Cinq équipes seront sur le pont ce mardi : la Croatie, face à l'Arménie (18h), la Macédoine du Nord, contre la Slovénie (18h), la Slovaquie, opposée à la Bulgarie (18h), la Pologne et la Russie, qui s'affronteront en duel à partir de 21h.

Robert Lewandowski avec la Pologne contre Andorre (3-0) Crédit: Getty Images

