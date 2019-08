Paire, Garde, Valbuena, plus beau maillot : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - ATP Winston-Salem : Paire termine le boulot après la pluie

Benoît Paire sera en quarts. Après une interruption causée par la pluie mercredi, l'Avignonnais a terminé le job face à son compatriote Ugo Humbert lors du troisième set décisif (3-6, 7-6[2], 6-3). Le joueur de 30 ans est passé par toutes les émotions dans cette rencontre de près de 2h30, passant proche de la déconvenue dans la deuxième manche. Dans le troisième acte, la tête de série numéro un a retrouvé une totale efficacité derrière sa première balle (100%) à défaut d'en passer beaucoup (46%). De quoi, notamment, sauver quatre balles de break. Au prochain tour, Paire affrontera l'Espagnol Pablo Carreno-Busta, facile vainqueur de Sonego (7-6, 6-0). Ce sera ce jeudi, aux alentours de 21h00.

2. Football - Barrages Ligue des champions : Valbuena et l'Olympiakos y sont presque

Porté par un très bon Mathieu Valbuena, l'Olympiakos a fait un très grand pas vers la qualification en Ligue des champions en s'imposant nettement en barrage aller, face à Krasnodar (4-0). Guerrero (30e), Randjelovic (78e et 85e) et Podence (89e) ont marqué pour les Grecs, qui n'auront plus qu'à valider leur ticket en Russie la semaine prochaine. Un autre Français a brillé mercredi soir, puisque Guillaume Hoarau a permis aux Young Boys d'éviter le pire à domicile contre l'Etoile Rouge Belgrade (2-2), en égalisant sur penalty à un quart d'heure du terme. Enfin, le Dinamo Zagreb a pris une option en s'imposant à la maison contre Rosenborg (2-0).

Mathieu Valbuena, sous le maillot de l'OlympiakosGetty Images

3. Football - MLS : Rémi Garde et l'Impact Montréal, c'est terminé

Fin de l'aventure pour Rémi Garde. L'entraîneur français de l'Impact Monréal a été licencié mercredi soir en raison des "insuccès des derniers mois". Joël Bats, son adjoint, et Robert Dyverne, préparateur physique, ont également pris la porte. L'ancien coach de l'Olympique Lyonnais était en poste depuis novembre 2017 et a cumulé 24 victoires, 29 défaites et huit matchs nuls, manquant les playoffs en 2018. La franchise canadienne est actuellement septième de la conférence Est. Le Colombien Wilmer Cabrera prendra la suite, pendant que Garde devra trouver un nouveau challenge après l'OL et Aston Villa.

On a aussi retenu pour vous

Cyclisme : Jakob Fuglsang a prolongé a prolongé son contrat avec Astana à quelques mois de la fin de son bail. Le puncheur de 34 ans défendra les couleurs de l'équipe kazakhe en 2020 et 2021.

Tennis – WTA New York : Issue des qualifications, Fiona Ferro ne verra pas les quarts. La Française a été battue par la Chinoie Qiang Wang (6-1, 6-4), tête de série numéro une.

Football – Ligue 1 : Le défenseur latéral de l'AS Monaco Ruben Aguilar a écopé de deux matchs de suspension de la part de la commission de discipline, après son exclusion de samedi soir face à Metz (3-0), lors de la 2e journée.

Football – Liga : Alors qu'il n'a pas disputé le moindre match depuis la Copa America – étant blessé au mollet droit depuis le début du mois - Lionel Messi a effectué son retour à l'entraînement collectif mercredi. Il est toutefois encore incertain pour affronter le Betis, dimanche.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Pourquoi Ribéry a choisi la Fiorentina ? Les détails de son contrat donnent quelques indices 03:05

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Qui a le plus beau maillot ?

Comme chaque année, Eurosport.fr élira jeudi, à partir de 15h, le plus beau maillot de cette saison. Saint-Etienne (2015), Nantes (2016), Marseille (2017) et Lyon (2018) ont été mis en avant ces quatre dernières années. Alors qui pour leur succéder ? A noter qu'à 16h, en cours d'émission, le classement des internautes sera révélé. Vous avez donc, évidemment, votre mot à dire.

2. Football - Ligue Europa : Une dernière marche de taille pour Strasbourg

Après le Maccabi Haïfa et le Lokomotiv Plovdiv, battus lors des précédents tours de qualification, Strasbourg aura un adversaire d'un tout autre calibre face à lui, jeudi soir, en barrages aller. Le Racing accueillera en effet Francfort (20h30), demi-finaliste de Ligue Europa la saison dernière, dans un "derby" européen. Les hommes de Thierry laurey sont condamnés à l'exploit pour retrouver l'Europe à l'issue de cette double-confrontation, même si la formation allemande a perdu Luka Jovic et Sébastien Haller cet été. Mais ça tombe bien, le club alsacien sait en créer, des exploits.

Zohi lors de son ouverture du score contre Plovdiv en Ligue Europa avec Strasbourg.Getty Images

3. Tennis – ATP Winston-Salem : Paire pour une place dans le dernier carré

Passé proche de l'élimination face à Humbert, Benoît Paire va désormais devoir se défaire de Pablo Carreno-Busta s'il veut voir le dernier carré. Le Français mène 7-3 dans ses confrontations avec l'Espagnol et est sorti gagnant de ses quatre derniers matchs contre son adversaire du jour… dont deux fois cette année, à Barcelone puis à Roland-Garros. A quelques jours du début de l'US Open, le moment serait idéal pour engranger encore un peu de confiance.