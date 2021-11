Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Rolex Paris Masters : Paire sort d'entrée, Murray chute après un gros combat

Face à un Pablo Carreno plus régulier, Benoit Paire a tenu moins d'1h30 lundi , tard dans la soirée, lors du premier tour à Bercy. Le Français a été battu en deux manches par l'Espagnol (6-3, 6-4), qui a résisté lorsqu'il a été bousculé dans la seconde manche. Un peu plus tôt dans la soirée, l'Autrichien Dominik Koepfer a écarté en 3 manches et 3h01 de jeu le Britannique Andy Murray (6-4, 5-7, 7-6), après avoir sauvé 7 balles de match. Huitième de finaliste l’an passé à Bercy, Adrian Mannarino a bien négocié son entrée en lice face à Nikoloz Basilashvili (6-2, 6-4).

Irrégulier, Paire n'a jamais trouvé la faille : les moments forts de sa défaite face à Carreno Busta

2. Basketball - NBA : Les Bulls continuent d'impressionner

Les Chicago Bulls sont allés chercher un sixième succès en sept rencontres en s’imposant contre les Boston Celtics (128-114) grâce aux 37 points de DeMar DeRozan. Juste un point de plus qu’OG Anunoby, excellent lors de la victoire des Toronto Raptors sur le parquet des New York Knicks (113-104). Les Clippers ont de leur côté remonté un handicap de 9 points en moins de 3 minutes pour finalement venir à bout du Thunder (99-94), avec un excellent Paul George (32 points). Retrouvez la récap de la nuit.

3. Football – Liga : Aguero absent au moins trois mois après son malaise

Victime d'un malaise lors du match nul concédé par le FC Barcelone contre Alavés samedi (1-1), l'attaquant des Blaugrana Serio Agüero sera absent pour au moins trois mois , a annoncé le club catalan lundi. Le temps d'évaluer l'efficacité du traitement qu'il va devoir suivre, après avoir subi des examens cardiologiques dans la foulée de la rencontre. L'Argentin de 33 ans n'a joué que cinq matches cette saison.

On a aussi retenu pour vous

Basketball – NBA : Rudy Gobert, le pivot tricolore du Jazz, a été élu joueur de la semaine dans la Conférence Ouest. Jimmy Butler (Heat) a eu cette honneur à l'Est.

Football – Premier League : Wolverhampton a fait un bond jusqu'à la 7e place du classement en dominant Everton (2-1) en clôture de la 10e journée.

Max Kilman buteur contre Everton Crédit: Getty Images

Football – Liga : Grenade s'est imposé sur la pelouse de Levante (0-3) pour remonter à la 14e place, laissant son adversaire du soir au 19e rang.

Football – Serie A : Dernier du championnat italien, Cagliari s'est enfoncé un peu plus en s'inclinant à Bologne (2-0), en infériorité numérique.

Football - Ligue 2 : L'AJ Auxerre est montée sur le podium : L'AJ Auxerre est montée sur le podium en venant à bout de Valenciennes (1-2) dans une rencontre riche en occasions en clôture de la 14e journée.

Le tweet cocorico

La vidéo de rattrapage

Malgré les problèmes physiques qu’il a rencontrés, Andy Murray a prouvé qu’à 34 ans il était encore présent sur le court et qu’il était capable de réaliser de magnifiques points. Retrouvez en vidéo le point de son match face à Dominik Koepfer.

Court croisé, amorti et en bout de course : le point du jour signé Andy Murray

Le podcast du jour : Ultra Talk

Arthur Guérin est le premier être humain à nager plus de 300 mètres sous l’eau. Invité du podcast Ultra Talk, Arthur est triple champion du monde d'apnée dynamique (2013, 2015 et 2016).

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Rolex Paris Masters : Djokovic entre en lice, la trio Herbert-Gasquet-Monfils aussi

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic débutera son tournoi en night session face au Hongrois Marton Fucsovics, au lendemain de son retour gagnant à la compétition en double. Près de deux mois après sa finale perdue à l'US Open, le Serbe sera évidemment scruté de très près. Chez les Français, on attendra beaucoup Gaël Monfils, confronté au jeune Serbe Miemir Kecmanovic. Pierre-Hugues Herbert aura fort à faire face à Carlos Alcaraz, tout comme Richard Gasquet contre Grigor Dimitrov.

Du spectacle et de l'ambiance : le résumé du retour gagnant de Djokovic en double

2. Football – Ligue des champions : Lille cherche désespérément victoire

Habitué des parcours décevants en Ligue des champions, le LOSC peut encore s'en sortir dans le groupe G où trois équipes se tiennent en un point derrière un Salzburg qui semble avoir fait le plus dur dans la course à la qualification. Mais pour cela, les Dogues devront gagner à Séville (21h), ce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire dans cette phase de poules. Au compteur, une défaite et deux matches nuls, dont celui du match aller face aux Andalous. En Espagne, ce ne sera pas simple. Mais les hommes de Jocelyn Gourvennec n'ont plus le choix.

3. Football – Ligue des champions : Les premiers tickets pour les huitièmes en jeu

Dans les autres matches de la soirée, certaines équipes auront déjà l'occasion de s'assurer une présence en huitièmes de finale. C'est notamment le cas du Bayern Munich, qui sera qualifié en cas de victoire contre le Bayern Munich, ou encore de la Juventus, en cas de succès face au Zenit. Chelsea sera de son côté en déplacements à Malmö alors que Manchester United tentera de confirmer sa victoire à Tottenham sur la pelouse de l'Atalanta. Autre déplacement important : celui du Barça sur la pelouse du Dynamo Kiev.

Xavi peut-il imiter Guardiola au Barça ? "Il part de beaucoup plus loin"

