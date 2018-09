Paire en Coupe Davis, rétropédalage, Ben Arfa, airball de Curry : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Volley - Championnat du monde : Les Bleus pas loin de l’exploit

Cruelle défaite pour les hommes de Laurent Tillie. Rapidement menés deux sets à zéro par le Brésil, les Bleus sont revenus à hauteur avant de finalement s’incliner au tie-break lors du dernier set (25-20, 25-20, 21-25, 23-25, 15-12). Après avoir gagné deux fois de suite face à la sélection brésilienne, cador s’il en est du volley mondial, les Bleus ont donc baissé la tête. À relever rapidement, dès ce vendredi face à l’Egypte.

2. Basket - Qualification pour la Coupe du monde 2019 : Les Bleus tombent par surprise

Battue jeudi à la surprise générale par la Bulgarie (74 - 68), l’équipe de France a réalisé un faux-pas malvenu dans sa quête de qualification. Les joueurs de Vincent Collet, qui comptent six victoires en sept matches de qualification, restent toutefois bien placés pour finir dans les trois premiers de leur groupe et se qualifier pour le Mondial 2019.

3. Tennis : Rétropédalage sur la réforme des Grands Chelems

Annoncé par l'ITF en novembre 2017, le retour à seize têtes de série pour les tableaux des simples dames et messieurs des quatre tournois du Grand Chelem ne verra finalement pas le jour comme l’a confirmé l’institution jeudi. Son retour était attendu pour la saison prochaine afin de relancer l’intérêt dès les premières semaines. Finalement, ce sera du statut quo, avec des premières semaines a priori faciles pour les mieux classés à l’ATP.

Handball - Starligue : Nantes a lutté pour préserver un but d'avance et s'imposer à domicile face à Dunkerque, 20 à 19, jeudi lors de la 2e journée du Championnat de France de handball, une victoire qui lui permet de prendre le leadership provisoire du championnat.

Football - Ligue 1 : Le milieu Tanguy Ndombélé a prolongé d'un an son contrat avec son club de Lyon jusqu'en 2023, a annoncé l'OL jeudi.

WRC - Rallye de Turquie : Le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai) est devenu jeudi soir le premier leader en signant le meilleur temps de la spéciale d'ouverture dans les rues de Marmaris (sud-ouest) devant Craig Breen (Citroën) et l'Estonien Ott Tänak (Toyota).

Basketball - NBA : L'ailier de Boston Gordon Hayward, victime d'une grave blessure à une cheville dès son premier match sous le maillot des Celtics en octobre dernier, a assuré jeudi qu'il était "rétabli à 100%" et qu'il pourrait participer au premier match de la saison 2018-19.

1. Cyclisme - Tour d’Espagne : Un final décisif pour le général

La Vuelta entame son sprint final avec deux étapes dans les Pyrénées, en Andorre, où le classement final devrait se jouer. A commencer par ce vendredi lors de la 19e étape entre Lleida et le difficile Coll de la Rabassa où l'arrivée sera jugée après plus de 17km de montée. À suivre sur Eurosport et Eurosport Player bien sûr.

2. Tennis - Coupe Davis : Paire pour une première, les Bleus pour une dernière ?

Opposée à l'Espagne tout le week-end à Lille en demi-finale de la Coupe Davis, l'équipe de France peut se mettre en route vers un doublé historique en fin de saison. En cas de défaite, ce serait en revanche la dernière rencontre des Bleus dans cette compétition dans sa forme actuelle. Alors, pour éviter de dire adieu trop vite, les hommes de Yannick Noah compteront sur Benoît Paire qui débutera ce vendredi face à Pablo Carreno-Busta pour son premier match en équipe de France. Assurément haut en couleurs. Lucas Pouille suivra face à Roberto Bautista.

L'équipe de France de Coupe DavisGetty Images

3. Formule 1 - Grand Prix de Singapour : Pression sur Vettel

C’est un Grand Prix qui ressemble à un tournant pour Sebastian Vettel. Alors que les essais libres débutent ce vendredi à Singapour, le leader de Ferrari n’a plus le choix et doit à tout prix éviter les erreurs s’il veut espérer rattraper Lewis Hamilton sur le fil alors que le dernier tiers de la saison s’ouvre.

4. Football - Ligue 1 : Ben Arfa pour un retour, Paris pour une répétition

Et si les arabesques d’Hatem Ben Arfa était de retour dès ce vendredi. En ouverture de la 5e journée, Nice reçoit le Stade Rennais où joue désormais le gaucher. Des retrouvailles épicées pour celui qui avait ébloui l’Allianz Riviera il n’y a pas si longtemps. Annoncé remplaçant, Ben Arfa pourrait entrer en jeu.

Pour le PSG, en revanche, pas de nouveauté. Avant de se déplacer à Liverpool, le club parisien attend l’AS Saint-Etienne avec l’objectif de faire le plein de points et de confiance en vue de son échéance européenne. Avec Neymar en numéro 10 ? Pas impossible.