Palmarès : Fourcade double la mise, grande première pour Hirscher

Palmarès France

Sébastien Loeb n'est plus seul. Jusqu'alors, le pilote WRC était le seul à avoir été désigné plus d'une fois Sportif français de l'année par la rédaction d'Eurosport.fr. Martin Fourcade devient donc le deuxième à rempiler puisqu'il avait déjà été honoré l'année dernière. Il lui reste toutefois encore du chemin pour rejoindre Loeb, récompensé à quatre reprises en l'espace de cinq ans entre 2007 et 2011.

Palmarès Monde

Entre l'athlétisme et le tennis, c'était "à toi, à moi" depuis près d'une décennie. Entre 2009 et 2017, ces deux sports avaient raflé l'intégralité des titres, via Usain Bolt, Renaud Lavilleni, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Fin de série, donc, et grande première pour le ski alpin, par l'entremise de Marcel Hirscher. L'Autriche est par ailleurs la neuvième nation mise à l'honneur en quinze ans.