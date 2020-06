Le Barça a encore calé. Et pour Quique Setién, ce nul concédé face au Celta Vigo a de quoi laisser des regrets. Franck Ribéry, buteur, lui va bien mais la Fiorentina a été battue par la Lazio. Au programme ce dimanche, de l'UTS en tennis, la FA Cup et le déplacement du Real sur la pelouse de l'Espanyol. Les Merengue seraient bien inspirés de l'emporter tout en évitant une nouvelle polémique...

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Le Barça laisse encore échapper des points

Et si c'était la fois de trop ? Le match nul du Barça face à Séville vendredi dernier avait permis au Real de repasser en tête de la Liga, celui face au Celta Vigo (2-2) samedi soir va peut-être permettre aux Merengue de faire le break. Les coéquipiers de Luis Suarez, auteur d'un doublé, ont mieux joué que lors de leur dernière sortie mais par deux fois ils n'ont pas su conserver l'avance acquise, Aspas venant les crucifier en fin de match (88e).

2. Football - Serie A : La Lazio est encore debout

Alors que la pensait groggy par sa défaite renversante face à l'Atalanta, la Lazio a montré qu'elle avait des ressources extraordinaires. Menés après un but magnifique de papy Ribéry par la Fiorentina, les joueurs de Simone Inzaghi ont marqué deux fois dans les 25 dernières minutes, par Immobile (67e) et Luis Alberto (83e) pour finalement s'imposer (2-1). Un succès qui permet à la Lazio Rome de se maintenir à quatre points de la Juventus Turin et d'assurer un minimum de suspense en tête du Calcio.

3. Basket - NBA : Joakim Noah va bien signer aux Clippers

C'est dans l'air du temps depuis un moment déjà, ne manque plus que l'officialisation. Samedi soir, le Los Angeles Times, a confirmé que les Clippers allaient faire signer Joakim Noah pour le reste de la saison. Précision du quotidien californien, le contrat du pivot français portera aussi sur la saison 2020/2021. Cette deuxième saison n'est cependant pas garantie et "Jooks" va devoir faire ses preuves à compter du 30 juillet, date à laquelle la NBA reprendra.

On a aussi retenu pour vous

Football - Covid-19 : Carlos Bilardo, sélectionneur de l'Argentine lors de son sacre au Mondial 1986, a été hospitalisé à la suite d'un test positif au Covid-19, a rapporté samedi la presse de Buenos Aires.

Rugby - Pro D2 : Les dirigeants de l'AS Béziers vont entrer en négociations exclusives avec les investisseurs émiratis, représentés par Christophe Dominici, intéressés par un rachat, a annoncé samedi le club de Pro D2.

Cyclisme - Mondiaux : L'UCI a confirmé au média néerlandais Wielerflits qu'il n'était pas envisageable de changer la date du contre-la-montre des Championnats du monde prévu le 20 septembre, soit le jour de l'arrivée du Tour de France.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Football - Liga : Le Real pour enfoncer le clou

La dynamique actuelle pose clairement le Real Madrid comme favori de la Liga et après le match nul concédé par le Barça samedi, les Madrilènes ont l'occasion de compter deux points d'avance en tête du championnat. Il faudra pour ce faire battre l'Espanyol Barcelone (22h) en évitant, si possible, une nouvelle polémique arbitrale. A suivre aussi à 17h, le déplacement de Valence sur la pelouse de Villarreal.

2. Football - Coupe d'Angleterre : Arsenal, Chelsea et City dans le dernier carré ?

Il n'y a pas que la Premier League qui a repris en Angleterre, la Cup aussi doit s'achever. Samedi, Manchester United a franchi l'obstacle Norwich, ce qui permet de se projeter sur un dernier carré cinq étoiles. Ce dimanche, Arsenal, sur la pelouse de Sheffield United (14h) et Manchester City, en déplacement à Newcastle (19h30) ont l'occasion de rejoindre les Red Devils. Enfin, le vainqueur de Leicester-Chelsea (17h) sera aussi de la fête.

3. Tennis - Ultimate tennis showdown : Gasquet, Thiem et Paire sur le pont

Nouveau weekend de compétition dans le sud de la France. Samedi, la phase de groupe de l'Ultimate tennis showdown a entamé sa deuxième moitié et c'est Matteo Berrettini et Stefanos Tsitsipas qui caracolent en tête (4 victoires, 1 défaite). Au programme ce dimanche, Gasquet-Moutet à partir de 16h puis Berrettini-Thiem, Brown-Goffin, Paire-Lopez et Tsitsipas-Popyrin.

