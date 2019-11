Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Ligue des champions : Paris, Munich et Turin en 8es

Les premiers tickets pour les 8es de finale sont pour le PSG, le Bayern et la Juventus. A deux journées de la fin de la phase de poules, Paris a fait le minimum avec un but d'Icardi (22e) et un penalty stoppé par Navas (76e) pour se défaire de Bruges (1-0) au Parc des princes, où Leonardo a poliment mais fermement demandé à Zinedine Zidane de cesser sa cour médiatique à Kylian Mbappé.

Trois jours après le limogeage de son entraîneur Niko Kovac, le Bayern a aussi signé une quatrième victoire contre l'Olympiakos (2-0), avec un quatrième but en quatre matches de Robert Lewandowsksi, et Turin s'en est remis à Douglas Costa pour faire tomber le Lokomotiv Moscou (1-2) in extremis, sur la pelouse.

Si Manchester City a raté la qualification en concédant un nul contre l'Atalanta Bergame (1-1), de même que l'Atlético de Madrid qui s'est s'incliné à Leverkusen (2-1), Tottenham a augmenté ses chances de voir les 8es en dominant l'Etoile Rouge à Belgrade (0-4).

La révélation de la soirée ? Rodrygo. A 18 ans, le Brésilien a trouvé trois fois la cible pour le Real Madrid lors de sa démonstration face à Galatasaray (6-0).

2. Football - Transferts : Munich en contact avec Wenger

Arsène Wenger a pris une longueur d'avance sur Massimiliano Allegri et Jose Mourinho pour devenir le prochain entraîneur du Bayern, et ce n'est pas n'importe qui qui le dit, puisque c'est Bild.

Le journal allemand affirme que Bayern Munich est entré en contact avec le coach français, en stand by depuis un an et demi. "Il y a déjà des discussions entre le Rekordmeister et le légendaire entraîneur, coach d'Arsenal de 1996 à 2018", assure Bild. Ce que Lothar Matthäus, ancien pilier du club et désormais consultant pour Sky Allemagne, a confirmé. Point fort du CV de l'Alsacien de 70 ans, entre autres : il parle couramment allemand.

3. Football - Mondial U17 : Mbuku envoie les Bleuets en quart

L'équipe de France de moins de 17 ans s'est brillamment qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde en étrillant l'Australie (4-0), à Goiania, au Brésil. Les protégés de Jean-Claude Giuntini ont survolé les débats et Nathanaël Mbuku a plané avec un triplé (6e, 74e, 82e). Enzo Millot (87e) a ajouté sa touche au festival.

Prochain rendez-vous contre l'Espagne, lundi au stade olympique de Goiania.

4. Basketball - NBA : Antetokounmpo fait tomber les Clippers

Dominateur sur le terrain, Giannis Antetokounmpo a compilé 38 points, 16 rebonds et 9 passes décisives pour mener les Bucks à une victoire in extremis (129-124) contre des Clippers qui jouaient sans Kawhi Leonard, mercredi soir.

A l'image du Grec, Rudi Gobert a guidé Utah vers une victoire là aussi serrée (106-104) sur Philadelphie avec un troisième double-double consécutif, malgré le retour de Joel Embiid (27 points, 16 rebonds) côté Sixers.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - Masters Next Gen : Deuxième défaite et autant de matches pour Ugo Humbert à Milan. Surpris mardi par le Suédois Mikael Ymer, le Français de 21 ans s'est incliné face à l'Américain Frances Tiafoe 4-2, 4-3 (7/5), 3-4 (4/7), 4-1. La qualification du Messin pour les demi-finales ne tient maintenant qu'à un fil. Pour espérer, il devra battre l'Italien Jannik Sinner jeudi.

Football féminin : Alex Morgan, co-capitaine de l'équipe américaine championne du monde cet été, a déclaré son intention de jouer aux Jeux olympiques de Tokyo, alors qu'elle attend son premier enfant pour avril, soit environ trois mois avant le début de la compétition.

La vidéo de rattrapage

Pour Arnaud Di Pasquale, Novak Djokovic n'a pas un jeu aussi spectaculaire que d'autres joueurs, mais son toucher de balle, son oeil, sa coordination et sa facilité de déplacement font que le Serbe est supérieur à tous les autres joueurs. Extrait de DiP Impact.

Notre Grand Récit

Reggie Miller fait partie des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Des plus grandes gueules de l’histoire de la Ligue, également. Si bien qu'il n'est pas étonnant qu'il ait réussi son plus beau récital sur la scène mythique du Madison Square Garden, en mai 1995. Ce soir-là, Miller a gagné un match de playoffs qui était perdu. En neuf secondes. Et huit points...

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Bleus : Deschamps va trancher

L'équipe de France entre dans le money time de la course à la qualification pour l'Euro 2020, et la liste des 23 de Didier Deschamps pour jouer contre la Moldavie, le 14 à Saint-Denis, et contre l'Albanie, le 17 à Tirana, est très attendue. Si le sélectionneur a enregistré le retour de quelques cadres pour ces matchs cruciaux, il ne pourra pas compter sur Lucas Hernandez.

Il va surtout en profiter pour trancher quelques cas. Alors Ferland Mendy ou Benjamin Mendy ? Léo Dubois ou Djibril Sidibé ? Samuel Umtiti ou Presnel Kimpembe ? Réponse à 14h, à la FFF.

2. Football - Ligue Europa : Victoires impératives

Rennes et Saint-Etienne, derniers de leurs groupes, doivent signer leurs premières victoires à l'occasion de la quatrième journée de la compétition. Mais ça ne s'annonce pas facile : les Bretons, joue en Roumanie contre Cluj, qui les avait battus au Roazhon Park (0-1), fin octobre. Les Verts sont aussi en déplacement, en Ukraine, contre Oleksandriïa, qui les avait neutralisés à l'aller (1-1).