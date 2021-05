Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Le PSG s'offre un 14e trophée face à Monaco

La Coupe de France est bien la spécialité du PSG. Le club de la capitale l'a une nouvelle fois confirmé en dominant Monaco en finale au Stade de France (2-0) pour étendre son record à 14 trophées dans la compétition. Un succès que la formation de Maurico Pochettino doit beaucoup à Kylian Mbappé, passeur décisif puis buteur.

2. Handball - Ligue des champions : Le PSG renverse Kiel et accède au Final Four

Comme les footballeurs, les handballeurs du PSG ont accompli leur mission. Battus de deux buts à l'aller, les Parisiens ont pu compter sur le soutien du public de Coubertin pour renverser la situation avec un succès face à Kiel, tenant du titre (34-28) . Qualifié pour le Final Four, le PSG reste en mesure de signer un fabuleux triplé cette saison. Nantes, vainqueur de Veszprem à l'aller (32-28) tentera de le rejoindre dans le dernier carré de la Ligue des champions ce jeudi. Coup d'envoi à 18h45.

3. Basketball - NBA : Les Lakers remercient King James

Le duel entre LeBron et Curry a tourné en faveur de King James. Si le meneur de Golden State a inscrit 37 points, c'est bien la star des Lakers qui a inscrit le panier à trois points décisif en fin de match pour offrir un billet à son équipe pour le premier tour des play-offs face à Phoenix (100-103). Les Warriors affronteront Memphis, tombeur de San Antonio (100-96), pour le dernier ticket des play-offs à l'Ouest.

Nous avons aussi retenu pour vous

Athlétisme : L'Américain Lee Evans, double champion olympique en 1968 et figure de la lutte contre la discrimination aux Etats-Unis, est décédé à l'âge de 74 ans.

Lee Evans, Larry James, et Ronald Freeman en 1968 Crédit: Getty Images

Football - Coupe d'Italie : La Juventus a remporté l'épreuve pour la 14e fois de son histoire en dominant l'Atalanta en finale (2-1) avec des buts de Dejan Kulusevski et Federico Chiesa.

Football - Premier League : Liverpool s'est emparé de la 4e place, qualificative pour la Ligue des champions, en s'imposant facilement à Burnley (0-3).

WRC : Le Français Sébastien Loeb, nonuple champion du monde, a annoncé qu'il avait choisi le Belge Fabian Lurquin comme nouveau copilote pour l'édition 2022 du rallye-raid Dakar en Arabie saoudite.

Football - Ligue 1 : Clément Turpin a été élu meilleur arbitre de la saison par la LFP. Son partenaire Cyril Gringore a été élu meilleur arbitre assistant.

La vidéo de rattrapage

Quand Macron parle Euro avec Mbappé et… futsal avec Ben Yedder

Le podcast du jour

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Lyon : Monfils et Gasquet sur le pont

Un joli programme sur les courts rhodaniens ce jeudi. Richard Gasquet et Gaël Monfils joueront leur place en quart de finale, respectivement face à l'Argentin Diego Schwartzman et au Japonais Yoshihito Nishioka. L'Autrichien Dominic Thiem, face au Britannique Cameron Norrie, et le Grec Stefanos Tstisipas, opposé à l'Américain Tommy Paul, seront également sur le pont. Début des rencontres à partir de 10h30.

2. Cyclisme - Tour d'Italie : Les baroudeurs à l'honneur ?

Les favoris devront rester sur leur garde sur la 12e étape, un tracé long et irrégulier de 212 kilomètres entre Sienne et Bagno di Romagna, qui pourrait faire le jeu des échappés. Départ de la course à 11h30. A suivre aussi, l'étape reine de la Ruta del Sol entre Beas de Segura et Villardorigo à partir de 11h30.

Le profil de la 12e étape : Longue (et dangereuse) journée pour les favoris

3. Formule 1 - GP de Monaco : Le début d'un nouveau week-end de folie ?

Coup d'envoi du week-end monégasque ce jeudi avec les deux premières séances d'essais libres du GP de Monaco, à 11h30 et 15h. L'occasion de jauger les forces en présence avant une course qui, on l'espère, sera aussi passionnante que ce début de saison.

