Le PSG a vécu la soirée rêvée pour s'offrir une première finale de Ligue des champions. Lyon peut-il en faire autant ? Ce serait une jolie surprise mais le sport est capable d'en offrir. Ce ne sont pas les Lakers et les Bucks qui diront le contraire. Voici votre plateau.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Le PSG toujours plus près de son rêve

Omnisport L'Inter en finale, le grand soir pour Paris, les Raptors en forme : L’actu sur un plateau HIER À 04:36

Cette fois, le Paris Saint-Germain y est. Le champion de France n'a fait qu'une bouchée du RB Leipzig (0-3) pour s'offrir la première finale de Ligue des champions de son histoire. Auteurs d'une prestation convaincante face à des Allemands finalement pas à la hauteur de l'événement, les Parisiens ont été portés par Marquinhos, Di Maria et Bernat, ainsi que Neymar, pas buteur mais auteur d'un très bon match.

Basketball - NBA : Les Bucks tombent de haut, Portland piège les Lakers

C'était la nuit des surprises en NBA. Les favoris Lakers et Bucks, têtes de série N.1 à l'Ouest et à l'Est, se sont inclinés d'entrée face à Portland et Orlando dans leurs séries du 1er tour des playoffs. LeBron James a pourtant réussi un triple-double (23 pts, 17 rbds, 16 passes), insuffisant pour éviter la défaite (100-93). Les Bucks, eux, vont devoir très vite se ressaisir car ils n'ont pas été dans le coup face au Magic (122-110). Seul Giannis Antetokounmpo (31 pts, 17 rbds, 7 passes) a fait le job. Avec un bon James Harden (37 pts), les Rockets n'ont pas tremblé face au Thunder (108 - 123).

3. Formule 1 - 2021 - 2025 : Ferrari a signé

Après McLaren, Ferrari. Comme l'écurie britannique, la Scuderia a annoncé avoir signé les Accords Concorde pour la période 2021-2025. Ces accords sont capitaux pour l'avenir de la F1 puisqu'ils régissent notamment les aspects réglementaires, commerciaux et financiers. Williams a également paraphé ce nouveau deal, alors que la position de Mercedes à ce sujet est encore très floue.

On a aussi retenu pour vous

Football - Liga : Bartomeu a pris les devants. Dans un entretien diffusé sur la chaîne du club, le président du FC Barcelone a confirmé l'arrivée prochaine de Ronald Koeman. Et assuré que Lionel Messi ne quitterait pas la Catalogne.

MotoGP - Grand Prix d'Autriche : Rossi en remet une couche. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'Italien a rappelé que Zarco avait commis "une grave erreur d'évaluation qu'un pilote MotoGP ne peut pas se permettre", même s'il admet qu'il n'a "pas causé intentionnellement ce carambolage."

Basketball - NBA : Les Celtics devront se passer de Gordon Hayward pendant à peu près un mois. L'ailier a été touché à la cheville droite lundi soir à Orlando, lors du premier match de la série du 1er tour des playoffs opposant Boston à Philadelphie (109-101).

Le podcast du jour

En écrasant le Grand Prix d'Espagne dimanche dernier, Lewis Hamilton est devenu le recordman de podiums dans l'histoire de la Formule 1. Nos journalistes Gilles Della Posta et Julien Pereira reviennent sur cette dernière course, qui a vu également Ferrari sombrer un peu plus et Racing Point prendre du galon.

Le tweet pour l'histoire

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Football - Ligue des champions : Lyon pour rejoindre Paris

Et si la Ligue 1 s'offrait une finale de C1 ? L'Olympique Lyonnais a l'occasion de rejoindre le PSG en finale de Ligue des champions, dimanche soir. Mais avant cela, il doit gravir une montagne. Le Bayern Munich, favori de la compétition et impressionnant en quarts de finale face au Barça, se dresse sur son chemin (21h00). Les Gones peuvent-ils encore réussir l'impossible ?

Basketball - NBA : Les Raptors pour faire le break

Suite du premier tour des playoffs avec le match 2 de la série opposant Toronto à Brooklyn (19h30). Les champions en titre avaient reporté la première manche (134-110). Denver retrouve le Jazz (22h00).

Cyclisme : Tour de Wallonie : Démare pour conclure ?

Arnaud Démare va devoir résister. Le sprinteur aborde la dernière journée avec le maillot de leader et 17 secondes d'avance mais le profil de la quatrième étape, entre Blegny et Erezée (11h00), ne sera pas favorable au sprinteur de la Groupama-FDJ.

