1. Football – Qualifications Mondial 2023 : Les Bleues s'en sortent de justesse

Menée et malmenée, rejointe en toute fin de match malgré un doublé de Marie-Antoinette Katoto, l'équipe de France a finalement écarté la Slovénie (3-2) avec un penalty d'Amel Majri dans le temps additionnel , mardi en qualification pour la Coupe du monde 2023. Dans le petit stade de Murska Sobota (nord-est), à la pelouse cabossée, les Bleues ont évité le traquenard malgré un faux-départ et une fin de match irrespirable. Cela leur permet de quitter le froid du Prekmurje, région voisine de l'Autriche et la Hongrie, avec la première place du groupe au chaud dans les valises, à égalité de points avec le pays de Galles.