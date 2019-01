Parker, Serena, Zverev, Experts : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Parker, le retour du héros

Tony Parker est sorti vainqueur (108-93) avec son équipe, Charlotte, d'un match très particulier lundi, puisqu'il marquait son retour à San Antonio, où il est vénéré pour avoir contribué à quatre titres de champion NBA lors de ses 17 saisons avec les Spurs.

Parker, 36 ans, retrouvait pour la première fois depuis son départ à Charlotte en juillet dernier.

2. Tennis - Open d'Australie : Serena, un retour en mode patronne

Pour son premier match depuis l'US Open, Serena Williams a réussi son grand retour sur les courts. L'Américaine a facilement dominé Tatjana Maria en deux manches (6-0, 6-2), en seulement 49 minutes, et défiera Eugenie Bouchard au deuxième tour.

3. Tennis - Open d'Australie : Zverev passe sans trembler, Pouille, Simon et Herbert aussi

Alexander Zverev s'est montré solide pour son entrée en lice à Melbourne. Le 4e joueur mondial a dominé Aljaz Bedene en trois manches (6-4, 6-1, 6-4) et 1h55 de jeu. L'Allemand attend Jérémy Chardy ou Ugo Humbert au prochain tour.

Lucas Pouille a, lui, remporté son tout premier succès en carrière à Melbourne. Le Nordiste a disposé de Mikhail Kukushkin en trois manches (6-1, 7-5, 6-4) lors du premier tour.

Gilles Simon et Pierre-Hugues Herbert se sont eux aussi qualifiés pour le deuxième tour. Simon a battu Bjorn Fratangelo en trois manches (7-6 (2), 6-4, 6-2). Herbert a disposé d'un autre Américain, Sam Querrey (5-7, 7-6 (6), 6-3, 6-1). Il affrontera Hyeon Chung pour une place au 3e tour.

On a aussi retenu pour vous :

Hanbdall - Mondiaux 2019 : Les Experts enchaînent. Bousculée pendant près de 40 minutes par la sélection de Corée réunifiée, lundi soir à Berlin, l'équipe de France a fini par se détacher pour l'emporter 34 à 23, à l'occasion de son troisième match du tour préliminaire.

Football - Coupe d'Italie : L'AS Rome et l'Atalanta Bergame se sont qualifiées lundi pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. La Roma a facilement le modeste Virtus Entella, pensionnaire de Serie C (4-0). L'Atalanta a disposé de Cagliari (0-2).

Basket - NBA : Clint Capela, le pivot suisse des Houston Rockets, sera indisponible de quatre à six semaines, en raison d'une blessure au pouce droit, ont annoncé lundi plusieurs médias américain. Selon The Houston Chronicle et ESPN, Capela, 24 ans, qui s'est blessé dimanche face à Orlando, a passé une IRM qui a révélé une lésion ligamentaire.

Le tweet "TP"

La vidéo de rattrapage : L'hommage du circuit à Andy Murray

A ne pas rater mardi

1. Tennis - Open d'Australie : Fin du 1er tour simple messieurs et dames

Suivez la fin de la day session et la night session à partir de 9h00.

Rod Laver Arena

A partir de 9h du matin

Novak Djokovic (Ser/N.1) - Mitchell Krueger (Eu)

Naomi Osaka (Jap/N.4) - Magda Linette (Pol)

Margaret Court Arena

Simona Halep (Rou/N.1) - Kaia Kenapi (Est)

Dominic Thiem (Aut/N.7) - Benoît Paire (Fra)

Melbourne Arena

A partir de 9h du matin

Milos Raonic (Can/N.16) - Nick Kyrgios (Aus)

2. Handball - Mondiaux 2019 : Un choc pour les Experts face à l'Allemagne (20h30)

La France défie l'Allemagne, mardi soir, à Berlin, dans un match crucial. S'ils l'emportent sur le pays organisateur, les Bleus auront fait un premier pas vers les demi-finales. S'ils s'inclinent, ils seront presque obligés de gagner leurs trois rencontres du deuxième tour à Cologne, où devraient les attendre l'Espagne et la Croatie.

3. Ski alpin - Géant dames à Kronplatz (10h00)

La Coupe du monde continue de plus belle en Europe. La station italienne de Kronplatz attend les géantistes dames à 10h. Tessa Worley tentera de décrocher un deuxième succès cette saison.

4. Ligue 1 - Angers et Bordeaux sur le pont

Reporté suite aux mouvements sociaux, le match entre Angers et Bordeaux débutera à 19h00

Autres rencontres :

Ligue 2 : Le Havre / Valenciennes (19h00)

Copa del Rey : Valence - Sporting Gijon (21h30), Valladolid - Getafe (19h30)