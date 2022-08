Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Formule 1 – Saison 2023 : Pas de GP en France

C'était une crainte, c'est désormais une réalité. Malgré les soutiens actifs de Pierre Gasly et Esteban Ocon, la Formule 1 ne passera pas par la France en 2023 , le circuit Paul Ricard du Castellet n'ayant pas été retenu. C'est Stefano Domenicali, patron de la F1, qui l'annonce ce jeudi dans L'Equipe . A noter que Spa (Belgique) et Monaco ne sont pas confirmés officiellement. Rendez-vous le 19 octobre pour connaitre le calendrier complet.

Football – Mercato : Pépé revient en L1

Un phénomène revient. Exceptionnel avec Lille lors de sa dernière saison en France (22 buts, 11 passes), Nicolas Pépé va être prêté avec option d'achat à Nice, qui cherchait un profil adapté à son 4-3-3. Malgré de grosses difficultés à assumer son transfert de 80 millions à Arsenal, l'Ivoirien reste un joueur à part et pourrait apporter énormément à des Niçois franchement en galère en ce début de saison.

Tennis – Winston Salem : Trois Bleus en quarts

Du Bleu au rendez-vous. Richard Gasquet, Adrian Mannarino et Benjamin Bonzi ont poursuivi leur route au tournoi de Winston Salem (Caroline du Nord), dernière répétition sur dur avant l'US Open, en se qualifiant pour les quarts de finale mercredi. Gasquet a écarté Steve Johnson (6-7, 6-4, 6-3), Mannarino a dominé Ramos (6-3, 6-3) quand Bonzi s'est débarrassé de Thiago Monteiro (7-5, 6-2). A noter que Dominic Thiem a été éliminé assez facilement par Jack Draper (6-1, 6-4).

On a aussi retenu pour vous

Tennis – WTA Granby : Diane Parry s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi sur dur en battant la Tchèque Tereza Martincova (6-3, 7-6). La Française de 19 ans affrontera au prochain tour l'Allemande Tatjana Maria (95e).

Basketball – Match de préparation : A une semaine de l'Eurobasket, les Bleus ont enchaîné mercredi à Paris : A une semaine de l'Eurobasket, les Bleus ont enchaîné mercredi à Paris un cinquième succès depuis le début de leur préparation , cette fois face à la République Tchèque (95-60).

Basket : Un jury a condamné mercredi le comté de Los Angeles à payer 31 millions de dollars de dommages-intérêts, dont 16 pour la veuve Vanessa Bryant, en raison de photos prises par des secouristes sur le site du crash d'hélicoptère qui avait tué Kobe Bryant.

La vidéo de rattrapage

Molard en rouge, Soler en solitaire : le résumé de la 5e étape

Le podcast

Durant 15 ans nichés au creux de l'âge d'or du tennis, Chris Evert et Martina Navratilova ont joué 80 matches l'une contre l'autre. C'est deux fois plus que Federer-Nadal, dans une opposition de styles encore plus marquée. Mais Evert-Navratilova, c'est avant tout l'histoire de deux femmes au destin hors du commun, réunies malgré leurs différences pour révolutionner leur sport.

Le tweet qui vous permet d'imaginer tous les groupes possibles en C1

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour d'Espagne : Une 6e étape en forme d'explication

Place à au Pico Jano, premier gros rendez-vous pour les favoris. Lors de cette 6e étape, courte de 180 km, les coureurs devront d'abord se coltiner le Puerto de Alisas (8,1km à 6,4%) puis le Collada de Brenes (6,3km à 8,6%) avant de défier le Pico Jano et ses pourcentages redoutables dès le bas de l'ascension. Le maillot rouge de Rudy Molard est en danger. Rendez-vous à 14h15 sur Eurosport pour la grande explication.

Le profil de la 6e étape : Une arrivée au sommet pour dessiner la hiérarchie

2. Football – Ligue des champions : le tirage au sort tant attendu, c'est aujourd'hui

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-23 a lieu à Istanbul Crédit: Getty Images

3. Football – Ligue Europa Conférence : Nice, déjà un tournant

Lucien Favre, Nice et Ineos jouent très gros, jeudi soir, en barrage retour de Ligue Europa Conférence, après la défaite à l'aller, à Tel Aviv contre le Maccabi (1-0). Une élimination précoce combinée à une nouvelle prestation décevante remettrait un peu plus de pression sur un groupe qui a raté son début de saison. Alors, rendez-vous à 20H pour savoir ce que les Aiglons ont dans le ventre.

