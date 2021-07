Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Omnisports - Divers : Pass sanitaire obligatoire pour les stades

Les supporters sont fixés. Lors de son allocution, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé que le pass sanitaire deviendra obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture de plus de 50 personnes dès le 21 juillet prochain. Par conséquent, il faudra vraisemblablement être vacciné ou disposer d'un test PCR négatif pour pouvoir soutenir son équipe au stade.

2. Football - Ligue 1 : Bordeaux et Angers restent parmi l'élite

Les supporters des Girondins et du SCO peuvent souffler. Rétrogradés à titre conservatoire au début du mois de juillet, les deux clubs ont finalement convaincu la commission d'appel de la DNCG, gendarme financier du foot français. Mais Bordeaux comme Angers devront vendre des joueurs cet été pour boucher les trous dans la caisse.

Gérard Lopez Crédit: Getty Images

3. Tennis - ATP Hambourg : Paire retrouve le succès malgré une "blessure mentale"

Je ne gagne plus beaucoup de matches, j'ai une blessure mentale depuis un an", a-t-il confié après la rencontre. Benoît Paire aussi, est soulagé. Le Français s'est qualifié pour le second tour après l'abandon de Ricardas Berankis alors que le score était de 6 jeux partout. "", a-t-il confié après la rencontre.

On a aussi retenu pour vous

Football - Euro 2020 : Victimes d'insultes racistes après avoir manqué son tir au but lors de la finale, Marcus Rashford s'est exprimé sur les réseaux sociaux. "Je peux accepter des critiques à propos de mes performances, de mon penalty raté, mais jamais je ne m'excuserai pour qui je suis et d'où je viens", a-t-il écrit.

Jeux Olympiques - Tennis : Bianca Andreescu a choisi de renoncer à participer au tournoi olympique cet été en raison de la situation sanitaire.

Le tweet

Lando Norris n'a pas passé une bonne soirée, dimanche. A Wembley pour soutenir l'Angleterre, le pilote de Formule 1 s'y est fait voler sa montre, comme l'a révélé McLaren dans un communiqué publié sur Twitter.

La vidéo de rattrapage

Sacrée face à l’Angleterre, l’Italie est un champion d’Europe surprenant et séduisant. A un an et demi de la Coupe du monde au Qatar, le statut de la Squadra Azzura a fatalement changé. Suffisant pour en faire un favori ?

Le Grand Récit du jour

Aux Jeux de Mexico, il a redéfini les frontières du possible. Lui, c'est Bob Beamon. Le 18 octobre 1968, l'Américain a écrasé le concours olympique du saut en longueur et la discipline en battant le record du monde dès son premier saut. 8,90 mètres, soit 55 centimètres de mieux que l’ancienne marque de référence. Inimaginable. Et pourtant bien réel.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : Encore une journée tranquille pour Pogacar ?

Eurosport à partir de 13h30. Trop difficile pour les sprinteurs, pas assez pour les favoris. La 16e étape de la Grande Boucle (13h30), entre El Pas de la Casa et Saint-Gaudens devrait plutôt profiter aux baroudeurs. De quoi permettre à Tadej Pogacar de passer une nouvelle journée en toute sérénité, avant les deux grandes arrivées au sommet qui se profilent, mercredi et jeudi ? Réponse en direct surà partir de 13h30.

2. Rugby - Test-match : Les Bleus ont une revanche à prendre

Ils avaient fini frustrés. Vont-ils se ressaisir ? Six jours après avoir perdu sur le fil le premier de leurs trois tests en Australie, les hommes de Fabien Galthié vont tenter de prendre leur revanche sur les Wallabies, cette fois-ci à l'AAMI Park de Melbourne.

3. Football - Transferts : Ne manquez rien du mercato !

Eurosport.fr tout au long de la journée ! Qui dit fin de l'Euro, dit agitation sur le mercato. Plusieurs transferts pourraient être officialisés ce mardi. Notamment en Ligue 1 . Pour ne rien rater, rendez-vous surtout au long de la journée !

