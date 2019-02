Patriots, Lyon-PSG, Sala : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot US - Super Bowl : Sixième sacre pour Brady et les Patriots

Brady et les Pats ont pris une place encore un peu plus grande dans la légende de leur sport. Le 53e Super Bowl a accouché d'une drôle de rencontre, sans points mais pas sans suspense. New England et Los Angeles étaient à égalité 3-3 à l'entame du dernier quart temps, moment choisi par Tom Brady et les Patriots pour aller chercher la victoire (13-3) et un nouveau titre de champion au terme de la finale la plus fermée de l'histoire. Brady est désormais le joueur le plus titré de la NFL alors que sa franchise rejoint au panthéon les Steelers de Pittsburgh avec cette sixième bague.

2. Foot- Ligue 1 : Paris chute (encore) à Lyon

Le PSG n'est plus invaincu en championnat. Et une nouvelle fois, c'est sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon que le PSG a cédé (2-1), pour son 21e match de la saison. Angel Di Maria avait pourtant ouvert le score d'entrée de jeu pour les Parisiens, mais les Lyonnais, auteurs d'un grand match, ont renversé la vapeur grâce à Moussa Dembélé et Nabil Fekir. Ce succès permet à l'OL, 3e, de rester à portée de tir de Lille, trois points devant, et de prendre ses distances avec ses poursuivants (Saint-Etienne pointe désormais à six points derrière).

3. Foot - L'avion d'Emilano Sala a été retrouvé

Disparu depuis le lundi 21 janvier, l'avion qui transportait Emiliano Sala et son pilote David Ibbotson a été retrouvé dimanche au fond de la Manche. C'est ce qu'a annoncé dans la soirée David Mearns, l'océanographe qui avait repris les recherches. "Je peux confirmer qu'il a été retrouvé", a indiqué une porte-parole du Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) sans toutefois préciser où et quand l'appareil avait été localisé.

On a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Les Celtics stoppent le Thunder. Boston a infligé à Oklahoma City sa première défaite en deux semaines (134-129) grâce à un grand Kyrie Irving (30 points, 11 passes) tandis que les New York Knicks, battus par Memphis (96-84), continuent de creuser avec une 14e défaite consécutive à domicile, du jamais vu au Madison Square Garden.

Foot - Liga : Benzema frappe encore, le Real fond sur l'Atlético. Les Merengue sont revenus à deux points de la deuxième place grâce à leur succès net et sans bavure contre Alavés. Karim Benzema a ouvert le score, signant son septième but depuis début janvier.

Cyclisme - Tour de San Juan : Anacona triomphe devant Alaphilippe. Vainqueur de deux étapes, Julian Alaphilippe (QuickStep) a dû se contenter de la 2e place au classement général final. Le Français a été devancé par Winner Anacona (Movistar), qui avait remporté l'étape reine vendredi et pris le maillot de leader.

Golf - Open de Phoenix : Fowler s'est fait peur mais a vaincu la malédiction. Souvent placé mais jamais vainqueur dans l'Arizona, l'Américain s'est cette fois imposé (malgré une dernière carte de 74) pour remporter son cinquième titre sur le circuit PGA américain.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Foot - Premier League : Liverpool n'a pas le droit à l'erreur

Le leader du championnat d'Angleterre se déplace ce lundi soir à West Ham (21h) en clôture de la 25e journée. Après le succès de Manchester City contre Arsenal (3-1), les Reds ne comptent plus que deux points d'avance sur les Citizens en tête du classement. Ils viseront donc la victoire et rien d'autre sur la pelouse du 12e de Premier League.

2. Tennis - ATP Montpellier : Pouille remet son titre en jeu

Une semaine après la fin de l'Open d'Australie, le circuit ATP reprend ses droits. Notamment à Montpellier, pour l'Open Sud de France, où Lucas Pouille, brillant demi-finaliste à Melbourne, va devoir défendre son titre. Ce lundi, plusieurs Français sont à suivre : Nicolas Mahut, Quentin Halys, Jérémy Chardy, Ugo et Jo-Wilfried Tsonga, qui seront face à face.