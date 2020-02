Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : La très bonne opération pour l'OM

En fin de saison, l'Olympique de Marseille se souviendra peut-être de la 23e journée, celle qui l'a vu battre Saint-Étienne, sur sa pelouse (0-2) grâce à un excellent Payet notamment mais qui l'a aussi vu prendre le large. Derrière Marseille, Rennes a perdu (contre Lille) pendant que Montpellier (Metz), Lyon (Amiens), Reims et Nice (l'un contre l'autre) n'ont pu faire mieux que match nul. Lille a gagné donc mais pointe à neuf points. Dans le bas du classement, Nîmes est devenu barragiste en battant Dijon (2-0).

Dimitri Payet (OM) buteur à Saint-EtienneGetty Images

2. Football – Coupe d'Angleterre : Tottenham s'en sort bien

Dans un match rejoué du 4e tour de la FA Cup, Tottenham s'est imposé face à Southampton (3-2) au terme d'une fin de match heureuse. Les Spurs sont qualifiés pour les 8es de finale. Menés au score, les hommes de José Mourinho, longtemps sans aucune ambition, ont pu compter sur un but de Lucas Moura et un penalty généreusement accordé à Heung-Min Son pour s'imposer sur le fil devant leur public (3-2).

3. Basket – NBA : Les Clippers font régner la loi, Denver domine Utah

Le choc Clippers-Heat a tourné en faveur des joueurs de Los Angeles cette nuit. A domicile, les coéquipiers de Paul George (23 points, 10 rebonds) l'ont emporté à la faveur de deux excellents derniers quart temps (73-53 au total) pour un score final assez large (128-111). A noter que huit joueurs (Leonard, Harkless, Zubac, Green, Harrell, Williams et Shamet) ont inscrit 10 points ou plus. Dans l'autre affiche de la soirée, Nikola Jokic s'est joué de la défense de Rudy Gobert (16 points, 14 rebonds pour le Français) et ses 30 points, 21 rebonds et 10 passes ont permis aux Nuggets de dominer le Jazz (98-95) qui concède sa cinquième défaite de rang.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Coupe d'Allemagne : Vainqueur d'Hoffenheim (4-3), le Bayern Munich s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne mercredi. L'aventure s'arrête en revanche pour le petit poucet : l'Union Berlin l'a emporté 1-0 sur le terrain de Verl (4e division).

Football – Coupe d'Espagne : Mirandés, dernier pensionnaire de deuxième division espagnole en lice en Coupe du roi, a de nouveau créé l'exploit en faisant tomber Villarreal (4-2) et se qualifie pour les demi-finales.

Football – Serie A : Tenue en échec par l'Hellas Vérone (0-0) à l'Olimpico, ce mercredi soir, lors du match en retard de la 17e journée, la Lazio Rome a raté l'occasion de prendre la deuxième place.

Tennis – ATP Montpellier : Denis Shapovalov a pris la porte dès son entrée en lice à Montpellier, ce mercredi, face à son compatriote Vasek Pospisil (6-2, 6-3). Grégoire Barrère est lui sorti vainqueur d'un combat exceptionnel face à Grigor Dimitrov (6-7, 6-4, 7-5). La plus belle victoire de sa carrière.

Gregoire BarrèreGetty Images

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Derrien sur l'épisode Martins : "L'arbitre est trop souvent sous la pression physique des joueurs" 03:00

Le tweet domination

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – ATP Pune et Montpellier : Paire, Gasquet, Herbert, Mannarino et Monfils sur les courts

Il y aura beaucoup de Français en lice ce jeudi à Pune (à suivre sur Eurosport et Eurosport Player) et à Montpellier. En Inde, Benoît Paire, tête de série numéro un, affrontera Roberto Marcora au 2e tour. Les autres joueront dans l'Hexagone, Gasquet défiera Feliciano Lopez, Herbert aura fort à faire contre Auger-Aliassime et enfin duel 100% tricolore entre Monfils et Mannarino.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

2. Football – Coupe du Roi : Le Real et le Barça sur le pont

Chose rare en Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone jouent le même jour. Les Madrilènes affrontent la Real Sociedad en quart de finale de la Coupe du Roi (19h) avant que le Barça se déplace sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (21h). Les deux ennemis peuvent rejoindre Grenade et le petit poucet Mirandes (D2) dans le dernier carré.

Vidéo - Barça - Setién :"Le lien entre Messi et Griezmann sera fluide et extraordinaire." 00:53

3. Cyclisme – Étoile de Bessèges : Un final pour costaud

Après le succès d'Alexys Brunel (Groupama-FDJ) sur la première étape, qui décrochera le bouquet sur la seconde tracé ce jeudi entre Milhaud et Poulx ? Pour lever les bras, il faudra sans doute faire la différence dans la côte de deuxième catégorie dont le sommet sera placé à seulement 2,6 kilomètres de l'arrivée.