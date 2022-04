Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Payet et l'OM retardent (un peu) le titre du PSG

La donne était simple, il fallait pour Paris faire un meilleur résultat que l'OM pour être champion de France au bout de cette 33e journée. Il fallait donc que les Marseillais se ratent face à Nantes, ce qui aurait pu être le cas sans un doublé de Payet sur penalty et un but tardif d'Harit (3-2). Un succès qui permet à Marseille, dauphin, de compter six points d'avance sur Rennes, Strasbourg (qui a justement battu Rennes) et Monaco (tombeur de Nice). Le PSG a dominé Angers (0-3), Bordeaux et Sainté ont fait match nul (2-2) et Lorient s'est donné un peu d'air en tombant Metz (2-1). Lyon a encore perdu, face à Brest (2-1).

Omnisport Hommage à CR7, Alaphilippe attendu au sommet et le PSG champion ? L'actu sur un plateau HIER À 05:01

Dimitri Payet (Marseille) après son but face à Nantes, le 20 avril 2022 en Ligue 1 Crédit: Getty Images

2. Football - Liga : Le Real à un pas du sacre

Pour une fois Karim Benzema n'a pas marqué, ce qui n'a pas empêché le Real Madrid de facilement dominer Osasuna sur sa pelouse (1-3) grâce à Alaba, Asensio et Vasquez. Le 35e titre de la Maison Blanche en Liga n'est pas encore là mais sans les deux matches en retard du FC Barcelone, repoussé à 18 points, ce serait une affaire déjà emballée. Les joueurs de Xavi peuvent encore empocher 21 points alors faites le calcul : le titre du Real se rapproche à très grands pas.

3. Tennis - Wimbledon : Interdire les Russes et Biélorusses, une "folle décision" pour Djokovic

Je condamnerai toujours la guerre, étant moi même un enfant de la guerre (...) mais je ne peux pas soutenir la décision du tournoi de Wimbledon, je pense qu'elle est folle". Les joueurs de tennis, les sportifs n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Lorsque la politique intervient dans le sport, ce n'est jamais bon", a-t-il ajouté. ". Voici les mots de Novak Djokovic après l'annonce du Grand Chelem londonien qui interdira la présence de joueurs russes et biélorusses pour son édition 2022 après l'invasion de la Russie par l'Ukraine. "", a-t-il ajouté.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Provisoirement dépassé par Liverpool mardi soir, : Provisoirement dépassé par Liverpool mardi soir, Manchester City a repris la première place du classement après son succès contre Brighton (3-0).

Basket - NBA : Boston mène 2-0 dans sa série face à Brooklyn (114-107), alors que Embiid a marqué quasiment au buzzer pour mettre Philly à 3-0 devant Toronto (104-101). Chicago a surpris Milwaukee sur son parquet (114-110) et revient à égalité.

Basket - Euroligue : Monaco a souffert au Stade de la Paix et de l'Amitié du Pirée, s'inclinant 71 à 54 contre l'Olympiakos pour le premier match des quarts de finale.

Handball - Euro 2022 : Les Bleues se sont inclinées (31-30) contre la République tchèque en qualifications pour l'Euro-2022, un revers sans conséquence pour les Bleues déjà qualifiées.

La vidéo de rattrapage

Alaphilippe n’avait pas les jambes : revivez le sacre de Teuns

Le podcast du jour

Le Tournoi des V (devenu des VI) Nations ne connaît qu'un trou à son palmarès : on le trouve il y a 50 ans à la ligne 1972, une édition éclipsée par la tuerie de Derry. Ce drame, plus connu sous le nom de Bloody Sunday, avait aussi été fatal aux ambitions du XV d'Irlande, auteur cette année-là d'un superbe départ.

Ce que vous ne devez absolument pas manquer aujourd'hui

1. Football - Liga : Barcelone a une place de dauphin à aller chercher

Tout n'a pas été rose pour le Barça cette saison mais avec un point de retard seulement sur l'Atlético de Madrid et deux matches de moins, la place de dauphin tend les bras aux Blaugrana. Ceux-ci reçoivent le Rayo Vallecano ce jeudi (21h30) avec donc une double ambition : passer devant les Colchoneros et ne pas offrir de balle de match pour le titre au Real Madrid lors de son prochain match.

2. Cyclisme - Tour des Alpes : Arrivée en altitude pour Bardet et les autres

La troisième étape du Tour des Alpes n'a pas permis de décanter outre-mesure le classement général. Leader, Pello Bilbao a toujours 16 coureurs pointés à moins de 20 secondes dans le rétro avant la quatrième étape. Avec une arrivée en altitude, à Kals am Grossglockner, celui-ci devrait bouger sur l'avant-dernière journée. En forme depuis le départ, Romain Bardet a peut-être une occasion de briller avant le Giro, son premier objectif de la saison.

Le coup du kilomètre et la victoire pour Kämna : son arrivée en vidéo

3. Tennis - ATP Belgrade : Face à Kecmanovic, Djokovic passe un test

Il a eu toute les peines du monde à battre Laslo Djere au premier tour (2-6, 7-6, 7-6), comment Novak Djokovic va-t-il se comporter en quarts de finale face à Miomir Kecmanovic, 22 ans seulement mais déjà dangereux avec notamment deux quarts de finale à Indian Wells puis Miami ? Le Serbe passe là un vrai test après un revers à Monte-Carlo et donc une entame difficile chez lui à Belgrade. Le duel aura lieu après 16h, en troisième rotation de la journée.

4 jeux perdus en 1h15 : le maître Djoko a donné la leçon à l'élève Kecmanovic

Omnisport Warriors dominants, le Barça à terre, Bardet surprend : l'actu sur un plateau 19/04/2022 À 05:28