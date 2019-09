Pays-Bas, Nadal, Eto'o : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Qualifications Euro 2020 : Les Pays-Bas surprennent l'Allemagne

Un peu moins de six mois après avoir perdu sur leur sol face à l'Allemagne (2-3), les Pays-Bas se sont vengés vendredi à Hambourg en allant y chercher une victoire importante (2-4) dans la course à la qualification pour l'Euro 2020. Et ça avait pourtant mal débuté pour les Oranje, qui se sont montrés fébriles en première période. Les Néerlandais sont revenus regonflés à bloc de la pause et ont planté trois buts en 20 minutes (De Jong 59e, Tah CSC 65e, Malen 79e) avant d'enfoncer le clou dans le temps additionnel (Wijnaldum 91e). Côté allemand, les buts de Gnabry (9e) et Kroos (73e) n'ont pas suffi.

2. Tennis - US Open : Nadal rejoint Medvedev en finale

Sans grande surprise, Rafael Nadal s'est imposé en trois sets contre Matteo Berrettini (7-6, 6-4, 6-1) en un peu plus de 2h30 de jeu. L'Espagnol avait pourtant été quelque peu chahuté dans le premier set par l'Italien, tombeur de Gaël Monfils au tour précédent. Mais la logique a finalement été respectée et Nadal jouera dimanche sa 27e finale d'un Grand Chelem. Il affrontera Daniil Medvedev, qui avait battu Gregor Dimitrov quelques heures auparavant (7-6, 6-4, 6-3).

3. Football - Match amical : Neymar est bel et bien de retour

Retour réussi pour Neymar sur les terrains de football. L'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas permis au Brésil de l'emporter contre la Colombie (2-2) dans la nuit de vendredi à samedi, mais avec un but et une passe décisive, "Ney" a rappelé à quel point il pouvait être un joueur brillant et indispensable. Neymar s'est offert son 61e but en sélection.

On a aussi retenu pour vous

Football - Retraite : C'est terminé pour Samuel Eto'o. A 38 ans, l'attaquant star du Cameroun a annoncé qu'il prenait sa retraite. Eto'o a joué au FC Barcelone, avec qui il a remporté deux Ligues des champions (2006 et 2009), ou encore l'Inter Milan, avec qui il a également soulevé la coupe aux grandes oreilles (2010).

Athlétisme - Meeting d'Andujar : Christophe Lemaitre s'est montré décevant vendredi en terminant 6e du 200m (20''79), alors que les Mondiaux d'athlétisme de Doha commencent dans quelques semaines (27 septembre - 6 octobre).

Rugby - Test match : L'Angleterre a facilement disposé de faibles Italiens (37-0) vendredi à Newcastle, pour leur dernier match de préparation avant la Coupe du Monde au Japon.

La vidéo de rattrapage

Bertrand Lambert, président du club PanamBoyz & Girlz, qui lutte contre l'homophobie dans le football, nous a donné son avis sur les banderoles qui ont fleuri dans les stades de Ligue 1. Il est également revenu sur la polémique qui entoure le sens du mot "enc...".

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Qualifications Euro 2020 : Victoire impérative pour l'équipe de France

Les Bleus n'ont pas le choix, ils va falloir gagner contre l'Albanie ce soir (20h45) au Stade de France, avant la rencontre contre Andorre mardi. Le désastre face aux Turcs au début de l'été a marqué les esprits, et pour gagner son ticket pour l'Euro 2020, la France, à égalité de points avec la Turquie et l'Islande (9 points), n'a plus le choix.

2. Basket - Coupe du monde : Les choses sérieuses commencent pour les Bleus

L'équipe de France, qui a fait un parcours sans faute jusqu'ici, affronte la Lituanie (14h) pour le début du deuxième tour. Ce match de poule a tout l'air d'un huitième pour les Bleus qui seraient qualifiés pour les quarts en cas de victoire. Les Français défient pour la première fois un des candidats déclaré au podium.

3. Cyclisme - Vuelta : Roglic intouchable ?

La 14e étape se disputera entre San Vicente De la Barquera et Oviedo. Primoz Roglic, impérial lors de la difficile 13e étape, va pouvoir profiter d'une course un peu plus plate, même si rien n'est encore joué. Le Slovène de Jumbo-Vista possède "seulement" 2'25 d'avance sur le deuxième, Alejandro Valverde, avance largement rattrapable.

4. Formule 1 - Grand prix d'Italie : Leclerc lancé ?

L'écurie au cheval cabré sera-t-elle reine en son pays ? Elle l'espère, grâce à Charles Leclerc, vainqueur de son premier Grand prix la semaine dernière en Belgique. Premier lors des essais libres 1 et 2, le Monégasque offre une lueur d'espoir à Ferrari. Les essais qualificatifs s'élanceront à partir de 15h.