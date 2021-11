Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Ben Yedder répond à David

Monaco a remonté deux buts de retard contre Lille (2-2) au Stade Louis-II vendredi soir en ouverture de la 14e journée, mais n'est pas parvenu à l'emporter et, comme son adversaire, fait du surplace en L1. Grâce au 7e but en L1 cette saison de Wissam Ben Yedder, sauveur monégasque après être une nouvelle fois sorti du banc, les joueurs de la Principauté ont limité la casse après avoir été menés 2-0 et secoués par un très bon Jonathan David, auteur d'un doublé.

2. Tennis – Open d'Australie : Vaccination obligatoire, Djoko sous pression

Tous les joueurs disputant l'Open d'Australie, prévu en janvier à Melbourne, devront être vaccinés contre le Covid-19, a confirmé samedi le responsable du tournoi Craig Tiley, accentuant ainsi la pression sur le N.1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, neuf fois titré à Melbourne et qui refuse de dire s'il est vacciné ou non. Le mois dernier, l'État de Victoria, dont la capitale est Melbourne, avait déjà exclu d'accorder une dispense spéciale aux joueurs non vaccinés pour qu'ils puissent participer au tournoi.

Novak Djokovic lors du Masters de Turin en 2021 Crédit: Getty Images

3. Basketball – NBA : Lakers balayés, Harden s'est multiplié

Encore une défaite, et sévère celle-ci, pour les Lakers dont le bilan (8 victoires, 9 défaites) est désormais négatif. Privés de LeBron James, les Angelinos ont subi la loi de Boston (120-108) et de Jason Tatum (37 points, 11 rebonds) malgré l'activité d'Anthony Davis (31 points). De leur côté, les Nets, privés de Kevin Durant, se sont imposés d'un cheveu devant Orlando (115-113) grâce au carton de James Harden (36 points, 10 rebonds, 8 passes). Sans Stephen Curry, les Warriors ont poursuivi leur excellent début de saison en venant à bout de Detroit (102-105) avec 32 points de Jordan Poole. Les 12 points et 3 rebonds de Nicolas Batum n'ont pas suffi aux Clippers face aux Pelicans (94-81).

Football – Bundesliga : Coup de tonnerre sur la Bundesliga: contre toute attente, le leader, Bayern Munich, a chuté vendredi 2-1 à Augsbourg, une équipe de fond de tableau, laissant une chance à Dortmund de revenir à un point samedi pour relancer le championnat.

Basketball – Euroligue : Déjà défait mardi par le Real Madrid (87-74), l'ASVEL s'est de nouveau incliné vendredi dans sa salle de l'Astroballe de Villeurbanne devant le FC Barcelone (60-80) lors de la 11e journée de l'Euroligue.

Golf – Tour Championship : La Française Céline Boutier a réalisé six de ses huit birdies, sur les neuf derniers trous, pour prendre les commandes du Tour Championship.

Boxe : L'Américain Demetrius Andrade a facilement conservé sa ceinture WBO des poids moyens en battant l'Irlandais Jason Quigley, par arrêt de l'arbitre au 2e round, vendredi à Manchester dans le New Hampshire.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby – Test-match : Place aux Blacks !

Un test colossal à moins de deux ans de la Coupe du monde à domicile, le XV de France se frotte à des All Blacks revanchards, samedi au Stade de France, au terme de leur tournée automnale. Abordé devant 80.000 spectateurs à Saint-Denis avec l'ambition de frapper un grand coup pour valider les progrès affichés sous l'ère Fabien Galthié, ce défi aura des airs de répétition générale : la bande d'Antoine Dupont retrouvera, au même endroit le 8 septembre 2023, pour le coup d'envoi du Mondial, les triples champions du monde (1987, 2011, 2015), qui restent sur une défaite vexante et nette face à l'Irlande (29-20).

Test match - Le haka des All Blacks (Nouvelle-Zélande) face à la France lors de la tournée d'été de 2018 Crédit: Icon Sport

2. Football – Ligue 1 : Paris, dernier test

A quatre jours du choc en Ligue des champions face à Manchester City, le PSG retrouve les terrains face au FC Nantes (17h). Dans quel état physique seront ses Sud-Américains en particulier Lionel Messi et Neymar, c'est l'une des grandes interrogations qu'il faudra lever. L'autre enjeu sera de retrouver de la solidité défensive alors que Paris encaisse en moyenne un but par match et que Mauricio Pochettino n'a toujours pas trouver le bon équilibre. Dans l'autre match du jour, le Stade Rennais reçoit Montpellier (21h).

3. Tennis – Masters : Et maintenant, les demies

Samedi, le Norvégien Casper Ruud (N.8 mondial), pour sa première participation aux Masters, a bousculé la hiérarchie pour s'inviter samedi dans le dernier carré aux côtés des trois premiers mondiaux, tous anciens vainqueurs (Djokovic, Medvedev, Zverev). Il rencontrera samedi en demie le tenant du titre Daniil Medvedev (N.2), pour "le match le plus important de (sa) carrière". L'autre demi-finale opposera le N.1 mondial Novak Djokovic, qui a conclu tranquillement (6-2, 6-1 en 1h06) les poules avec une troisième victoire face au Britannique Cameron Norrie (N.12), à l'Allemand Alexander Zverev (N.3).

4. Ski Alpin – Slalom de Levi : Shiffrin retrouve les piquets serrés

L'Américaine Mikaela Shiffrin fait partie des grandes favorites des slaloms de Coupe du monde de Levi samedi et dimanche, après avoir retrouvé "la flamme", selon son coach. Symbole de son retour en force, la triple lauréate du classement général (de 2017 à 2019) s'est imposée sur le géant d'ouverture de Sölden (Autriche) fin octobre. Elle retrouve en Finlande les piquets serrés du slalom, sa discipline favorite.

