1. Handball - Euro : Bonne entrée en matière pour les Bleus

2. Open d’Australie : Le feuilleton Djokovic attend son dénouement

3. Basket - NBA : Giannis et les Bucks corrigent les Warriors

Dans les autres rencontres du jour, Memphis a remporté un onzième match de rang, dans sa salle face aux Timberwolves (116-108), tandis que des Brooklyn Nets très remaniés – sans Kyrie Irving, mais également sans Kevin Durant, entre autres – ont pris une fessée chez eux, contre le Thunder (109-130).

Alors que Tottenham n'en veut plus, Tanguy Ndombele intéresserait le PSG. Mais son profil est très loin des standards parisiens. Ses performances ne collent pas non plus avec ce dont a besoin le leader du championnat de France. Explications dans Mercredi Mercato avec nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin. Retrouvez l'intégralité de l'émission en podcast

Quand le tennis reprend ses droits, DiP Impact n'est jamais très loin ! C'est le retour de votre podcast tennis sur Eurosport, ce jeudi, avec une nouvelle formule pour 2022 : Arnaud Di Pasquale est entouré de plusieurs journalistes pour parler de l'actualité de la petite balle jaune. Cette semaine, autour d'Hadrien Hiault, ce sont Bertrand Milliard et Laurent Vergne qui lui renvoient la balle et l'Open d'Australie est au programme.

Dans Arrêt Buffet cette semaine, Imanol Harinordoquy, Olivier Canton, Simon Valzer et Arnaud Beurdeley évoquent la Coupe d’Europe… qu’ils ont du mal à suivre, en raison de la façon dont elle s’adapte à la crise sanitaire. Ils s’attardent plus longuement sur le XV de France, ce jeudi, à cinq jours de l’annonce par Fabien Galthié d’une liste de 42 joueurs appelés à préparer le Tournoi des 6 Nations.

1. Ski alpin - Coupe du monde : Grand rendez-vous pour les descendeurs

C’est la plus ancienne descente du circuit. La plus longue, aussi. L’une des plus prestigieuses, surtout. Les as de la vitesse s’attaquent au Lauberhorn, ce vendredi, à Wengen. Le Français Johan Clarey (41 ans) sera le premier à s’élancer, à 12h30. La course est à suivre sur Eurosport 1 et sur notre site, en direct commenté