1. Tennis - Masters de Paris-Bercy : Monfils, proche de Londres mais loin du compte

Denis Shapovalov a claqué la porte des demi-finales et du Masters au nez de Gaël Monfils. Il l’a nettement battu vendredi soir à Bercy (6-2, 6-2). Le Français de 33 ans avait besoin d’un succès pour valider son ticket pour le tournoi des Maîtres. Son revers envoie Matteo Berrettini à Londres.

En demi-finale, Shapovalov affrontera Rafael Nadal, qui a été moins expéditif ce vendredi. Alors que le Canadien s’est qualifié en 59 minutes, l’Espagnol venait "seulement" de gagner le premier set face à Jo-Wilfried Tsonga après le même temps de jeu. Mais il a ensuite déroulé, s’imposant 7-6, 6-1.

Vidéo - "On vient de croiser Monfils, il est effondré" 05:20

2. Football - Ligue 1 : Le PSG tombe à Dijon

C’était le match des antipodes : le leader face à la lanterne rouge. Et c’est elle qui a gagné. Dijon s’est imposé 2-1, vendredi à domicile face au PSG, en ouverture de la 12e journée de L1. Kylian Mbappé a ouvert le score, Mounir Chouiar et Jhonder Cadiz lui ont répondu. Le DFCO passe 18e, Paris reste 1er.

3. Basket - NBA : Thriller à Dallas, Houston tombe à Brooklyn

Les Lakers d’un énorme LeBron James (39 points, 16 passes, 12 rebonds) ont gagné 110-119 dans la nuit de vendredi à samedi à Dallas, sur le parquet d’un Luka Doncic presque à la hauteur du King (31-15-13). Servi par LBJ, Danny Green a arraché l’overtime sur un tir à 3-pt, avant que le "King" ne règne sur la prolongation.

Parmi les sept autres matches de la nuit, on note le succès des Nets à domicile face à Houston, 123-116, avec un scoring équilibré (Prince à 27 pts, LeVert à 25, Irving à 22). Harden a claqué 36 pions mais à 10/31 dont 2/16 de loin. Enfin, défaite des Warriors, sans Curry (voir suite), face aux Spurs (110-127).

Nous avons aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Les Warriors ont communiqué vendredi sur la blessure de Stephen Curry, victime d’une fracture de la main gauche l’avant-veille. Et les nouvelles sont mauvaises : le MVP unanime 2016 sera absent au moins trois mois.

Football - Ligue 2 : Vainqueurs 1-0, respectivement face à Rodez et Valenciennes, Ajaccio et Troyes ont pris la tête du championnat à l’issue des matches de vendredi, lors de la 13e journée. Lens et Lorient s’affrontent ce samedi (15h) et peuvent en faire autant.

Rugby - Pro D2 : Oyonnax s’est imposé face à Montauban (29-13), vendredi, revenant à 1 pt de Grenoble, leader du championnat malgré sa défaite à Vannes (27-12). Dernier match de la 9e journée dimanche : Valence Romans - Soyaux-Angoulême (14h25).

La vidéo de rattrapage

Jérôme Garcès va arbitrer la finale de la Coupe du monde, samedi à Yokohama. Raphaël Poulain voit en lui le meilleur arbitre international... et n'est pas le seul. Notre consultant en profite pour donner son avis sur le fonctionnement de l'arbitrage du rugby de haut niveau en France. Un fonctionnement selon lui à revoir.

Vidéo - "Garcès est le meilleur arbitre au monde, même Owens le dit" 03:04

Le tweet peu inspiré

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby - Coupe du monde : Un remake pour finale

Douze ans après, l’Angleterre et l’Afrique du Sud se retrouvent en finale du Mondial, ce samedi à partir de 10h à Yokohama. Le XV de la Rose est favori pour soulever le trophée Webb Ellis, après sa victoire probante en demi-finale face aux All Blacks, doubles champions en titre.

Vidéo - Seul rescapé de la finale 2007, Steyn peut écrire une nouvelle page d'histoire 01:23

2.Tennis - Masters de Paris-Bercy : Vers une finale Djokovic-Nadal ?

C'est parti pour les demies à Bercy : Novak Djokovic, quadruple vainqueur du tournoi (un record), affronte Grigor Dimitrov à partir de 14h. Denis Shapovalov défiera ensuite Rafael Nadal, qui n'a jamais gagné le M1000 parisien. Un évènement à suivre sur Eurosport Player.

3. Football - Ligue 1 : Un choc pour commencer

La 12e journée de L1 se poursuit ce samedi à partir de 17h30 avec un match entre deux prétendants au podium. L’OM (7e) reçoit le LOSC (3e), qui ne le devance que de 2 points. De son côté, l’OL (13e) se déplace à Toulouse (17e) dans l’une des cinq rencontres disputées à 20h.

Vidéo - L’OM doit retrouver de l’allant ? Voici la solution miracle 03:22

4. Football - Championnats étrangers : Du lourd de partout

Le Bayern Munich à 15h30, Manchester City, Liverpool et le Barça à 16h, la Juventus (qui plus est face au Torino) à 20h45, le Real Madrid à 21h… il y a du cador européen sur le pont, ce samedi. Mais aussi un derby historique dans la capitale allemande, 30 ans après la chute du mur de Berlin.

Vidéo - Stadion An der Alten Försterei : un stade à part 01:29

5. Formule 1 - Grand Prix des Etats-Unis : Hamilton pour conclure

Lewis Hamilton peut s’assurer un sixième titre mondial ce week-end au Texas, lors de l’antépénultième GP de la saison. Pour retarder son sacre, son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas, doit gagner et espérer qu’il ne finisse pas dans le Top 8. Les qualifs débutent ce samedi à 22h.

Mais aussi : Les demi-finales du Masters féminin en tennis (Bencic-Svitolina et Barty-Pliskova), ou encore de la Ligue 2 et un match de l’équipe de France U17 en football.