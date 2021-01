Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Eyraud et l'OM ont eu "peur"

On aurait dû, ici, vous résumer en quelques lignes la rencontre entre Marseille et Rennes, décisives dans la course au podium. Mais il n’en sera rien, après la violente intrusion de supporters phocéens à la Commanderie samedi après-midi. Le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, s’est exprimé sur Canal+ dans la soirée. "Ce que j’ai vu fait peur, très peur", a-t-il assuré, lâchant vouloir "partir au combat". "Nous sommes des joueurs de football et une crise sportive ne peut en aucun cas justifier un tel déferlement de violence", a ajouté Steve Mandanda. Par ailleurs, le directeur général de la LFP, Arnaud Rouger, a fait savoir que le match serait bien reporté et que Marseille ne le perdrait pas sur tapis vert.

2. Football – Ligue 2 : Frayeur pour Innocent

Dans l’Oise également, le football a pris une tournure dramatique qui a largement dépassé le cadre du rectangle vert. À l’occasion de la rencontre entre Chambly et Caen (4-2), Garissone Innocent, gardien prêté par le PSG au Stade Malherbe, s'est écroulé seul dans sa surface en fin de match. Son club a expliqué, quelques minutes après la rencontre, qu'il était conscient et pris en charge par le SAMU. "Garissone Innocent a repris connaissance. Soulagement. Le joueur est toujours au stade Pierre-Brisson, entre les mains des soignants", a quant à lui publié sur Twitter notre confrère de la chaîne Téléfoot, Saber Desfarges.

3. Basketball – NBA : Les Lakers s'offrent les Celtics, Lillard en feu

Après deux revers consécutifs, les Lakers se sont imposés samedi chez leurs rivaux historiques des Celtics, avec lesquels ils partagent le record du nombre de titres de champion (17 chacun), au terme d'un match à suspense. Cette victoire très serrée (96-95) fait autant de bien à L.A. qu'elle fait mal à Boston, qui a manqué de s'imposer dans les dernières secondes et a perdu Marcus Smart sur blessure. Du côté de performances individuelles, Damian Lillard a offert un succès au buzzer aux Blazers, sur le parquet de Chicago, cumulant 44 points et 9 passes.

On a aussi retenu pour vous :

Football – Transferts : Bordeaux a annoncé la signature de l’ancien milieu de terrain de Nice Jean-Michaël Seri, qui débarque en provenance de Fulham dans le cadre d’un prêt sans option d’achat.

Football – Copa Libertadores : Palmeiras s’est offert un deuxième sacre dans la compétition en s’imposant face à Santos (1-0) grâce à un but de Breno Lopes inscrit au cours d’un temps additionnel à rallonge (90e+9).

Palmeiras célèbre sa victoire Crédit: Getty Images

Football – Serie A : L’Inter Milan a largement battu Benevento (4-0) lors de la 20e journée, pour rester à deux points du leader, le Milan AC.

Football – Ligue 2 : Vainqueurs respectifs d’Auxerre (3-1) et Clermont (3-2), Troyes et Toulouse ont pris de l’avance en tête, tandis que Grenoble a raté l’occasion de monter sur le podium après sa défaite à Ajaccio (2-1). Le Paris FC a aussi raté le coche en partageant les points avec Nancy (1-1) tandis que la lanterne rouge Châteauroux continue de sombrer après sa défaite contre Amiens (1-0).

Athlétisme : Le sprinteur français Christophe Lemaitre n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du 60m du meeting en salle de Mondeville samedi, pour sa rentrée, après avoir couru en 6’’81.

Rugby – Pro D2 : Aurillac a renoué avec le succès en renverser Oyonnax (22-16), pour rester dans le top 10 du classement.

Le tweet qui va faire parler

El Mundo dévoile dans un article le contrat pharaonique qu'aurait signé Lionel Messi en 2017, et que le quotidien décrit comme "le plus gros de l'histoire du sport". Avec un chiffre qui retiendra l'attention : 555 millions d'euros.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Handball – Championnat du monde : Les Bleus pour sortir la tête haute

Danois et Suédois s’affronteront à 17h30 pour le titre mondial, alors que ces derniers ont corrigé l’équipe de France vendredi, en demi-finale. Les Bleus, qui ont eu peu de temps pour digérer leur déception, joueront la petite finale face à l’Espagne plus tôt dans la journée (14h30). En jeu, une médaille de bronze, évidemment. Mais aussi l’opportunité de finir la tête haute avant un TQO qui arrivera très vite. Et, pour Guillaume Gille, de finir sur une note très positive la première étape majeure de son mandat sur le banc tricolore.

Dika Mem et Kentin Mahé lors de France - Algerié au Mondial 2021 Crédit: Getty Images

2. Football – Ligue 1 : Le PSG veut reprendre sa place de leader, Lille à l’affût

Chose assez rare pour être soulignée : le PSG jouera à 15h un dimanche, sur la pelouse de Lorient. Cela ne changera rien aux objectifs du club francilien, qui voudra reprendre sa place sur le trône, que Lyon lui a subtilisée provoirement. Lille suit de très près et recevra Dijon deux heures plus tard (17h). Saint-Etienne tentera de mettre fin à l’hémorragie sur la pelouse de Nice (13h) tandis que Monaco conclura cette journée à Nantes (21h). À suivre également, Brest – Metz (15h), Strasbourg – Reims (15h) et Angers – Nîmes (15h).

Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Neymar et Mauro Icardi, les Quatre Fantastiques du PSG Crédit: Getty Images

3. Ski Alpin – Chamonix : Deux à la suite pour Noël ?

Un an après sa dernière victoire, Clément Noël a retrouvé le goût du succès lors du premier slalom du week-end, en devançant Ramon Zenhaeusern (+0”16) et Marco Schwarz (+0”19). Ce dimanche, le Français tentera donc d’enchaîner pour s’offrir une 8e victoire en carrière, à l’occasion du dernier slalom avant les Mondiaux de Cortina d'Ampezzo. Le Tricolore se sent particulièrement bien au pied du Mont Blanc et aurait tort de ne pas en profiter, alors qu’Alexis Pinturault tentera de cueillir de nouveaux gros points au général.

