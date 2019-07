Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Wimbledon : Onze ans après, Londres aura droit à son "Fedal"

Il était programmé depuis le début de cette quinzaine et cette polémique sur les têtes de série. Le voilà réalité. À la faveur de leurs victoires respectives face à Kei Nishikori et Sam Querrey, Roger Federer et Rafael Nadal ont rendez-vous vendredi pour un nouvel opus de la saga "Fedal". Le 40e en l’occurrence. C’est la première fois depuis onze ans et le chef d’œuvre final de 2008 que les deux hommes croiseront le fer sur le All England Lawn Tennis and Croquet Club. A noter, au passage, que le Suisse en a profité pour passer la barre des 100 matches gagnés à Londres. L’occasion de revenir sur les meilleurs d’entre eux.

Roger Federer et Rafael Nadal prennent la pose avant leur finale à Wimbledon 2008Getty Images

2. Football - CAN : Le Nigéria en demie

A la faveur d’un but juste avant le temps additionnel, le Nigéria a pris le meilleur sur l’Afrique du Sud pour rallier les demi-finales (2-1). Moment historique au passage : le VAR a été inauguré pour valider l’égalisation sud-africaine. Pas suffisant pour barrer la route à des Super Eagles qui attendent désormais de connaître leur adversaire : l’Algérie ou la Côte d’Ivoire.

3. Basketball – NBA : Leonard et Georges officialisés, Al Horford aussi

L'arrivée de Kawhi Leonard et Paul George aux Los Angeles Clippers a été officialisée mercredi. La franchise californienne pourrait profiter de ses deux All-Stars moins longtemps que prévu : ils ont tous les deux signé un contrat plus court qu'attendu - deux ans plus une troisième année en option - qui pourrait les remettre sur le marché dès 2021. Autre mouvement d’ampleur : l'intérieur Al Horford s'est engagé avec les Philadelphia 76ers où l'ailier Tobias Harris a prolongé son contrat.

On a aussi retenu pour vous

Football - Mercato : l’OL a officialisé l’arrivée de Youssouf Koné au poste de latéral gauche en provenance de Lille. Le transfert est chiffré à 9 millions d’euros.

Volley - Six Nations : Les volleyeurs français se sont inclinés 3 sets à 1 (25-16, 25-22, 23-25, 25-21) face aux Etats-Unis pour leur premier match du Final Six de la Ligue des nations à Chicago.

Football - Match amical : Malgré un Michy Batshuayi buteur et très en forme, Frank Lampard a débuté sa carrière d'entraîneur de Chelsea par un match nul 1 à 1 lors d'une rencontre amicale mercredi à Dublin contre les Irlandais des Bohemians.

Formule 1 : La marque britannique de boissons énergisantes Rich Energy, sponsor-titre de l'écurie de Formule 1 Haas, a annoncé sur Twitter mercredi avoir rompu son contrat avec l'équipe "en raison de ses mauvais résultats" à deux jours du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le podcast de la semaine

C’est jeudi, c’est podcast Grand Récit. Dans ce 3e épisode, à l'occasion de Wimbledon, retrouvez l'histoire de Tim Henman, l'homme qui a fait vibrer le peuple anglais sans jamais aller au bout de son rêve et de son ambition : succéder à Fred Perry.

La vidéo de rattrapage

Fabregas, Coutinho, Dembélé, Griezmann ou Neymar : ça fait beaucoup pour être une simple coïncidence non ?

Vidéo - Neymar, Griezmann, Dembélé : Barça, une machine à clashes indigne de son statut 04:07

Ce que vous ne devez pas rater aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour de France : Pour les gros, ça débute maintenant

Les choses sérieuses commencent. Dans les Vosges, c’est une 6e étape infernale qui attend le peloton avec notamment la célèbre Planche des Belles Filles au menu. Si Julian Alaphilippe cherchera à tout faire pour garder son maillot jaune, les chances de voir un nouvel homme s’emparer du paletot doré sont réelles. Thibaut Pinot ? Rien d’inaccessible pour le Franc-Comtois qui joue à domicile.

Vidéo - En jaune à La Planche des Belles Filles, en jaune à Paris 02:23

2. Tennis - Wimbledon : Place aux demies femmes

Avant les hommes vendredi, ce sont les femmes qui débutent ces demies londoniennes avec ces deux duels : Serena Williams versus Barbora Stycova et Elina Svitolina versus Simona Halep. Ces dernières débuteront sur le Central (14h) avant de laisser la place aux premières.

3. Football - CAN : Le choc Algérie-Cote d’Ivoire et l’OVNI Madagascar

Accrochez vos ceintures et préparez-vous aux klaxons : ce jeudi, à partir de 18h, le choc Côte d’Ivoire - Algérie en quart de finale fait figure de blockbuster. Mais l’attraction footballistique de cette CAN, c’est évidemment l’OVNI Madagascar qui affronte la Tunisie (21h) pour prolonger la folie.