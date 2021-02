57 points, 6,03m, inquiètude pour Nadal et OM-PSG incandescent : L'actu sur un plateau

L'édition 2021 de l'Open d'Australie a débuté cette nuit à Melbourne avec une mauvaise nouvelle côté français. Gael Monfils, 11e mondial, a été sorti lundi dès son entrée en lice par le Finlandais Emil Ruusuvuori (86e), en 5 sets, 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 et 3h46 de jeu. Le Tricolore, qui avait atteint les huitièmes de finale l'an dernier à Melbourne, avait pourtant bien débuté en empochant le premier set. Mais le Finlandais a été plus solide et s'est finalement imposé.