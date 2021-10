Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Fournier et les Knicks enchaînent, Westbrook se réveille

Evan Fournier et les Knicks s'amusent en ce début de saison. La franchise de New York est venu à bout des Sixers (112-99) et décroché un troisième succès en quatre matches avec une nouvelle perf' convaincante de son Français Evan Fournier (18 points). Sans LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis ont combiné 68 points pour mener les Los Angeles Lakers à une nouvelle victoire contre les San Antonio Spurs (125-121). Les Warriors sont eux toujours invaincus après leur succès face au Thunder (98-106).

2. Football - Serie A : Giroud porte le Milan

L'AC Milan peut remercier Olivier Giroud. Grâce à un but de l'attaquant français, le club lombard s'est imposé à domicile face au Torino (1-0) lors de la 10e journée de championnat. Ce succès permet aux Milanais de prendre provisoirement la tête de Serie A devant Naples, qui joue jeudi. Il s'agit du quatrième but en championnat de l'international tricolore, qui a été remplacé par Zlatan Ibrahimovic en fin de match. Théo Hernandez, débarrassé du Covid-19, a lui fait son retour.

3. Football - League Cup : Arsenal sans problème, Chelsea dans la douleur

Moribond en championnat, Arsenal n'a eu aucun mal à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglais en battant Leeds (2-0) , tandis que Chelsea, leader de Premier League, a souffert pour battre Southampton . Les Blues ont dû patienter jusqu'aux tirs aux buts (1-1, 4-3 ap. t.a.b), comme lors du tour précédent face à Aston Villa. Dans le temps réglementaire, Kai Havertz avait ouvert le score mais Che Adams avait égalisé au retour des vestiaires.

On a aussi retenu pour vous

Football - Euro 2022 (U17) : Il s'appelle Elyaz Zidane, il est le 4e fils de Zinedine, et : Il s'appelle Elyaz Zidane, il est le 4e fils de Zinedine, et il a réussi ses grands débuts en équipe de France U17 . Entré en jeu en fin de rencontre, le fils de la légende des Bleus a inscrit le dernier but de son équipe face à la Moldavie (3-0).

Basketball - Euroligue : Vainqueur de ses deux premiers matches mais défait trois fois par des clubs espagnols, : Vainqueur de ses deux premiers matches mais défait trois fois par des clubs espagnols, Monaco s'est relancé en dominant Belgrade (70-62) avant d'affronter le CSKA Moscou vendredi.

Hockey - LNH : La Ligue nord-américaine de hockey a infligé mardi une amende de 2 millions de dollars aux Chicago Blackhawks après une enquête ayant pointé leur inaction face à des allégations d'agression sexuelle contre un ancien entraîneur. Le PDG Stan Bowman et le vice-président en charge des opérations hockey Al Maclsaac ont quitté le club.

Le tweet "action de la nuit"

A voir et revoir.

La vidéo de rattrapage

Max Verstappen a une nouvelle fois impressionné à Austin. Nerveux le vendredi lors des essais et auteur d’un geste grossier, le Néerlandais a maitrisé la course. Et (encore) fait monter la pression.

"La pression est montée d'un doigt" entre Verstappen et Hamilton pour le titre

J-100 !

100 jours. Plus que 100 jours avant les Jeux Olympiques de Pékin 2022 que vous vivrez sur Eurosport. L'occasion de faire le point : à quoi ressembleront ces Jeux ? Quelles sont les stars attendues ? Qui sera le leader de la délégation française ? On vous répond.

Boe, Shiffrin, Pinturault, Kim... Les 10 stars attendues des JO de Pékin, à J-100

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Nice et Marseille refont le match

Ils se retrouvent. Deux mois après la suspension de leur rencontre de la 3e journée, Nice et Marseille repartent à zéro, et à Troyes, ce mercredi soir (21h00). Entre le club niçois, qui a trouvé son rythme de croisière, et l'équipe olympienne, moins convaincante ces dernières semaines malgré son nul face à Paris dimanche, l'enjeu est capital : le vainqueur s'installera au deuxième rang de Ligue 1.

"Sampaoli dit que l'OM progresse mais on n'a pas tout à fait la même lecture"

2. Tennis - ATP Vienne : Monfils défie Musetti

Plus consistant ces dernières semaines, Gaël Monfils affronte un joueur en plein doute, Lorenzo Musetti, en quarts de finale du tournoi autrichien ce mercredi. Le Français, qui n'a pas été retenu par Sébastien Grosjean pour la Coupe Davis, n'a jamais affronté l'Italien, décevant depuis sa belle semaine à Roland-Garros. A suivre sur Eurosport dans l'après-midi.

3. Handball - Ligue des champions : Déplacement périlleux pour le PSG

Pas toujours convaincant depuis le début de sa campagne européenne, le Paris Saint-Germain se déplace à Kielce (18h45) lors de la sixième journée de la phase de groupes. Bien mieux classé, Montpellier est favori pour son match à Zagreb (20h45). A suivre sur Eurosport.

