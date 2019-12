Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Buts à gogo !

21 buts ! C’est le bilan des cinq matches de Ligue 1 de samedi. De Montpellier–PSG (1-3) en fin d’après-midi à Strasbourg-Toulouse (4-2) en soirée, les attaques ont régalé et les défenses souffert. Samedi soir, Monaco a disposé d’Amiens (3-0), Nice a étrillé Metz (4-1) et Rennes a dominé Angers (2-1) pour se rapprocher du podium. Les Bretons sont désormais quatrièmes alors qu’Angers, encore troisième mardi avant son match face à l’OM, a dégringolé à la 10e place.

2. Boxe – Poids lourds : Joshua de nouveau sur le toit du monde

Samedi soir, en Arabie Saoudite, Anthony Joshua a remis les pendules à l'heure. Net vainqueur aux points d’Andy Ruiz qui l’avait dominé en juin dernier, il tient sa revanche et récupère ses ceintures IBF, WBA et WBO des poids lourds, dont il redevient le patron. Le décompte final des trois juges traduit sa supériorité : deux d'entre eux lui ont donné un avantage de huit points (118-110) et le troisième lui a même conféré une marge plus importante encore (119-109).

Anthony JoshuaGetty Images

3. Ski Alpin – Descente : Clarey dauphin de Feuz

De retour à son meilleur niveau la saison dernière, Johan Clarey a confirmé ses excellentes sensations du moment en s’offrant un superbe podium lors de la descente de Beaver Creek, samedi, en prenant la 2e place de la course. Le Français a terminé ex-aequo avec Vincent Kriechmayr à 41 centièmes du vainqueur du jour, le Suisse, Beat Feuz, déjà vainqueur la saison dernière.

Vidéo - Rapide et parfaitement réglé, papy Clarey est allé chercher un magnifique podium 01:56

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Liga : Lionel Messi a bien célébré son 6e Ballon d'Or en claquant un triplé lors de la large victoire du FC Barcelone (5-2) contre Majorque. Antoine Griezmann, qui avait ouvert le score, et Luis Suarez y sont également allés de leur but.

Football – Serie A : La Juve a chuté dans le cadre de la 15e journée de Serie A. Les Bianconeri ont été battus pour la première fois de la saison, sur la pelouse de la Lazio Rome (3-1).

Basket – NBA : Luka Doncic a aligné un 18e match avec au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. Il égale dans ce domaine un certain Michael Jordan. Dallas en a profité pour écraser New Orleans (130-84).

Luka Doncic (Dallas Mavericks)Getty Images

Rugby - Champions Cup : La Rochelle n’est pas parvenue à battre Glasgow et s’incline de trois points à domicile (24-27). Une nouvelle défaite sans doute synonyme d’élimination pour les Rochelais.

Patinage artistique – Grand Prix : Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont tenu leur rang en remportant la finale du Grand Prix en danse sur glace samedi à Turin.

Le tweet historique

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Tout en maîtrise, Laffont a dégoûté la concurrence à Ruka 02:37

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football – Ligue 1 : Fin de série pour l’OM ?

Après son cinquième succès de suite mardi sur la pelouse d’Angers, alors 3e, l’Olympique de Marseille s’attaque de nouveau à son plus proche poursuivant au classement. Les Phocéens, dauphins du PSG, reçoivent les Girondins de Bordeaux ce dimanche soir (21h) au Vélodrome. Avant cela, Reims aura défié Saint-Étienne (15h) et Nantes accueilli Dijon (17h).

Vidéo - "Au top de sa forme, Payet est un des meilleurs joueurs du monde" 05:56

2. Ski Alpin – Géant (H) et Super-G (F) : Pinturault au sommet ?

Après la superbe deuxième place samedi soir de Johan Clarey sur la descente, Alexis Pinturault peut-il s’imposer à Beaver Creek (17h45) ? Déjà lauréat du premier et unique Géant de la saison, en ouverture à Sölden, devant son coéquipier Mathieu Faivre, Pinturault a l’occasion de se rapprocher de Matthias Mayer au classement général de la Coupe du monde. A suivre aussi un peu plus tard, le Super-G féminin à Lake Louise (19h).

Vidéo - Beaver Creek et Pinturault, une histoire qui ne demande qu'à (enfin) bien se finir 01:49

3. Rugby – Champions Cup : Duel franco-français à Toulouse

Le Stade Toulousain et le Montpellier Hérault Rugby occupent les deux premières places de la Poule 5 de Champions Cup. Les Stadistes ont décroché deux victoires en deux matches alors que le MHR a chuté sur la pelouse de Connacht. Les Montpelliérains auront fort à faire face au Stade qui comptent bien retrouver son lustre d’antan en Coupe d’Europe (16h15).