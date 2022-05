CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue 1 : Mauricio Pochettino au PSG, clap de fin ?

Difficile d'affirmer que Mauricio Pochettino sera l'entraîneur du Pairs Saint-Germain la saison prochaine. Même s'il lui reste une année de contrat, la tendance lourde est à un départ du technicien argentin. Et celui-ci serait annoncé du côté de l’Athletic Bilbao, actuellement huitième de Liga.

Mauricio Pochettino Crédit: Getty Images

2. Basket - NBA : Boston revient dans la course, Curry cartonne

Les Boston Celtics ont parfaitement réagi en dominant les champions en titre, Milwaukee, pour revenir à 2-2 dans la série (116-108). On ne peut plus indécise, cette demi-finale de la conférence est entre les équipes de Jason Tatum (30 pointts, 13 rebonds) et Giannis Antetokounmpo (34 points, 18 rebonds) se poursuivront à Boston ce mercredi soir. L'autre rencontre de la nuit a vu un grand Stephen Curry (32 points, 8 passes) venir à bout de valeurs Grizzlies, privés de leur maître à jouer Ja Morant (101, 98).

3. Football - Premier League : Haaland à City, c'est presque fait !

Il semblerait que la prochaine destination du prodige Erling Haaland ne soit plus un mystère. Plusieurs médias européens ont annoncé ce lundi que l'attaquant du Borussia Dortmund rejoindra Manchester City cet été. Le club anglais devrait lever sa clause libératoire de 75 millions d'euros. L'officialisation pourrait intervenir dans la semaine.

Erling Haaland Crédit: Getty Images

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis - ATP : Pour Novak Djokovic, il n'y a aucun doute. Vainqueur dimanche du Masters 1000 de Madrid face à Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, qui a déclaré forfait pour celui de Rome, est actuellement le "meilleur joueur du monde". Selon le numéro un mondial, l'Espagnol sera même l'un des favoris à Roland-Garros.

Football - Serie A : Quatre jours après sa qualification finale de Ligue Europa Conférence, l'AS Rome s'est inclinée face à la Fiorentina (2-0) au Stade Artemio Franchi. La Viola a fait la différence en tout début de match grâce à un penalty de Nico Gonzalez et une frappe de Giacomo Bonaventura.

Giacomo Bonaventura Crédit: Getty Images

Formule 1 - GP de Miami : Max Verstappen (Red Bull) n'est pas leader du championnat du monde, un honneur encore réservé à Charles Leclerc (Ferrari), mais il a triomphé une troisième fois en 2022 ce dimanche en Floride, soit une de plus que son rival monégasque.

Basket - NBA : Monty Williams, qui a fait des Suns la meilleure équipe de saison régulière, a logiquement été désigné meilleur entraîneur de l'année par un panel de journalistes votants, a annoncé lundi la NBA.

L’ÉTAPE DU JOUR

Bien connue des coureurs avec ses nombreuses utilisations récentes, l'Etna (23km à 5,8%) offrira un terrain idéal pour une première explication entre favoris. Voici le profil de la 4e étape du Tour d'Italie.

L'Etna, premier test pour les leaders : Le profil de la 4e étape

LE PODCAST DU JOUR

Loïc Vliegen nous a présenté Biniam Girmay sous un autre angle. Le coureur belge de 28 ans est le compagnon de chambre du phénomène érythréen (22 ans), lors de cette 105e édition du Tour d’Italie (6-29 mai).

CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS RATER AUJOURD'HUI

1. Football - Premier League : Liverpool veut la tête

Deuxième du championnat anglais à trois petites journées de la fin, Liverpool a l’occasion de revenir à hauteur de Manchester City en tête de Premier League. Ce mardi, les Reds se déplacent sur la pelouse d’Aston Villa (11e) pour tenter de mettre la pression sur les Citizens. En cas de victoire, les hommes de Jurgen Klopp reviendraient sur leurs concurrents directs en attendant leur déplacement à Wolverhampton. Coup d’envoi à 21h00.

Liverpool Crédit: Getty Images

2. Cyclisme - Giro : Première arrivée au sommet

Au lendemain d'une première journée de repos inhabituelle après seulement trois jours de course, le Giro va déjà prendre de l'altitude en Sicile avec l'arrivée au sommet de l'Etna (22,8 km à 5,8% de moyenne). Ce premier test ne sera pas à prendre à la légère pour les prétendants à la victoire finale si l'on en croit Romain Bardet, Guillaume Martin ou encore Alberto Contador.

Giro d'Italia Crédit: AFP

3. Football - Liga : Barcelone veut sécuriser sa place de dauphin

Le titre promis au Real Madrid, le FC Barcelone se doit de marquer le coup en consolidant sa place de dauphin. Opposé au Celta Vigo sur la pelouse du Camp Nou (21h00), les hommes de de Xavi ne visent rien d’autre qu’une troisième victoire consécutive. En cas de succès, Sergio Busquets et compagnie détiendraient sept points d’avance sur Séville, troisième.

Le drôle d'exercice du Barça à l'entraînement

4. Djokovic doit valider son retour

Malgré un premier trimestre quasiment vierge de toute compétition à cause de sa non-vaccination, Novak Djokovic semble peu à peu retrouver son rythme de croisière avant la défense de son titre à Roland-Garros. Convaincant à Madrid malgré sa défaite épique en demi-finale contre Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial espère parfaire sa forme ascendante en Italie.

Novak Djokovic à Madrid en 2022 Crédit: Getty Images

