Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Top 14 et Pro D2 : Les présidents ne veulent pas arrêter la saison

Les présidents des clubs de Top 14 et de Pro D2 se sont prononcés en faveur de la poursuite de la saison, suspendue pour cause de pandémie de coronavirus, et souhaitent rester à 30 clubs la saison prochaine quoi qu'il arrive. Depuis le 18 mars, la Ligue nationale de rugby (LNR) a créé trois groupes de travail, sportif, économique et réglementaire, pour amorcer une riposte face aux conséquences de la crise sanitaire.

Vidéo - Lafond: "Que faire la saison prochaine? Pas de Top 14, mais un Top 15!" 02:44

2. Basketball - NBA : Plus aucun symptôme du Covid-19 aux Lakers et au Nets

Aucun nouveau joueur des Brooklyn Nets et des Los Angeles Lakers ne présente de symptômes s'apparentant au nouveau coronavirus après la période de confinement qui avait suivi la découverte de premiers cas positifs, ont annoncé mercredi les deux franchises NBA.

A la mi-mars, quatre joueurs des Nets, dont Kevin Durant, avaient été testés positifs au Covid-19 et l'ensemble de l'équipe avait été placée en quarantaine par mesure de précaution. Les dirigeants des Lakers avaient aussi annoncé deux cas positifs au sein de leur équipe, sans révéler l'identité des joueurs concernés.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Messi et la clause qui affole le Barça 04:23

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Podcast Grands Récits - Christian Laettner, le chef-d'oeuvre du "connard N°1 de tous les temps"

Christian Laettner. 12e homme de la Dream Team, auteur d'une carrière en demi-teinte en NBA, il reste surtout un des joueurs les plus marquants de l'histoire du basket universitaire. Bardé de titres et d'honneurs avec Duke mais personnage controversé et haï, il a livré un soir de mars 1992 un match en forme de chef-d'œuvre, sublimé par "le shoot entendu autour du monde".

2. Cyclisme - Long-format : Grammont, Koppenberg et autre mythes : Un parcours à devenir fou

Toute la semaine et alors que son édition 2020 a été reportée, Eurosport.fr vous offre ce long-format sur le Tour des Flandres. Après la passion des Flandriens, celle des étrangers, les légendes, place au parcours. De Grammont au à Koppenberg, le tracé du "Ronde" a souvent changé. De quoi faire beaucoup parler dans les Flandres.

Tour des Flandres, chapitre 4Eurosport

3. Football - Transferts : A quoi devrait ressembler le mercato du Real ?

Le football est à l'arrêt ? Le mercato, lui, bouge encore ! Le Real Madrid rêve toujours d’enrôler Mbappé et songe à Haaland mais aussi à Pogba. Mais les Madrilènes auront besoin de vendre pour mener à bien leurs ambitions. Focus sur les chantiers des Merengue pour le prochain mercato.

4. Tennis - Miami Vintage : Federer - Nadal acte II, la rébellion du champion

Chaque jour, nous vous faisons revivre une page marquante ou un match inoubliable restés dans l'histoire du Masters 1000 floridien. Cap sur 2005 et la première finale Federer-Nadal de l'histoire au scénario unique dans la rivalité suisso-espagnole.

Vidéo - Cinq sets, un comeback, un duel royal : Miami 2005, ou le premier grand "Fedal" 12:30

A voir sur Eurosport aujourd'hui

Pandémie de coronavirus oblige, le sport est à l'arrêt. Eurosport en profite pour vous faire revivre sur ses chaînes des grands moments de ces dernières années. Au menu ce jeudi : un documentaire sur les coulisses du chantier du Mondial 2014 au Brésil, le duel inédit de Michael Phelps, l'année 2018 du tennis féminin et le quatrième triomphe d'Alejandro Valverde lors de Liège-Bastogne-Liège 2017.