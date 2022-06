Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Cyclisme - Tour de Slovénie : Majka vainqueur, Pogacar dynamiteur, UAE démarre en trombe

Ad

UAE Team Emirates a dominé les débats sur la 1re étape mercredi . Le Polonais Rafal Majka s'est imposé au sprint alors que son équipier Tadej Pogacar, troisième sur la ligne d'arrivée, a été l'un des grands animateurs de la course avec une attaque qui a fait exploser le peloton à 60 kilomètres de l'arrivée.

Omnisport Claque historique, Italie corrigée et rentrée du patron : L'actu sur un plateau HIER À 04:43

Majka s'impose avec la bénédiction de Pogacar

2. Basketball - Betclic Élite : Monaco prend les devants à l'Astroballe

Pour la première manche de la finale du championnat de France, l'ASVEL s'est faite surprendre dans sa salle de l'Astroballe ce mercredi soir par Monaco (74-82). Les Monégasques avaient déjà pris le large dès la mi-temps (36-49).

3. Tennis - ATP Londres : Cilic domine Bublik et file en quarts dans le Queen's

Marin Cilic a dominé Alexander Bublik (7-6, 7-5) lors des huitièmes de finale du tournoi du Queen's après un combat de 1h34. Demi-finaliste à Roland-Garros au début du mois, le vainqueur de l'US Open 2014, très efficace sur sa première balle mercredi, sera opposé à Emil Ruusuvuori.

On a aussi retenu pour vous

Formule 1 - Grand Prix de Melbourne : Le contrat liant la F1 au gouvernement de l'État de Victoria, en Australie, a été renouvelé jusqu'en 2035.

Football - Liga : Dani Alves, 39 ans, a fait ses adieux, probablement définitifs, au Barça. Les dirigeants blaugranas ne souhaitent pas renouveler son contrat.

Football - Transferts : Mohamed Ali Cho quitte la Ligue 1 et Angers pour s'engager avec la Real Sociedad. Il a signé jusqu'en 2027 contre une somme estimée à 12M€.

Basketball - Betclic Élite : Le Paris Basketball jouera un match de la saison prochaine sous le toit du court Philippe Chatrier, entre 8 000 et 12 000 spectateurs seront attendus, d'après : Le Paris Basketball jouera un match de la saison prochaine sous le toit du court Philippe Chatrier, entre 8 000 et 12 000 spectateurs seront attendus, d'après L'Équipe

Nos derniers podcasts

Vous voulez un point sur les derniers gros dossiers de ce mercato estival, vous vous demandez si Cyril Morin va se remettre de l'humiliation infligée par Julien Peireira dans le Merca-quiz ? Tout se passe ici. Et ça dure pile poil le temps que vous mettez pour aller au boulot.

Pourquoi le stade du PSG s'appelle-t-il le Parc des Princes ? Tu veux une médaille, c'est le podcast qui dure deux minutes, top chrono, et qui répond au question de sport que vous ne vous posez pas encore. Et s'il dure pile poil le temps que vous mettez pour aller au boulot, c'est que vous avez bien de la chance.

La vidéo de rattrapage

Passings fous et victoire de Kyrgios sur Tsitsipas : les temps-forts du spectacle

Ce que vous ne devez pas rater ce jeudi

1. Cyclisme - La petite reine en folie sur les chaînes d'Eurosport

Pas une, pas deux, pas trois... mais bien quatre courses à suivre en direct sur les chaînes d'Eurosport ce jeudi. La deuxième étape du Tour de Slovénie où Pogacar peut confirmer sa belle forme (13h), la première étape de la Route d'Occitanie avec Nairo Quitana et Arnaud Démare (13h40), la deuxième étape du Tour de Belgique où vous pourrez retrouver Philipsen, Jakobsen et Hofstetter (14h45) et la cinquième étape du Tour de Suisse pour admirer le coup de pédale de Pinot, Evenepoel, Cosnefroy, Vlasov et Yates... rien que ça ! À suivre évidemment sur Eurosport 1 et Eurosport 2. Pour vous abonner, c'est juste en-dessous.

2. Tennis - Londres et Halle au programme

Toujours en direct sur les chaînes d'Eurosport, une belle après-midi de tennis sur le circuit ATP. En tête d'affiche on retrouvera notamment Daniil Medvedev face Ilya Ivashka en huitièmes à Halle (pas avant 15h) et Stan Wawrinka, au même stade de la compétition, sur le gazon londonien, face à Tommy Paul (13h). Les hostilités débuteront à midi, avec Djere - Kachanov.

3. Basketball - NBA : Les Warriors peuvent conclure, les Celtics peuvent recoller

Avant ce match six des finales NBA opposant San Francisco à Boston, les Warriors mènent 3-2 et ont donc l'occasion de conclure leur saison dès cette nuit au TD Garden contre les Celtics de Tatum, qui comptent bien revenir à trois partout. Un match à suivre dès 3h du matin.

4. Golf - US Open : Des retrouvailles électriques

L'US Open, à partir de ce jeudi sur le parcours de Brookline dans le Massachussetts, marque les retrouvailles de l'élite du golf, coupée en deux depuis la naissance, en fin de semaine dernière, de la ligue concurrente LIV Golf. À suivre à partir de 17h.

Omnisport Sale mois de juin en France, fail en Suisse et choc en Allemagne : L'actu sur un plateau 14/06/2022 À 04:38